Afriški novinec v Radomljah buri duhove, Brazilec ostaja zvest Olimpiji

V soboto sta Radomlje in Olimpija (3:2) poskrbela za razburljiv prvoligaški spopad, na katerem je vsakemu pripadel en polčas, na koncu pa so se po velikem preobratu razveselili zmage mlinarji. V nadaljevanju sezone bodo lahko v zvezni vrsti računali na 21-letnega Donalda Gbindeja. Njegova fotografija je zaokrožila po svetovnem spletu, o dvomu, ki se je porodil v njegovo starost, pa so poročali celo v bližnjih državah. Zmaji, ki so v Domžalah nepričakovano ostali brez točk, so v torek podaljšali pogodbo z brazilskim povratnikom Pedrom Lucasom do poletja 2027.

Radomljani so v svoje vrste privabili 21-letnega defenzivnega zveznega igralca Donalda Gbindeja. Prihaja iz Slonokoščene obale, nazadnje pa je igral v Franciji, kjer je bil tudi član mladinskega pogona Reimsa. Na Transfermarktu o njem ni veliko otipljivih podatkov. Zapisano je le, kako je rojen 21. avgusta 2004.

Tako je star 21 let, kar pa je nekatere ljubitelje nogometa ob novici, kako so Radomljani sklenili dogovor z 21-letnim Afričanom in ob tekstu dodal njegovo fotografijo v dresu mlinarjev, dodobra zmedlo. Izrazili so dvom, kako deluje Gbinde na prvi pogled mnogo starejši. Tako afriški novinec, ki bi se lahko prvič predstavil slovenski javnosti na nedeljskem gostovanju pri Muri, buri duhove že takoj po prihodu v Radomlje.

Brazilski povratnik podaljšal zvestobo Olimpiji

Mlinarji so navdušili navijače s sobotnim preobratom proti Olimpiji (3:2), po katerem so se na lestvici povzpeli na šesto mesto. Na lestvici so se zmajem, sicer tudi branilcem naslova, približali na točko zaostanka. Zmaji so po bolečem porazu v Domžalah sporočili javnosti, kako so podaljšali pogodbo z Brazilcem Pedrom Lucasom do konca sezone 2026/27 z možnostjo podaljšanja še za dodatno leto.

Pedro Lucas je sezono 2024/25 v dresu Olimpije začel imenitno, nato pa mu je načrte prekrižala poškodba kolena. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Brazilski osmoljenec je zadnjo tekmo za zmaje odigral pred slabim letom (novembra 2024), ko je pomagal Olimpiji do zmage v Celju, na tej tekmi pa utrpel hudo poškodbo kolenskih vezi. Obdobja rehabilitacije je končno konec, tako da bo Južnoameričan, ki je blestel zlasti na začetku sezone 2024/25, ko je v Evropi dosegel štiri zadetke, lahko kmalu zaostril konkurenco v napadu zmajev.

Olimpijo čaka nov spopad v soboto, ko se bo v ljubljanskem derbiju ob 17.30 v Stožicah udarila z Bravom.