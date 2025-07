Koprčani se ne bojijo peklenskega vzdušja v BiH, Iličić pred velikim debijem

Konferenčna liga, kvalifikacije (1. krog – prve tekme):

Četrtek, 10. julij:

Zvečer se na stadionu Grbavica obeta nogometni spektakel. Prireditelji so prodali vseh 13 tisoč vstopnic, tako da bo kultni stadion v Sarajevu poln do zadnjega kotička. Željezničar bo računal na bučno podporo, a se Koprčani na čelu s trenerjem Slavišo Stojanovićem ne bojijo peklenskega vzdušja. "Želimo biti čvrsti, disciplinirani in odgovorni. Želimo se držati načrta in si ustvariti dobre temelje za povratno srečanje v Kopru. Zavedamo se, da je poseben občutek igrati pred polnim stadionom in da na Grbavici vlada posebno vzdušje," pred dvobojem razmišlja strateg Kopra, ki pričakuje kakovostnega in zelo motiviranega tekmeca.

Josip Iličić, ki je še lani nastopil na Euru 2024 v Nemčiji, je poln dragocenih izkušenj. Foto: Reuters

"Veseli me, da bo stadion poln. Tega manjka v Sloveniji. Dobro poznam svoje igralce in prepričan sem, da jim bo to predstavljalo dodatno motivacijo. Imamo igralce, ki so že igrali v takšnih pogojih, zato se veselimo tekme," je še dodal nekdanji slovenski selektor, ki je kot trener Kopra na uradnih tekmah doživel le en poraz. V prvenstvu je s kanarčki ostal neporažen, izgubil je le v finalu pokala proti Celju, ki bo prav tako vstopil v evropsko sezono danes, ko ga čaka gostovanje v kvalifikacijah za ligo Europa v Bakuju pri Sabahu.

Danes bo nastopil tudi slovenski legionar Sandi Ogrinec. Zvezni igralec Borca iz Banjaluke naj ne bi imel težjega dela, saj se bo pomeril s predstavnikom Andore Santa Colomo.

Vijolice se bodo pridružile pozneje

Turek Tugberk Tanrivermis bo na klopi Maribora debitiral v Evropi v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Foto: Jure Banfi Maribor bo začel svojo evropsko pot v kvalifikacijah za konferenčno ligo v 2. krogu, kjer se bo pomeril s slabšim iz madžarsko-romunskega obračuna v ligi Europa med Paksijem in CFR Clujom, Koper pa bi se v primeru napredovanja v 2. krogu pomeril z norveškim Vikingom iz Stavangerja.

V primeru uvodnih neuspehov v kvalifikacijah bi lahko v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo zaigrala tudi Olimpija in Celje. Zmaji bi se v primeru izpada proti Kairatu pomerili s slabšim iz dvoboja med romunskim in andorskim prvakom (FCSB je na prvi tekmi premagala Inter d'Escaldes s 3:1), Celje pa v primeru izpada proti Sabahu proti boljšemu iz malteško-moldavskega obračuna med Birkirkaro in Petrocubom.

Liga Europa, kvalifikacije (1. krog – prve tekme):

Četrtek, 10. julij: