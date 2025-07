Ganljivo slovo ikone celjskega kluba: To ni bila moja odločitev

Danes v knežjem mestu ne bo navadna tekma. Danes ne bodo igrali le nogometa, ampak bo prisotno še nekaj več. Med polčasoma evropskega srečanja v Celju se bo namreč še zadnjič od navijačev poslovil dolgoletni ljubljenec občinstva, klubski rekorder in kapetan Matjaž Rozman . S svojim delom, prizadevnostjo, pozitivnim značajem in vrhunskim znanjem si je nabral ogromno simpatij, ob izjemnih rezultatih pa ni prav nič poletel, ampak ostal skromen. To je tisti priljubljeni Rozi, ki je pred kratkim, pa čeprav bi sam morda želel drugače, zapustil Celje in se po dveh desetletjih vrnil k matičnemu Aluminiju.

Želel si je, da bi se razpletlo drugače. Če bi bilo po njegovem, bi ostal v Celju do konca kariere, saj je vzljubil klub in mesto, a je nogometna realnost preveč kruta, da bi lahko uresničil svoje želje do potankosti. Že v prejšnji sezoni ni veliko branil, zlasti po jesenskem delu, ko je postalo jasno, da bo trener Albert Riera poskrbel za korenite menjave na položaju vratarjev. Te so se nadaljevale tudi to poletje.

Matjaž Rozman je zadnjo lovoriko v celjskem dresu osvojil letos, ko je postal pod vodstvom Alberta Riere pokalni zmagovalec. Foto: Aleš Fevžer

Celjani so tako v novo sezono, ki so jo začeli imenitno, saj so v prvem evropskem nastopu z zelo prevetreno zasedbo v gosteh premagali Sabah iz Azerbajdžana (3:2), krenili brez Matjaža Rozmana. Dolgoletni prvi čuvaj mreže Celjanov, ki se je v klubsko zgodovino zapisal s številnimi mejniki, nenazadnje je edini, ki je sodeloval in se podpisal pod tri lovorike (dvakrat je bil državni prvak – 2019/20 in 2023/24, enkrat pa pokalni zmagovalec – 2024/25), se ni več vklapljal v vizijo španskega stratega.

Teh devet sezon je bilo veliko več kot le nogomet

Po 20 letih se vrača k matičnemu klubu NK Aluminij v Kidričevo. Foto: R. P. Pri 38 letih in še kako bogatih izkušnjah se je tako odločil za korak, ki ga je knežje mesto sprejelo zelo čustveno. O tem, kako hudo mu je pri srcu, ko se poslavlja od ljubljenega okolja, je spregovoril tudi javno, v posebni objavi na družbenih omrežjih.

"Napočil je čas, da se po devetih nepozabnih letih poslovim od NK Celje. To ni bila moja odločitev, saj Celje zame nikoli ni bil le klub – postal je moj dom, moji soigralci so postali moja družina, vi, navijači, pa ste bili moja nenehna opora. Teh devet sezon je bilo veliko več kot le nogomet. Bilo je življenje, prijateljstva, boj, zmage, porazi, učenje in rast – vse, kar človeka oblikuje, tako na igrišču kot zunaj njega. Imel sem čast in ponos, da sem lahko kot vratar branil barve tega kluba – kluba, ki mi je dal veliko več, kot sem si kadarkoli predstavljal. Skupaj smo osvojili dva naslova državnega prvaka in en pokalni naslov ter igranje v konferenčni ligi, kar bo za vedno zapisano v zgodovino – a meni še pomembneje, zapisano v srce!" je ganljivo zapisal zdaj že nekdanji kapetan Celja, ki bo v novo sezono vstopil v dresu povratnika med elito, Aluminija iz Kidričevega, pri katerem je tudi preživel mladost.

Dočakal tudi vpoklic v reprezentanco

Tako je opravljal trening z državno reprezentanco skupaj s stanovskim kolegom Janom Oblakom. Foto: www.alesfevzer.com V karieri je ponosen na marsikaj, posebej pa je izpostavil dve stvari: "Posebna čast tega obdobja mi je vpoklic v državno reprezentanco in priznanje za najboljšega igralca po izboru celjskih navijačev v lanski šampionski sezoni, ko si še nisem predstavljal, da bom moral čez eno leto zapustiti klub," je na lastni koži občutil krutost modernega nogometa, kjer ni prostora za obujanje spominov, ampak zgolj iskanje rešitev, kako še izboljšati predstave Celja.

