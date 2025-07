To je bila zelo nenavadna tekma. Maribor je leta 2012 gostoval pri sarajevskem Željezničarju, a se z njim ni pomeril na kultni Grbavici, kjer bo danes zaigral Koper, ampak na Olimpijskem stadionu Koševo. Vijolice, ki so bile pred tem v Ljudskem vrtu boljše s 4:1, so premagale Željezničarja tudi v gosteh (2:1) in zlahka napredovale. Za uspeh pa so plačale drago ceno, saj so jim agresivni gostitelji, ki so zaradi ostrih prekrškov prejeli kar tri rdeče kartone, zadali ogromno modric in bolečin. Da je bilo v prestolnici BiH še bolj vroče, so poskrbeli še navijaški izgredi. V Sarajevu je prišlo do obračunavanja že v dopoldanskih urah, za piko na i pestremu dnevu pa je konvoj z desetimi avtobusi privržencev Maribora ob vrnitvi v Slovenijo pri Zenici doživel še napad iz zasede.

O tem, kdo je bil leta 2012 močnejši, Maribor ali Željezničar, je odločen odgovor podala že prva tekma 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Sloveniji. Vijolice so v Ljudskem vrtu gostile Željezničar, ki ga je v mestu ob Dravi spremljalo ogromno navijačev. Slednji so si lahko dali duška po prvem polčasu, saj so prvaki Bosne in Hercegovine vodili z 1:0.

Sanjski drugi polčas Maribora

Robert Berić je pri preobratu Maribora za končno zmago s 4:1 sodeloval z dvema zadetkoma. Foto: Aleš Fevžer V nadaljevanju pa je sledila vijolična rapsodija. Varovanci Darka Milaniča so v drugem polčasu povsem nadigrali nemočne goste iz Sarajeva in vknjižili prepričljivo zmago s 4:1. Dvakrat je v polno meril Robert Berić, po enkrat pa Dejan Mezga in Marcos Tavares, ki je v zadnji minuti postavil končni rezultat.

Tako si je takratni slovenski prvak na prvi tekmi priigral ogromno prednost (4:1), a je bilo potrebno vse skupaj dokazati še na vročem gostovanju v Sarajevu. To je bilo tudi edino dozdajšnje gostovanje slovenskega kluba na evropski tekmi v glavnem mestu BiH. Ponudilo je marsikaj, od prijetnih (zmaga in napredovanje Maribora) do bistveno manj prijetnih (poškodba Agima Ibraimija in navijaški incidenti) zadev, Mariborčane pa je po zasluženem napredovanju vendarle pričakala nagrada, saj je luksemburški prvak Dudelange senzacionalno izločil bogati Salzburg, tako da so se vijolice v nadaljevanju evropske sezone pomerili z bistveno lažjim tekmecem, ki ga za razliko od Avstrijcev niso podcenjevale.

Tako sta si leta 2012 čestitala Zlatko Zahović in Darko Milanič po visoki domači zmagi Maribora nad Željezničarjem, Izolanu pa je takrat na klopi pomagal Saša Gajser. Foto: Aleš Fevžer

S tem si je Maribor utrl pot do vnovičnega igranja v skupinskem delu lige Europa. To so bila zlata leta evropskega Maribora pod taktirko neumornega dvojca, ki sta ga sestavljala športni direktor Zlatko Zahović in trener Darko Milanič.

Med navijači se je zaiskrilo v središču Sarajeva

Da je Maribor vendarle kakovostnejši od Željezničarja, je dokazal tudi na povratni tekmi. Burno dogajanje na dan srečanja v Sarajevu pa se ni začelo na Olimpijskem stadionu Koševo oziroma njegovi okolici, ampak v središču mesta. Nekaj pred poldnevom so zapele pesti, po zraku so letele steklenice, pepelniki ... Do fizičnega nasilja je prišlo pred enim izmed gostinskih obratov v bližini sarajevske katedrale. Domača policija je hitro ukrepala, obkolila navijače Maribora (skupine, ki je v Sarajevo prišla že pred ostalimi) in jih v spremstvu premestila v varnejši del mesta. S potezami domačih varuhov reda niso bili zadovoljni navijači Željezničarja, pa tudi meščani Sarajeva, saj naj bi zaščitili Slovence, nasilje pa izvajali nad privrženci "modrih".

Navijači Željezničarja so na prvi tekmi v Mariboru izobesili zelo optimističen transparent, a so nato njihovi ljubljenci na zelenici dvakrat izgubili proti vijolicam in izpadli iz Evrope. Foto: Aleš Fevžer

Skupina mariborskih huliganov je bila najprej "spravljena" v neposredni bližini olimpijskega štadiona Koševo, na parkirišču pri dvorani Zetra, nato pa je morala Bosno in Hercegovino zapustiti in tako ostala brez ogleda večerne tekme.

