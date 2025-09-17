Senzacija na Krasu, Koper ekspresno izpadel iz pokala

Na slovenskih zelenicah med tednom potekajo pokalni dvoboji, ki v uvodnih krogih potekajo v okviru Medobčinskih zvez, tako da je ogromno sosedskih spopadov. Izmed favoritov je spodletelo Kopru. Zadnji finalisti pokala so nepričakovano izpadli že v 2. krogu Medobčinske zveze Koper, izločil jih je drugoligaš Tabor. Dvoboj v Sežani se je končal brez zadetkov, nato pa so bili po dramatičnem izvajanju 11-metrovk uspešnejši gostitelji (9:8). Danes je bilo na delu še nekaj prvoligaških klubov.

Pokalna tekmovanja so polna presenečenj. To je potrdil tudi dvoboj Tabora in Kopra. Čeprav gre kanarčkom v tej sezoni dobro v 1. SNL, kjer bi prejšnji konec tedna skoraj premagali vodilno Celje (3:3 po vodstvo kanarčkov 3:0), niso upravičili vloge favorite na Krasu. V Sežani so se proti drugoligašu Taboru, ki ima v tej sezoni ambiciozne cilje in se želi vrniti med najboljše, razšli brez zadetkov.

Kraševci še naprej navdušujejo z izjemno trdno obrambo. Na šestih tekmah 2. SNL sploh še niso prejeli zadetka, tudi proti Koprčanom je domača mreža ostala nedotaknjena. Zmagovalca je odločila deseta serija. Pri gostih je bil neuspešen Dominik Ivkić, napredovanje pa je gostiteljem priigral Nikola Nejčev, eden izmed številnih bolgarskih legionarjev pri Taboru.

Primorje izločilo Gorico, strelski trening Mure

Haris Kadrić je z dvema zadetkoma odločil srečanje v Novi Gorici. Foto: Jure Banfi Kar se tiče preostalih prvoligašev, je imela Mura strelski trening pri Cvenu (7:0), Domžale pa so pod vodstvom novega trenerja Antona Žlogarja v zaostali tekmi 1. kroga ugnale Dob z 2:1, Primorje pa je v sosedskem derbiju na krilih dvakratnega strelca Harisa Kadrića z 2:0 v mestu vrtnic ugnal Gorico.

Maribor bo prihodnji teden gostoval pri nižjeligašu Jurovski Dol, Celjani v Žalcu, Aluminij v Bukovcih, Bravo se bo pomeril s Slovanom, Olimpijo pa čaka srečanje z Domžalami.