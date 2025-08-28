Če želite s svojim glasom podpreti planinsko kočo, kamor najraje zahajate, ker cenite njeno urejenost, gostoljubje in ponudbo, lahko to storite samo še do 10. septembra. Čim prej oddajte glas in pomagajte izbrati zmagovalki izbora Naj planinska koča 2025.

Vabimo vas, da glasujete za svojo najljubšo planinsko postojanko in ji pomagate do laskavega naslova Naj planinska koča 2025!

En uporabnik lahko za posamezno planinsko kočo glasuje le enkrat v celotnem času glasovanja, lahko pa glasuje za več različnih planinskih koč, ki jim podeli točke po posameznih kriterijih.

Izbirate lahko med kar 147 slovenskimi planinskimi kočami – 27 visokogorskimi in 120 na nižje ležečih predelih

Zakaj glasovati?

Planinske koče so srce slovenskih gora. So več kot le prostor za počitek – so simbol gostoljubja, domačnosti in trdega dela oskrbnikov, ki v vseh letnih časih skrbijo za to, da obiskovalci dobijo topel obrok, nasvet ali nasmeh.

Z izborom Naj planinska koča se zahvalimo vsem tistim, ki vztrajajo na nadmorski višini, pogosto v težkih razmerah, in skrbijo, da so naše poti varnejše in lepše.

Ne pozabite – vaš glas šteje. Podprimo tiste, ki skrbijo, da so naši pohodi nekaj posebnega. Naj glas planincev odloči!