Dvoboj pa si je lahko ogledal organiziran konvoj večine podpornikov Maribora, ki je v Sarajevo prispel pozneje in bil v spremstvu sarajevske policije pospremljen neposredno na prizorišče tekme. Prišlo je deset avtobusov mariborskih navijačev.

Tavares za zmago, Nizozemec izključil kar tri igralce

Marcos Tavares je zadel v polno na obeh tekmah z Željezničarjem. Vselej je tudi postavil končni rezultat. Foto: Aleš Fevžer Na Olimpijskem stadionu, poimenovan po legendarnem pokojnem nogometašu Sarajeva Asimu Ferhatoviću Haseju, se je zbralo okrog 9.000 gledalcev. Od tega jih je dobrih 500 prišlo iz Slovenije, tako da so lahko Mariborčani računali na bučno podporo. V dobro voljo so jih spravili z novo zmago. Maribor je bil boljši z 2:1, v polno pa sta zadela Agim Ibraimi in strelski kralj Maribora in 1. SNL Marcos Tavares, ki je postavil končni rezultat v 86. minuti.

Dvoboj so zaznamovali številni umazani prekrški gostiteljev. Tekma je postregla z nevsakdanjim razpletom, ko je nizozemski delivec pravice Danny Makkelie med 53. in 64. minuto zaradi ostrih prekrškov izključil kar tri nogometaše Željezničarja.

Željezničarja, ki je bil pred 13 leti prvak BiH, je takrat vodil Amar Osim, sin slovitega, žal že pokojnega stratega Ivice Osima. Foto: Aleš Fevžer Gostitelji so tako kar nekaj časa igrali zgolj z osmimi igralci, nogometaši Maribora pa se kljub temu niso preveč naprezali, saj so postali žrtve izjemno agresivne igre gostiteljev. Bilo je tako kruto, da je slačilnica po tekmi po besedah stratega Darka Milaniča spominjala na pravo bolnišnico. Najhuje jo je skupil strelec prvega zadetka Agim Ibraimi, ki je moral zaradi ostrih prekrškov nato počivati vsaj pet dni.

To pa ni bila edina poškodba, ki se je dotikala mariborske nogometne odprave. Skupil jo je tudi navijaški konvoj z avtobusi, ki je ob vrnitvi v Slovenijo doživeli veliko neprijetnost. Kljub policijskemu spremstvu so bili iz zasede ob cesti napadeni v Zenici.

Navijače Maribora so med vožnjo proti domu neznani napadalci zasuli s kamenjem. Pokalo je steklo, pločevina … Poškodovanih je bilo šest avtobusov, potniki pa so jo na srečo odnesli brez resnejših telesnih poškodb. Tako so Mariborčani tekmovalno uspešen in zelo pester dan v Sarajevu pred 13 leti sklenili z mešanimi občutki.

Navijači Maribora, ki so se pred 13 leti vračali v Slovenijo z avtobusi v organiziranem konvoju, so doživeli neprijetno presenečenje pri Zenici. Foto: Aleš Fevžer

Danes bo drugače, saj bodo Koprčani gostovali na kultnem stadionu Grbavica, pravem nogometnem domu Željezničarja, na katerem se lahko za razliko od leta 2012 igrajo evropske tekme. To bo 12. gostovanje slovenskega kluba v sklopu evropskih tekmovanj v BiH, za zdaj je razmerje uspešnosti povsem izenačeno. Za ogled srečanja vlada ogromno zanimanje, stadion bo poln do zadnjega kotička, tako da bo gostovanje varovancev Slaviše Stojanovića spremljalo okrog 14 tisoč gledalcev. Povratni dvoboj 1. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo bo prihodnji četrtek na Bonifiki.

Vsa gostovanja slovenskih klubov v BiH:

Tekme Leto (tekmovanja) Sloboda Tuzla : Celje 1:0 2004 – pokal Intertoto Orašje : Domžale 0:2 2006 – kvalifikacije za pokal Uefa Široki Brijeg : Koper 3:1 2007 – kvalifikacije za pokal Uefa Široki Brijeg : Olimpija 3:0 2010 – kvalifikacije za ligo Europa Široki Brijeg : Olimpija 0:0 2011 – kvalifikacije za ligo Europa Željezničar Sarajevo : Maribor 1:2 2012 – kvalifikacije za ligo prvakov Zrinjski Mostar : Maribor 0:0 2014 – kvalifikacije za ligo prvakov Zrinjski Mostar : Maribor 1:2 2017 – kvalifikacije za ligo prvakov Široki Brijeg : Domžale 2:2 2018 – kvalifikacije za ligo Europa Zrinjski Mostar : Bravo 0:1 2024 – kvalifikacije za konferenčno ligo Borac Banjaluka : Olimpija 1:0 2025 – play-off za osmino finala konferenčne lige Željezničar Sarajevo - Koper 2025 – kvalifikacije za konferenčno ligo