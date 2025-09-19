Pri 38 letih še zdaleč ni rekel zadnje. Matjaž Rozman je v tej sezoni med vratnicama Aluminija že večkrat dokazal, kako še vedno ne sodi v staro šaro. Z bogatimi izkušnjami je Kidričanom pomagal k temu, da jim gre po vrnitvi v 1. SNL vse prej kot slabo. Danes želi premagati Maribor, v intervjuju pa se je dotaknil tudi spominov na Celje in pozitivne energije, ki ga je pričakala v Kidričevem.

Postal je ikona celjskega nogometnega kluba in užival privilegiran status. Je edini, ki je sodeloval pri vseh treh lovorikah, ki so jih osvojili Celjani v zadnjih petih letih. Dvakrat je postal prvak, enkrat pokalni zmagovalec, vmes pa velik ljubljenec celjskega občinstva. Po koncu sezone 2024/25, v kateri je občudoval tudi rekordne dosežke grofov v Evropi, je priljubljeni Rozi po tem, ko ga trener Albert Riera ni več videl v svojem projektu, tako da je ostajal brez priložnosti za nastop, zapustil knežje mesto.

Sprejel je ponudbo iz Kidričevega. Doživel jo je zelo čustveno, saj se je po skoraj dveh desetletjih vrnil k matičnemu klubu. Z njim žanje solidne rezultate. Aluminij se uspešno kosa s prvoligaškimi tekmeci, na lestvici pa za drugim mestom zaostaja zgolj eno točko. Danes se bo v lokalnem derbiju spoprijel z Mariborom, želja 38-letnega "šumarja" pa je več kot jasna. Premagati vijolice in se vsaj do sobote povzpeti na visoko drugo mesto.

Aluminij predstavlja enega najbolj pozitivnih presenečenj sezone. Foto: Jure Banfi

Kako ste se vključili v zasedbo Aluminija?

Zelo dobro. Fantje in strokovni štab so me lepo sprejeli že od prvega dne. V slačilnici je prisotna pozitivna energija, hitro sem se prilagodil sistemu dela.

Leta torej ne predstavljajo ovire?

Ne. Dodal bi, kako leta pri vratarjih pogosto pomenijo več izkušenj, boljšo postavitev in večjo mirnost. Tako še vedno uživam v svojem delu.

Kako se po vseh letih, ki ste jih preživeli drugje, počutite v Kidričevem?

Počutim se kot doma, saj sem tu preživel celotno otroštvo. Ko se vrneš nazaj, te preplavijo spomini. Vse ti je domače, vzdušje je res prijetno.

Matjaž Rozman se je zelo izkazal na zadnji domači tekmi Aluminija. Takrat je v Kidričevem padel Koper (1:0). Danes v Športnem parku v Kidričevem gostuje Maribor. Foto: Jure Banfi

Na zadnji domači tekmi ste blesteli na vratih proti Kopru, kjer vam je šlo kot po maslu, saj ste zbrali ogromno obramb in parali živce kanarčkom (1:0). Je bila to ena vaših najboljših predstav zadnjih let?

To je bila res moja dobra tekma, saj sem imel veliko dela in precej obramb. Ko sem bil v Celju, kjer smo bili dominantnejša ekipa, sem imel na tekmo le dve ali tri, včasih celo eno resno situacijo, tukaj pa jih je bilo precej več. Morda lahko prav zaradi tega tudi rečem, da je bila to ena mojih boljših predstav.

Doma ste premagali Koper, nato pa po reprezentančnem premoru doživeli visok poraz v Ajdovščini (1:4). Kaj se je zgodilo, da ste tako prepričljivo izgubili s Primorjem?

Več vzrokov je bilo za poraz. Dejstvo je, da na tisti tekmi nismo bili pravi. Nismo bili dovolj dobri v osnovnih stvareh, ki so nam na prejšnjih tekmah prinašale rezultate. Zato smo to tekmo hitro pozabili, predvsem pa upam, da smo se iz nje tudi veliko naučili.

Ste po selitvi iz Celja v Kidričevo pričakovali, da bo Aluminij osvajal točke tako pogosto, da bo na lestvici uvrščen v zgornjo polovico razpredelnice? Trenutno ste peti, a za drugim mestom zaostajate le točko.

Iskreno se z lestvico nisem preveč ukvarjal. Verjel sem, da imamo dobro, mlado in perspektivno ekipo ter da smo lahko konkurenčni. Naš osnovni cilj je obstanek v ligi, če pa se bo ponudila priložnost za kaj več, bomo zagotovo tudi to vzeli. Lepo pa je, da zbiramo točke. Seveda je prvenstvo še dolgo, zato moramo ostati konstantni pri zbiranju točk.

Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo mu je ob posebni slovesnosti, to so priredili med evropskim srečanjem s Sabahom, izročil spominsko darilo. Foto: Jure Banfi

Ali kaj pogrešate Celje in nekdanje soigralce? Nenazadnje ste v knežjem mestu preživeli zadnjih devet let.

Seveda. Ko si toliko časa v enem klubu, zagotovo pogrešaš tako soigralce, predvsem tiste, ki so še ostali, kot tudi preostalo osebje v klubu. Pa čeprav se je ekipa precej spremenila.

Kako ste se poslovili z Albertom Riero? Vam je podal kak napotek za nadaljevanje kariere?

Zanimivo vprašanje (smeh, op. p.). Alberta sem imel v njegovem prvem in drugem mandatu. V prvem sem čutil z njegove strani veliko zaupanja in podpore, v drugem pa me je v zadnjih mesecih popolnoma odrezal in me ni želel več vključevati v kader. Kljub temu sva se na koncu poslovila korektno. Zaželel mi je srečo in mi dejal, naj uživam v Aluminiju.

Ali boste obiskovali tekme Celja v konferenčni ligi?

Zagotovo si bom ogledal vse njegove evropske tekme, upam pa, da si mi bo uspelo kakšno pogledati tudi v živo.

Matjaž Rozman je v knežjem mestu, kjer je prebil zadnjih devet let, še vedno zelo oboževan. Foto: Jure Banfi

Ali v Kidričevem že raste napetost pred današnjo tekmo z Mariborom, s katero se bo začel deveti krog Prve lige Telemach?

Ne, ni čutiti posebne napetosti. Na to tekmo se pripravljamo tako kot na vsako drugo. Sami sebi smo dolžni, da popravimo vtis iz Ajdovščine in pokažemo pravi odnos. Če bomo pravi, takšni, kot znamo biti, verjamem, da lahko dosežemo dober rezultat.

Kakšno je sploh rivalstvo Aluminija z Mariborom, najbližjim sosedom v 1. SNL?

Ne bi rekel, da gre za pravo rivalstvo, saj sta bila kluba vedno v dobrih odnosih. Res pa je, da gre za lokalni derbi, ker sta kluba blizu. Zato pride veliko Viol, pa tudi drugih ljubiteljev nogometa. Upam, da bo tako tudi tokrat in da bo na stadionu spet izvrstno vzdušje.

Matjaž Rozman in Jura Arsić prihajata iz domačega okolja in odlično sodelujeta prin Aluminiju. Foto: Jure Banfi

Kako pa je sodelovati v Kidričevem s trenerjem Juro Arsićem?

Poznava se že dolgo, saj oba prihajava iz domačega okolja. Zdaj prvič sodelujeva, o njem pa lahko povem samo dobre stvari. Ekipo zna taktično in psihološko zelo dobro pripraviti. Naša največja orožja so borbenost, mladost in želja po dobrem rezultatu.

Ali se vam zdi, da večji slovenski klubi še vedno podcenjujejo Aluminij?

Aluminij je dokazal, da je konkurenčen in nevaren tudi boljšim ekipam. Zato mislim, da nas ne bi smeli več podcenjevati.

Kakšno pa je vaše mnenje o Mariboru?

Maribor je velik klub z bogato tradicijo in veliko bazo navijačev. Ima kopico dobrih posameznikov. Posebej so nevarni zlasti v napadu.

S katerim rezultatom bi bili zadovoljni? Morda že z remijem?

Za nas je pomembna vsaka točka. Gremo pa na zmago. Gremo po vse tri točke, še posebej, ker igramo doma.

Kar se tiče dvobojev z Mariborom, mu je po najlepšem ostal v spominu tisti, ki se je igral leta 2009 v Celju. To je bil finalni obračun pokal, Rozman pa je z Interblockom premagal vijolice. Foto: Jure Banfi

V karieri ste odigrali ogromno tekem proti Mariboru. Katere se najraje spominjate?

O tem ni dvoma. To je finale pokala v Celju. Takrat sem branil za Interblock. Maribor smo leta 2008 premagali z 2:1. To je bila zame prva osvojena lovorika in poseben spomin.

Na kateri tekmi proti Mariboru pa vam je šlo najmanj na smeh in bi jo najraje kar pozabili?

Lahko rečem, da je to moj debi v prvi ligi. Na stadionu ŽAK sem branil za Interblock proti Mariboru. Bilo je sredi septembra 2007. Zadetek smo prejeli v 92. minuti in izgubili z 0:1. Čeprav sem takrat dobro branil in imel dobro tekmo, mi je ta poraz ostal v spominu še dolgo.

Kako pa je z vašo prihodnostjo? Ste že kaj sprejemali zaključke o tem, do kdaj bi lahko trajala vaša kariera?

O tem je bilo že veliko povedanega, tako da o tem ne želim več govoriti.