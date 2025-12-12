Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
12. 12. 2025,
18.23

52 minut

Lidl - Trek na Touru s Juanom Ayusom in Madsom Pedersenom

STA

Tadej Pogačar Juan Ayuso | Tadej Pogačar in Juan Ayuso sta se na lanskem Touru takole lotila Jonasa Vingegaarda, naslednje leto bo Španec Slovenčev tekmec. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar in Juan Ayuso sta se na lanskem Touru takole lotila Jonasa Vingegaarda, naslednje leto bo Španec Slovenčev tekmec.

Foto: Guliverimage

Španski kolesar Juan Ayuso, novi član ekip Lidl-Trek, je sporočil, da si bo na dirki po Franciji prihodnje poletje prizadeval, da stopi na zmagovalni oder. Ob njem bo na Touru v ekipi tekmoval tudi Danec Mads Pedersen, ki bo nadomestil Italijana Jonathana Milana, lanski dobitnik zelene majice najboljšega po točkah bo letos tekmoval na Giru.

Španec, ki je to jesen v dramatičnem slogu zapustil ekipo UAE Emirates Tadeja Pogačarja, bo, kot poroča AFP, pred dirko po Franciji (od 4. do 26. julija) tekmoval na več tedenskih etapnih dirkah, na dirkah Algarve, Pariz - Nica, po Baskiji in na Auvergne - Rhone - Alpes (prej kriterij Dauphine) ter na obeh ardenskih klasikah, na Valonski puščici in dirki Liege - Bastogne - Liege.

"Sem zelo ambiciozen človek in tudi Lidl-Trek si je želel postati bolj konkurenčen na največjih dirkah," je Ayuso izjavil na predstavitvi svoje ekipe v Denii na jugovzhodu Španije.

"Trenutno so kolesarji, kot so Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel močnejši od mene. Zmagali so na veliko več tekmah. Sam želim trdo delati, da bi zmanjšal to vrzel," je dodal Ayuso.

Španec se je na predstavitvi nove ekipe stari, UAE Emirates, za katero tekmuje tudi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, opravičil za besede, s katerimi je med dirko po Španiji politiko ekipe označil kot diktaturo. V prebrani izjavi je poudaril, da njegove takratne besede, izrečene pod pritiskom, niso odražale njegovih resničnih čustev. Na vprašanja novinarjev v zvezi s tem pa ni želel odgovarjati.

