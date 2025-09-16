Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
16. 9. 2025,
12.03

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Prva liga Telemach Donald Gbinde NK Radomlje NK Olimpija NK Olimpija Pedro Lucas 1. SNL

Torek, 16. 9. 2025, 12.03

49 minut

Novosti pri NK Radomlje in NK Olimpija

Afriški novinec v Radomljah buri duhove, Brazilec ostaja zvest Olimpiji

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
1. SNL Radomlje | Radomljani, ki so v soboto ugnali Olimpijo s 3:2, imajo novega soigralca. | Foto Aleš Fevžer

Radomljani, ki so v soboto ugnali Olimpijo s 3:2, imajo novega soigralca.

Foto: Aleš Fevžer

V soboto sta Radomlje in Olimpija (3:2) poskrbela za razburljiv prvoligaški spopad, na katerem je vsakemu pripadel en polčas, na koncu pa so se po velikem preobratu razveselili zmage mlinarji. V nadaljevanju sezone bodo lahko v zvezni vrsti računali na 21-letnega Donalda Gbindeja. Njegova fotografija je zaokrožila po svetovnem spletu, o dvomu, ki se je porodil v njegovo starost, pa so poročali celo v bližnjih državah. Zmaji, ki so v Domžalah nepričakovano ostali brez točk, so v torek podaljšali pogodbo z brazilskim povratnikom Pedrom Lucasom do poletja 2027.

Koper Celje
Sportal Čudežna vrnitev Celja na Bonifiki, Domžale nič več na ničli

Radomljani so v svoje vrste privabili 21-letnega defenzivnega zveznega igralca Donalda Gbindeja. Prihaja iz Slonokoščene obale, nazadnje pa je igral v Franciji, kjer je bil tudi član mladinskega pogona Reimsa. Na Transfermarktu o njem ni veliko otipljivih podatkov. Zapisano je le, kako je rojen 21. avgusta 2004.

Tako je star 21 let, kar pa je nekatere ljubitelje nogometa ob novici, kako so Radomljani sklenili dogovor z 21-letnim Afričanom in ob tekstu dodal njegovo fotografijo v dresu mlinarjev, dodobra zmedlo. Izrazili so dvom, kako deluje Gbinde na prvi pogled mnogo starejši. Tako afriški novinec, ki bi se lahko prvič predstavil slovenski javnosti na nedeljskem gostovanju pri Muri, buri duhove že takoj po prihodu v Radomlje.

Brazilski povratnik podaljšal zvestobo Olimpiji

Mlinarji so navdušili navijače s sobotnim preobratom proti Olimpiji (3:2), po katerem so se na lestvici povzpeli na šesto mesto. Na lestvici so se zmajem, sicer tudi branilcem naslova, približali na točko zaostanka. Zmaji so po bolečem porazu v Domžalah sporočili javnosti, kako so podaljšali pogodbo z Brazilcem Pedrom Lucasom do konca sezone 2026/27 z možnostjo podaljšanja še za dodatno leto.

Pedro Lucas je sezono 2024/25 v dresu Olimpije začel imenitno, nato pa mu je načrte prekrižala poškodba kolena. | Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Pedro Lucas je sezono 2024/25 v dresu Olimpije začel imenitno, nato pa mu je načrte prekrižala poškodba kolena. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Brazilski osmoljenec je zadnjo tekmo za zmaje odigral pred slabim letom (novembra 2024), ko je pomagal Olimpiji do zmage v Celju, na tej tekmi pa utrpel hudo poškodbo kolenskih vezi. Obdobja rehabilitacije je končno konec, tako da bo Južnoameričan, ki je blestel zlasti na začetku sezone 2024/25, ko je v Evropi dosegel štiri zadetke, lahko kmalu zaostril konkurenco v napadu zmajev.

Olimpijo čaka nov spopad v soboto, ko se bo v ljubljanskem derbiju ob 17.30 v Stožicah udarila z Bravom.

Prva liga Telemach Donald Gbinde NK Radomlje NK Olimpija NK Olimpija Pedro Lucas 1. SNL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.