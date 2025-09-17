Sreda, 17. 9. 2025, 22.42
Pokal Slovenije, 2. predkrog (Medobčinske zveze)
Senzacija na Krasu, Koper ekspresno izpadel iz pokala
Na slovenskih zelenicah med tednom potekajo pokalni dvoboji, ki v uvodnih krogih potekajo v okviru Medobčinskih zvez, tako da je ogromno sosedskih spopadov. Izmed favoritov je spodletelo Kopru. Zadnji finalisti pokala so nepričakovano izpadli že v 2. krogu Medobčinske zveze Koper, izločil jih je drugoligaš Tabor. Dvoboj v Sežani se je končal brez zadetkov, nato pa so bili po dramatičnem izvajanju 11-metrovk uspešnejši gostitelji (9:8). Danes je bilo na delu še nekaj prvoligaških klubov.
Pokalna tekmovanja so polna presenečenj. To je potrdil tudi dvoboj Tabora in Kopra. Čeprav gre kanarčkom v tej sezoni dobro v 1. SNL, kjer bi prejšnji konec tedna skoraj premagali vodilno Celje (3:3 po vodstvo kanarčkov 3:0), niso upravičili vloge favorite na Krasu. V Sežani so se proti drugoligašu Taboru, ki ima v tej sezoni ambiciozne cilje in se želi vrniti med najboljše, razšli brez zadetkov.
Kraševci še naprej navdušujejo z izjemno trdno obrambo. Na šestih tekmah 2. SNL sploh še niso prejeli zadetka, tudi proti Koprčanom je domača mreža ostala nedotaknjena. Zmagovalca je odločila deseta serija. Pri gostih je bil neuspešen Dominik Ivkić, napredovanje pa je gostiteljem priigral Nikola Nejčev, eden izmed številnih bolgarskih legionarjev pri Taboru.
Primorje izločilo Gorico, strelski trening Mure
Haris Kadrić je z dvema zadetkoma odločil srečanje v Novi Gorici. Kar se tiče preostalih prvoligašev, je imela Mura strelski trening pri Cvenu (7:0), Domžale pa so pod vodstvom novega trenerja Antona Žlogarja v zaostali tekmi 1. kroga ugnale Dob z 2:1, Primorje pa je v sosedskem derbiju na krilih dvakratnega strelca Harisa Kadrića z 2:0 v mestu vrtnic ugnal Gorico.
Maribor bo prihodnji teden gostoval pri nižjeligašu Jurovski Dol, Celjani v Žalcu, Aluminij v Bukovcih, Bravo se bo pomeril s Slovanom, Olimpijo pa čaka srečanje z Domžalami.
Pokal Slovenije, 2. krog (MNZ):
MNZ Celje:
24. september:
Žalec - Celje
Šampion - Rudar
Dravinja - Šoštanj
MNZ Gorenjske Kranj:
17. september:
Visoko : Škofja Loka 1:4
Šenčur : Triglav Kranj 2:0
24. september:
Velesovo-Cerklje - Eksist Žiri
MNZ Koper:
17. september:
Tabor Sežana : Koper 9:8 po 11-m (0:0)
Komen : Jadran Dekani 0:2
MNZ Lendava:
17. september:
Bistrica : Nafta 1903 0:3
Turnišče : Polana 2:5
Malinu Panonija GA-KA : Odranci 0:3
MNZ Ljubljana:
17. september:
Infostyle Šmartno : Kamnik 3:4
Zagorje : Krka 0:7
Dob : Domžale 1:2*
* tekma 1. kroga
9. september:
Bela krajina : Brinje Grosuplje 0:6
Dragomer : Kalcer Radomlje 1:5
MNZ Maribor:
17. september:
Roho : Malečnik Asfalterstvo Brus 7:8 po 11-m (2:2)
Rače : Premium Dobrovce 4:1
Peca : Fužinar Ravne 1:2
23. september:
Jurovski Dol - Maribor
MNZ Murska Sobota:
17. september:
Roma : Beltinci Klima Tratnjek 0:8
Tromejnik Montpreis : Lipa 3:0
Cven : Mura 0:7
Apače : Ljutomer 1:6
MNZ Nova Gorica:
17. september:
Adria : Fama Vipava 0:2
Gorica - Primorje
MNZ Ptuj:
23. september:
Bukovci - Aluminij
24. september:
Stojnci - Drava Ptuj
Boč Poljčane - Zavrč
Makole Bar Miha - IBLO Podvinci
ZASE Videm - Kety Emmi&Impol Bistrica