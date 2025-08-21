Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

pohodništvo gore hribi Brana Kamniško sedlo Kamniška koča na Kamniškem sedlu

Iskren zapis oskrbnika Kamniške koče na Kamniškem sedlu

Zakaj je oskrbnik koče včasih videti, kot da ga je povozil vlak

Kamniško sedlo | Kamniška koča na Kamniškem sedlu pod Brano | Foto Matej Podgoršek

Kamniška koča na Kamniškem sedlu pod Brano

Foto: Matej Podgoršek

Delo oskrbnika v planinskih kočah se na prvi pogled zdi sanjska služba, a kot je v slikovitem zapisu na Facebooku zapisal oskrbnik Kamniške koče na Kamniškem sedlu, "delo na koči ni samo 'odpreš pivo in gledaš razgled'", ampak gre za 14-urni delovnik. Še posebej v večjih kočah, še posebej če so odprte vse dni v tednu štiri mesece.

Brana
Sportal Iz doline na Kamniško sedlo in še naprej, na Brano #video

Kamniška koča na Kamniškem sedlu je ena bolj obiskanih v našem visokogorju. Že samo sedlo je vrhunski pohodniški cilj, turo pa lahko podaljšamo še na Brano ali Planjavo, ki se dvigata nad sedlom. Za vzpon na Brano iz Kamniške Bistrice v štirih ali petih urah premagamo 1.600 višinskih metrov – in to precej strmih. Tako se ob sestopu počitek, malica in pijača v planinskem domu zagotovo priležejo. Pri tem se moramo zadevati, da gorske koče niso restavracije in hoteli. Vse več izletnikov ima zadnja leta previsoka pričakovanja in zato se občasno pojavijo pozivi in zapisi oskrbnikov, ki nas opomnijo, da veljata prijaznost in strpnost.

Poteka že 11. sezona akcije Naj planinska koča, ki jo pripravljata Siol.net in Planinska zveza Slovenije. Glasujete lahko tukaj. Združujemo ljubitelje hribov, spodbujamo k obiskovanju gora in koč ter širimo zavest o varnem in odgovornem odnosu do narave.

Kamniška koča | Foto: Matej Podgoršek Kamniška koča Foto: Matej Podgoršek "Ne, delo na koči ni samo 'odpreš pivo in gledaš razgled'. Za kuliso te razglednice vsak dan teče čisto druga zgodba: kuhanje za množico lačnih planincev, zgodnja jutra, pozni večeri, gora posode, milijon logističnih 'kaj-pa-zdaj?', čiščenje kopalnic, sob, zlaganje copat, pobiranje papirčkov (ja, tudi tistih pet cm od koša) in reševanje vsega mogočega – od izgubljenih in lačnih pohodnikov do tistih, ki jih je ujela nevihta (ali panika)," so na svojem profilu na Facebooku zapisali oskrbniki Kamniške koče na Kamniškem sedlu. "In ja – to smo mi. Isto osebje, ki bo čez pet minut že mešalo joto, kuhalo ričet in testenine, streglo pivo in kavo ter hkrati z enim očesom pazilo, da se kakšen papirček ne znajde poleg koša za smeti."

"Všeč nam je, ko komunicirate z nami. Živimo v času interneta in telefonov – z veseljem vam povemo, ali imamo brezglutenski ali veganski obrok, kako je s stanjem poti in če bo jutri res 'samo malo oblačno' (včasih vemo celo bolje kot vremenske aplikacije). Če smo včasih videti, kot da nas je povozil vlak – brez skrbi, to ni osebno. To je samo realnost po 14 urah na nogah. Hvala, ker razumete. In hvala vsem, ki ste nas v preteklih dneh obiskali, pustili prijazno besedo, lepe komentarje in predvsem – bili strpni. V teh časih je to že kar supermoč."

V videu poglejte, kako je videti vzpon do Kamniške koče in naprej na Brano:

Kamniška koča
Novice Oskrbniki Kamniške koče pojasnjujejo: Voda pri nas ni luksuzna dolinska zadeva
pohodništvo gore hribi Brana Kamniško sedlo Kamniška koča na Kamniškem sedlu
