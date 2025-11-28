Nils Politt razkril pravi vzrok Pogačarjevih težav s kolenom na letošnjem Touru

Nemški kolesar Nils Politt je v podkastu Ulle in Rick, ki ga gostita nekdanja kolesarja Jan Ullrich in Rick Zabel, razkril, da so se Pogačarjeve težave s kolenom na letošnji Dirki po Franciji začele na 16. etapi na Mont Ventoux, ko je v zaključnem sprintu želel pridobiti nekaj sekund pred Jonasom Vingegaardom.

"V sprintu je s kolenom udaril ob krmilo in pod pogačico se mu je naredila velika modrica," je povedal Pogačarjev moštveni kolega Nils Politt. "Dan ali dva kasneje je prišel do mene in že po njegovem glasu sem slišal, da nekaj ni v redu. Rekel je: 'Sr..., koleno, boli me. Res močno me boli.’"

Politt je nemudoma obvestil vodstvo ekipe. Sledil je zdravniški pregled z magnetnoresonančnim slikanjem, ki resnejše poškodbe ni pokazal, je pa sprožil veliko zaskrbljenost, predvsem zaradi bližajoče se 18. etape s peklenskim vzponom na Col de la Loze, besede nemškega kolesarja povzema spletna stran Domestique.

Strah pred vzponom, ki je Pogačarja uničil leta 2023

"Zelo ga je skrbelo, ker se je bližala etapa na Col de la Loze, kjer je leta 2023 popolnoma eksplodiral," je razkril Politt. Čeprav je bil klanec tokrat speljan z druge strani, je Pogačar vseeno čutil velikansko strahospoštovanje do vzpona.

Taktični načrt: zlomiti Vismo, še preden napade

Politt je razkril, da je ekipa pripravila jasen načrt, kako zaščititi rumeno majico. "Rekli smo si: voziti moramo tako močno, da zlomimo ekipo Visme, da ne bodo mogli iti še hitreje. In zato smo popolnoma razbili ritem na Col de la Madeleine."

Ob tem je poudaril, kako pomembno je bilo, da je poškodba njihovega glavnega zvezdnika ostala skrivnost. "Seveda moraš molčati. Ne moreš povedati, da ima Tadej bolečine v kolenu, ker bi nas nato skušali povsem zlomiti že na prvem klancu."

Zaključek v Parizu in nov odmerek stresa

Ko je karavana končno prispela v Pariz, je ekipa občutila veliko olajšanje, a še prej je Pogačar spet poskrbel za trenutek stresa. "Rekel je, da bo zadnjo etapo odpeljal brez naprezanja (smeh, op. p.) ... In potem v dežju na vzponu proti Montmartu zaslišiš po radiu: 'Sem spredaj.' In si misliš: 'O, ne. Brez ekipe in še sam.'"

A prav takšna lahkotna drznost je ena glavnih značilnosti prvega kolesarja sveta. "S tem pokaže, kako zelo uživa na kolesu. Začutil je priložnost. Zmaga na Elizejskih poljanah v rumenem, zakaj pa ne? V njem je še vedno nekaj igrivega otroka," je dejal Politt.

Kolesarji ekipe UAE Emirates bodo svoj tekmovalni koledar za sezono 2026 predstavili 13. decembra v sklopu priprav v Španiji.

