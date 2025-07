Evropska pravljica Kopra po sanjskem preobratu, Maribor dobil tekmeca

Nogometaši Kopra so na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo na razprodani Bonifiki premagali Željezničar s 3:1 in ga izločili s skupnim rezultatom 4:2. Izbrance Slaviše Stojanovića, ki so vse zadetke dosegli v zaključku prvega polčasa, čaka v 2. krogu kvalifikacij norveški Viking iz Stavangerja. Borac je s Sandijem Ogrincem resda zmagal v Andori (2:0), a je Santa Coloma le zadržala prednost s prve tekme (1:4). Tako je klub iz Banjaluke doživel sramoten poraz, ki je lahko v opozorilo nogometašem Olimpije, saj jih v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo v sredo čaka prvi spopad s prvakom Andore Interjem. Maribor se bo v 2. krogu kvalifikacij pomeril z madžarskim Paksijem.

Nogometna Evropa se je vrnila na Bonifiko. Kanarčki so nazadnje pred tremi leti, natančneje 22. julija 2022, doma izgubili proti Vaduzu (0:1). Če bi se tako razpletel tudi današnji dvoboj, v katerem je Koper gostil sarajevski Željezničar, bi izbranci Slaviše Stojanovića ekspresno končali evropsko sezono. Končalo pa se je vendarle s srečnim razpletom za kanarčke. Prejšnji četrtek so remizirali v glavnem mestu Bosne in Hercegovine (1:1), tokrat pa vpisali domačo zmago (3:1) in napredovali v 2. krog kvalifikacij, kjer jih čaka norveški Viking Stavanger.

Josip Iličić se je prvič predstavil občinstvu v Kopru v dresu kanarčkov na Bonifiki in požel aplavz za predstavo, v kateri je še drugič zapored vpisal asistenco proti Željezničarju. . Foto: Aleš Fevžer

Začelo se je resda po željah gostov. V 26. minuti so po strelu z bele točke prešli v vodstvo (1:0). V polno je z bele točke zadel Sulejman Krpić, ki je premagal Metoda Jurharja z natančnim strelom pod prečko. Pred tem je sodnik po strogi odločitvi pokazal na belo točko po prekršku Maja Mittendorferja nad Madžidom Šošićem, ki se mu je pred tem ponudila priložnost za neposreden strel. Jurhar je ukrotil žogo, a je branilec Kopra pri tem storil prekršek nad nekdanjim nogometašem Radomljanov. Za ciprskega sodnika Menelaosa Antoniouja ni bilo dvoma. Dosodil je najstrožjo kazen, Željezničar pa je poskrbel za navdušenje ogromnega števila gostujočih privržencev.

Veselje gostov iz Sarajeva po zadetku Sulejmana Krpića. Na srečo Koprčanov je bil to prvi, a tudi zadnji gol Željezničarja na srečanju. Foto: Aleš Fevžer

V izdihljajih prvega polčasa pa je na Bonifiki sledil poln preobrat Kopra. Najprej je domače občinstvo dvignil na noge Veljko Mijailović. V 44. minuti je izkoristil izjemno podajo Josipa Iličića in nato z natančnim udarcem v bližnji kot izenačil na 1:1.

Veselje koprskih navijačev se še ni poleglo, ko je Stojanovićeva četa poskrbela za nov izliv navdušenja. Gostje iz Sarajeva so morali še drugič na tekmi po žogo v mrežo, Bonifiko pa je z zadetkom za 2:1 obnorel Francoz Kamil Manseri. Podajo je prispeval Mijailović.

Koprčani so prvi polčas po izjemno učinkoviti predstavi v zadnjih minutah dobili s 3:1. Foto: Aleš Fevžer

Sanjski zaključek prvega polčasa, ki ga je sodnik podaljšal kar za pet minut, nato pa je trajal še bistveno dlje, je z zadetkom za 3:1 kronal Belgijec Jean-Pierre Longonda, ki je z glavo malce spremenil smer žogi ob strelu Denija Jurića! Koper si je po sanjskem preobratu zagotovil pomembno prednost.

V drugi polčas so bolje vstopili gostje, ki so si priigrali nekaj zrelih priložnosti, a je na vratih Kopra blestel Metod Jurhar. V 63. minuti se je kanarčkom nasmehnila še sreča, saj je rezervist Aleksandar Boljević zadel prečko.

Kanarčke čaka v nadaljevanju evropske sezone norveški Viking Stavanger, nekdanji klub Davida Brekala in Jošta Urbančiča. Foto: Aleš Fevžer

V nadaljevanju pa je po zadetku zadišalo tudi v kazenskem prostoru Željezničarja, a se je vratar gostov izkazal ob strelu Nika Omladiča, nato pa je bil nenatančen še Manseri. Rezultat se ni več spreminjal, navijači Kopra so prišli na svoj račun in še dolgo v noč proslavljali napredovanje v 2. krog kvalifikacij, Željezničar pa je izpadel iz evropskih tekmovanj.

Tako so navijači Željezničarja krenili skupno proti stadionu v Kopru:

Na Bonifiki je potekal trenerski spoped med Slavišo Stojanovićem in Admirjem Adžemom. Na koncu se je smejalo nekdanjemu selektorju Slovenije. Foto: Aleš Fevžer

Ogrinec z Borcem zmagal v Andori, a vseeno izpadel

Sandi Ogrinec je z Borcem izpadel nepričakovano hitro iz Evrope. Foto: R. P. Že v sredo sta o preboju v drugi krog kvalifikacij odločila latvijska Auda in severnoirski Larne. Prvo je še lani vodil Zoran Zeljković, nekdanji trener Kopra in Olimpije, Larne pa je lani v konferenčni ligi gostoval pri zmajih v Stožicah. Otočani so izločili Latvijce po izvajanju 11-metrovk.

Slovenski legionar Sandi Ogrinec (Borac Banjaluka) se je skušal s soigralci odkupiti navijačem za nepričakovan domač poraz proti Santa Colomi iz Andore (1:4). Lanskoletni prvak BiH, ki se je v konferenčni ligi uvrstil med 16 najboljših, je potreboval visoko zmago v žepni državici, a je na koncu ni dosegel. Zmagal je zgolj z 2:0, kar je bilo premalo, da bi izsilil vsaj podaljšek. Ogrinec je odigral 73 minut in po imenitni prejšnji evropski sezoni tokrat razočaral privržence z zgodnjim izpadom.

Vijolice proti madžarskemu Paksiju

Turek Tugberk Tanrivermis bo na klopi Maribora debitiral v Evropi v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo proti madžarskemu Paksiju. Foto: Jure Banfi

Maribor bo začel svojo evropsko pot v kvalifikacijah za konferenčno ligo v drugem krogu, kjer se bo pomeril s slabšim iz madžarsko-romunskega obračuna v ligi Europa med Paksijem in CFR Clujom. To je postal Paksi, ki je na gostovanju v Romuniji izgubil z 0:3. Ker se je prva tekma končala brez zadetkov, je tako Paksi potegnil krajši konec.

V drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo bo zaigrala tudi Olimpija, ki je v boju za ligo prvakov izpadla proti Kairatu (1:1 in 0:2), tako da jo čaka prvak Andore Inter d'Escaldes, ki je drago prodal kožo prvaku Romunije FCSB (2:1 in 1:3). Prva tekma bo v Ljubljani že v sredo.

V primeru izpada proti Sabahu bi pot v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo nadaljevalo tudi Celje. Tekmec bi bil Petrocub iz Moldavije, ki je izločil malteško Birkikaro.