Zadnji državni naslov z grofi je osvojil pod vodstvom hrvaškega stratega Damirja Krznarja, ko pa je tega lani zamenjal Španec Riera, v svoji viziji po nekaj manj prepričljivih predstavah izkušenega čuvaja mreže ni več videl mesta za ljubljenca celjskega občinstva.

"Želim si, da vam številka 22 ostane v lepem spominu"

Bo pa nekdanji kapetan Celja danes prejel priložnost, da se med polčasom zelo pomembne evropske tekme – Celje bo na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za ligo Europa ob 20. uri gostil Sabah in branil prednost iz Bakuja (3:2) – še zadnjič poslovi od navijačev rumeno-modrih. Nogometni klub Celje vabi navijače na poseben dogodek, ko se bodo med polčasom na stadionu Z'dežele poklonili nepozabnemu devetletnemu obdobju v klubu.

"Iz srca hvala vsem, ki ste bili del te poti. Hvala soigralcem, trenerjem, vodstvu kluba, vsem zaposlenim in predvsem vam, dragi navijači. Vaša podpora in vaš vzklik s tribun: 'Rozii, Roziii' – to mi je pomenilo ogromno. Vedno znova ste mi dajali dodatno moč. Hvala, ker ste me vzeli za svojega, hvala za vsak aplavz, vsako spodbudno besedo, vsako sporočilo in vsak stisk roke po tekmi," je zapisal Rozman in se zahvalil tudi navijaški skupini Celjski grofje. "Vsaka minuta, preživeta v celjskem dresu, bo za vedno ostala z menoj. Želim si, da vam številka 22 ostane v lepem spominu. Morda pa se še kdaj vrnem v drugi vlogi," je namignil, da bi se lahko v prihodnosti še vrnil v knežje mesto in sodeloval s Celjani kako drugače.

Matjaž Rozman se bo danes – dvoboj med Celjem in Sabahom se bo začel ob 19.30 – med polčasom poslovil od celjskega občinstva. Foto: Jure Banfi

Najlepšo čestitko je prihranil za konec. Zahvalil se je Nataši Potočnik, ki pri celjskem klubu že dolgo opravlja poklic ekonoma. "Najlepša hvala, mama Nataša Potočnik, da si devet let tako lepo skrbela zame. Vsako jutro si me pričakala z nasmehom, skrbno oprano in zloženo opremo ter dobro voljo, česar nikoli ne bom pozabil," je poudaril eden najboljših vratarjev 1. SNL zadnjega desetletja.

"Kapo dol, Legenda"

Tako sta lani skupaj z Denisom Popovićem dvignila kanto. Foto: www.alesfevzer.com Nekdanji soigralec Denis Popović mu je namenil spoštljive besede: "Kapo dol, Legenda" in legendo zapisal z veliko črko L. Poleg je prilepil fotografijo, na kateri skupaj nosita kanto za državni naslov iz sezone 2023/24.

Nekdanji športni novinar in reporter Ivo Milovanović, sicer rojen Celjan, je dodal: "Matjaž, ni težko ugotoviti, da si zelo uspešno nadaljeval tradicijo celjskih vratarjev Baumana, Štancarja … Vedno se športne poti tako ali drugače končujejo. Ti jo v Celju končuješ z visoko dvignjeno glavo. Upravičeno! Srečno v Kidričevu!" mu je zaželel veliko sreče v "šumi".

Že prihodnji mesec – tekme petega kroga Prve lige Telemach se bodo odigrale sredi avgusta – bo sledila prav posebna tekma za Rozmana in celjske navijače, saj bo Aluminij v Športnem parku Kidričevo pričakal pokalne zmagovalce. Celjski rekorder se bo tako prvič, odkar je zapustil Rierovo četo, pomeril proti nekdanjim soigralcem. To bo zagotovo dvoboj, na katerem ne bo manjkalo mešanih občutkov, saj se bodo v njegovih mislih sprehajali številni prizori, ko je užival v dresu kluba, ki mu je dal veliko več, kot si je kadarkoli predstavljal.