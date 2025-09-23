Trenerske glave v 1. SNL padajo druga za drugo

Čeprav sezona 2025/26 v 1. SNL traja le nekaj mesecev, je prišlo do trenerskih menjav že v štirih klubih. Največ se jih je zgodilo pri Olimpiji, zelo pestro je bilo tudi v Mariboru in Domžalah, po novem pa se je za trenersko šok terapijo odločila tudi Mura. Fazanerijo zapušča Srb Ivan Kurtušić, črno-bele, ki so v tej sezoni zbrali le šest točk in zasedajo predzadnje mesto, pa bo do nadaljnjega na treningih vodil Matjaž Kek mlajši. Če vodstvo kluba v prihodnjih dneh ne bo našlo stalnega prvega trenerja, bo sin selektorja Slovenije Matjaža Keka, ki mu pomaga tudi v strokovnem štabu članske reprezentance, v nedeljo vodil Muro proti Olimpiji.

V 1. SNL se nadaljujejo pestri tedni številnih trenerskih menjav. Od začetka sezone do zdaj ima istega trenerja le še šest klubov. To so Celje (Albert Riera), Koper (Slaviša Stojanović), Bravo (Aleš Arnol), Radomlje (Jugoslav Trenčovski), Primorje (Milan Anđelković) in Aluminij (Jura Arsič). Preostali štirje klubi so že menjali glavnega stratega.

Največ trenerskih menjav so v tej sezoni opravili pri Olimpiji, ki jo je v sezono 2025/26 popeljal Portugalec Jorge Simao. Foto: Aleš Fevžer

Pri Olimpiji so to storili kar trikrat, saj je po Portugalcu Jorgeju Simau in Nizozemcu Erwinu van de Looiju, vmes je začasno vlogo prvega trenerja opravljal tudi Hrvat Ivan Senzen, na vroči stolček v Stožicah sedel Argentinec Federico Bessone. Pri Mariboru je po Turku Tugberku Tanrivermisu in dežurnem gasilcu Radovanu Karanoviću odgovorni položaj prevzel Črnogorec Radomir Đalović. V Domžalah je bil sprva trener Španec Emilio Millan, nato je rumeno družino začasno vodil dolgoletni delavec kluba Darko Birjukov, zdaj pa je v glavni vlogi povratnik Anton Žlogar.

Mura prekinila sodelovanje s Srbom

Sprememba pa se je v poznih ponedeljkovih večernih urah zgodila tudi v Murski Soboti. Mura v tej sezoni ne more biti zadovoljna z rezultati. Osvojila je le šest točk, tako da v tem trenutku zaseda komaj predzadnje mesto. Skromni rezultati so s trenerskega položaja odnesli srbskega stratega Ivana Kurtušića, ki tako zapušča Prekmurje po zgolj petih mesecih.

"Ivan Kurtušić, ki je vodenje Mure prevzel konec aprila, se z današnjim dnem poslavlja. V klubu smo verjeli, da lahko skromen začetek nove sezone obrnemo v pozitivno smer, vendar do preobrata ni prišlo, zato smo sprejeli odločitev o prekinitvi sodelovanja s srbskim strategom," je v ponedeljek zvečer sporočila Mura in dodala, da bo člansko zasedbo na treningih do nadaljnjega vodil pomočnik trenerja Matjaž Kek mlajši. Ta se je v prejšnji sezoni za kratek čas že preizkusil v vlogi glavnega trenerja, a črno-belih ni vodil dolgo.

Matjaž Kek mlajši začasno vodi treninge članske ekipe Mure. Foto: Jure Banfi

Podobno izkušnjo je v preteklosti doživel tudi Darjan Slavic, še v prejšnji sezoni trener Radomljanov, ki se ga povezuje z vrnitvijo v Fazanerijo, kjer bi lahko postal novi strateg Mure.