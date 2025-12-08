Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
18.40

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 18.40

1 ura, 20 minut

Kdo bo novi selektor slovenske nogometne reprezentance

Z NZS naj bi že poklicali Victorja Sancheza

Avtor:
M. P.

Victor Sanchez | Victor Sanchez je v prejšnji sezoni do slovenske lovorike popeljal NK Olimpija. | Foto Aleš Fevžer

Victor Sanchez je v prejšnji sezoni do slovenske lovorike popeljal NK Olimpija.

Foto: Aleš Fevžer

Nogometna zveza Slovenije naj bi že imela seznam kandidatov za naslednika Matjaža Keka na klopi slovenske članske nogometne reprezentance in med prvimi so poklicali nekdanjega trenerja Olimpije Victorja Sancheza, poroča Ekipa SN.

Radenko Mijatović
Sportal Radenko Mijatović: Reprezentanca potrebuje nov zagon, selektor je to sprejel korektno

Medtem ko javnost in mediji predsedniku Nogometne zveze Slovenije Radenku Mijatoviću za novega selektorja slovenske članske nogometne reprezentance sugerirajo Alberta Riero, ki te možnosti ni zavrnil, pa je očitno predsednik krovne zveze najprej poklical Victorja Sancheza, še enega španskega stratega, ki je pustil pečat v slovenskem klubskem nogometu. Tako vsaj piše Ekipa SN in se pri tem sklicuje na svoje vire blizu Sanchezu. Na NZS so dobili odgovor, da ga selektorska vloga v teoriji zanima, a da se trenutno dobro počuti v vlogi trenerja Rijeke. Pogodbo s klubom iz Kvarnerja ima Španec do leta 2027.

Victor Sanchez je bil sicer pred dnevi v Ljubljani, saj si je v živo na stadionu Stožice ogledal pokalno tekmo med Olimpijo in Celjem. Rijeka namreč ta četrtek v sklopu konferenčne lige gosti Celje. Ko je v prejšnji sezoni Sanchez Olimpijo popeljal do naslova državnega prvaka, je proti Celju, ki ga vodi Riera, dosegel dve zmagi in dva remija.

Radenko Mijatovič je nedavno v pogovoru za slovenske medije sicer dejal, da seznama kandidatov še nima in si bodo pri izboru na zvezi vzeli čas. Novega selektorja pa bi rad ustoličil vsaj do konca januarja oz. začetka februarja.

