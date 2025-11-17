Vstopnice na kolesarskih dirkah? Tako odgovarjajo prireditelji Toura ...

V kolesarskih krogih v zadnjem času poteka živahna debata o možnostih dodatnega zaslužka z vpeljavo vstopnic na najatraktivnejših delih tras kolesarskih dirk. Pred tednom dni sta naklonjenost novosti javno izrazila nekdanja profesionalca Filippo Pozzato in Jérôme Pineau, te dni pa je svoje mnenje v komentarju za časnik La Dernière Heure podal tudi Pierre-Yves Thouault, namestnik direktorja za kolesarstvo pri podjetju A. S. O., ki prireja največjo kolesarsko dirko na svetu Tour de France.

Razprava o vpeljavi vstopnic na profesionalnih kolesarskih dirkah ni nova. Medtem ko prireditelji dirk, sploh najslavnejše med njimi, Dirke po Franciji, s prodajo televizijskih pravic odlično služijo, so kolesarske ekipe finančno odvisne zgolj od svojih sponzorjev. Že leta se v strokovni javnosti razpravlja o načinih, kako bi lahko moštva prišla do vzdržnejšega poslovnega modela in novih virov zaslužka. Ob tem pogosto izpostavljajo tudi dejstvo, da si lahko gledalci – in ob trasi Toura se jih vsako leto zbere več kot deset milijonov – kolesarske dirke v živo ogledajo brezplačno.

"Ustvarimo nekaj, s čimer bomo zaslužili!"

"Zakaj ne bi nekaj plačal za ogled najboljših kolesarjev na svetu?" se sprašuje Filippo Pozzato. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Za ogled tretjeligaške nogometne tekme plačaš 15 evrov. Zakaj ne bi nekaj plačal za ogled najboljših kolesarjev na svetu?" se je prejšnji teden ob tem spraševal nekdanji zmagovalec dirke Milano–Sanremo in danes organizator dirk pri PP Sport Events Filippo Pozzato.

Tudi nekdanji francoski profesionalec Jérôme Pineau je v podkastu Grand Plateau navdušeno predlagal, da bi navijači, ki bi si želeli Dirko po Franciji ogledati na najbolj ikoničnih vzponih, za to morali plačati vstopnino: "Zadnjih pet kilometrov vzpona na Alpe d'Huez lahko zapremo, ga privatiziramo. Potem bo mogoče zaračunavati vstopnino. Organiziramo lahko tudi VIP-prostore. Ustvarimo nekaj, s čimer bomo zaslužili!"

Odgovor prirediteljev Toura nedvoumen

Christian Prudhomme in Pierre-Yves Thouault Foto: Guliverimage Pineau je govoril o naslednjem Touru, ki bo postregel z nadvse atraktivno traso in kar dvakratnim vzponom na mitski Alpe d'Huez (v 19. in 20. etapi), odgovor prirediteljev Toura iz podjetja A. S. O. (Amaury Sport Organisation) pa je nedvoumen. "Kolesarstvo je po definiciji brezplačno. Uvedba vstopnic sploh ni vprašanje," je bil odločen Pierre-Yves Thouault.

Na Dirki po Franciji torej vsaj v bližnji prihodnosti ne gre pričakovati tovrstnih eksperimentov, prireditelji se dobro zavedajo, da bi bil odpor javnosti preprosto prehud. To je jasno tudi predsedniku Mednarodne kolesarske zveze (Uci) Davidu Lappartientu. "Če bi poskušali ljudi prepričati, da plačajo za ogled Toura, bi naleteli na orjaški odpor. Samo poglejte, kaj se zgodi, ko se poigrate s pokojninskim sistemom," je povedal za francoski časnik Ouest France.

Ocenjujejo, da se ob trasi Toura vsako leto v treh tednih zbere okoli 12 milijonov gledalcev in ta dirka je najbolj obiskan športni dogodek na svetu.

Kaj pa menite vi?