Nogometaši Celja so prejšnji četrtek v Azerbajdžanu premagali Sabah s 3:2, ta četrtek pa za napredovanje v drugi predkrog evropske lige doma igrali neodločeno po podaljšku 3:3. Skupni izid torej kar 6:5. A bila je povratna tekma prava srhljivka! Gol so dobili že v deveti minuti, a je Franko Kovačević v 19. minuti z bele točke izenačil na 1:1. Med polčasom so se poklonili nekdanjemu kapetanu in rekorderju kluba Matjažu Rozmanu. Nato so v 50. minuti povedli z 2:1, kar je pomenilo prednost 5:3 v seštevku obeh tekem. A je Joy-Lance Mickels zadel še dvakrat, za vodstvom Sabaha s 3:2 in izenačenje skupnega izida na 5:5. Odločal je torej podaljšek, ko je za Celje v 108. minuti zadel Nikita Josifov. V drugem krogu jih čaka boljši iz dvoboja AEK Larnaka - Partizan Beograd. Odločajo 11-metrovke.

Liga Europa, kvalifikacije (1. krog – povratne tekme):

Četrtek, 17. julij:

Celjani so bili v prejšnji sezoni najuspešnejši slovenski klub v Evropi. Dobro so krenili tudi v sezono 2025/26. Čeprav so prevetrili zasedbo in izgubili številne nosilce igre, je Albert Riera pokalne zmagovalce popeljal do zmage v Azerbajdžanu. Premagali so Sabah s 3:2. Junaka srečanja sta postala dvakratni strelec Franko Kovačević in strelec zmagovitega zadetka, adut s klopi Darko Hrka. Oba sta se Celju pridružila to poletje.

Celjani dobili gol v deveti minuti, a že v 19. lažje dihali

Franko Kovačević Foto: Jure Banfi Podobno kot pred tednom dni je Sabah tudi na povratni tekmi prvi zatresel mrežo. Navijači slovenskih pokalnih zmagovalcev so doživeli razočaranje v deveti minuti, ko so gostje povedli z 1:0. Po predložku s kota je obramba Celja pozabila na Joy-Lanca Mickelsa, 31-letni Nemec pa je brez večjih težav popeljal Sabah v vodstvo. Celjani so do takrat najlepšo priložnost na tekmi zapravili v drugi minuti prek Franka Kovačevića.

Hrvaški napadalec pa je že v 19. minuti poskrbel za izenačenje. Po igranju z roko (Steve Solvet) je sodnik pokazal na belo točko, Kovačević pa je z natančnim strelom v desni spodnji kot prisilil k predaji nemočnega vratarja Sabaha. Kovačević je imel v sodnikovem dodatku še eno lepo priložnost, res je prava okrepitev Celja. Po podaji iz kota pa je v zadnji akciji polčasa z glavo streljal Artemijus Tutyskinas, a neposredno v roke gostujočemu vratarju. Ekipi sta tako na glavni odmor odšli z rezultatom na semaforju 1:1.

Vuklišević zadel za 2:1, nato pa šok: hat-trick Mickelsa

Damjan Vuklišević je na začetku drugega polčasa povišal na 2:1. Foto: Jure Banfi

V 50. minuti tekme so bili Celjani korak do napredovanja. Po podaji Maria Kvesića iz kota je v slogu napadalca iz prve z nogo žogo v mrežo zabil branilec Damjan Vuklišević. Za vodstvo na tekmi z 2:1 in skupno vodstvo s 5:3. Domači so bili na pragu napredovanja v drugi predkrog evropske lige. Pa vendarle brez drame ni šlo, po dobri uri je Mickels še dvakrat zadel v razmaku treh minut. Gol za vodstvo s 3:2 sodniki sprva niso priznali, češ da je šlo za prepovedan položaj. A so po ogledu s sistemom VAR zadetek priznali. To je pomenilo skupni izid 5:5. Do konca rednega dela ni bilo več zadetka, kar je pomenilo podaljška.

V 108. minuti gol za izenačenje in napredovanje Celja

V podaljšku so si Celjani precej bolj želeli gola. Andrej Kotnik je imel prvi lepo priložnost, nato pa se je izkazal kot podajalec. V 108. minuti je za izenačenje na 3:3 zadel Nikita Josifov. Izid se ni več spremenil in Celjani so s 6:5 vendarle napredovali.

Kakšno veselje! Nikita Josifov je zadel v podaljšku za remi 3:3 in napredovanje Celja v drugi predkrog. Foto: Jure Banfi

AEK Larnaka ali beograjski Partizan?

Celjani se bodo v drugem krogu kvalifikacij za ligo Europa pomerili z boljšim s ciprsko-srbskega obračuna med AEK Larnaka in Partizanom. Prvi dvoboj na Cipru je pripadel gostiteljem (1:0). Za črno-bele nastopa tudi občasni slovenski reprezentant Mario Jurčević.

Frelih prejel dva gola in končal evropsko pot

Žiga Frelih Foto: Vid Ponikvar Gašper Trdin je z Levskim iz Sofije na Madžarskem gostoval pri izraelskem Hapoelu Beer Shevo, s katerim se je prejšnji teden razšel brez zadetkov (0:0). Začel je v prvi postavi. Žiga Frelih je s Spartakom iz Trnave gostoval na Švedskem pri BK Häcknu, proti kateremu je prejšnji četrtek doma izgubil z 0:1. Tokrat je bilo 2:2, slovenski vratar je branil celotno tekmo in torej končal evropsko pot. Miha Kompan Breznik pri slovaških pokalnih zmagovalcih ni prijavljen za nastop v uvodnem krogu Evrope.

Podobno velja za Petra Stojanovića. Eden najboljših slovenskih nogometašev zadnjega desetletja se je poleti iz Italije preselil na Poljsko, kjer po novem zastopa barve Legie iz Varšave, s katero je konec prejšnjega tedna osvojil prvo lovoriko. Legia je osvojila poljski superpokal. Na gostovanju v Kazahstanu pri Aktobeju je tako kot v Varšavi zmagala z 1:0.

Tudi Emil Velić iz moldavskega Šerifa iz Tiraspola in Matija Boben iz romunskega CFR Cluj nista pripravljena za nastope v Evropi. Njuna kluba sta napredovala.

Šahtar je na Finskem ubranil ogromno prednost, ki si jo je priigral prejšnji teden v Stožicah. Foto: Guliverimage

Ukrajinski velikan Šahtar Doneck, ki je že dobro desetletje brezdomec, je po visoki zmagi v Ljubljani nad Ilvesom (6:0) gostoval na Finskem in igral tekmo brez zadetkov. Stožice bodo tako 31. julija prizorišče spektakla, saj se bo Šahtar pomeril z zvezdniško zasedbo turškega Bešiktaša.

