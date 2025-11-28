Ob petkih vas spodbujamo k aktivnemu preživljanju koncev tedna v naravi, v hribih – tudi pozimi. Samo malo bolj toplo se je treba obleči in izbrati lažje ture. Tokratna je primerna za vse generacije, pa tudi po snegu – Kašna planina oziroma Kranjska reber. Gre za razgledni greben med Veliko planino in Menino planino, kjer pa ni gneče pohodnikov.

Izhodišče na prelazu Črnivec Foto: Matej Podgoršek Na dnu tega članka najdete več dobrih idej za nezahteven in varen zimski pohod, ki smo jih opisali v prejšnjih dveh zimah. Zagotovo pa kakšno vrhunsko pot opišemo tudi to zimo. Nad tisoč metri je že nekaj snega. Sam sem sicer na turo, ki jo opisujem v naslednjih vrsticah, krenil tik pred zadnjim sneženjem. To je Kranjska reber oziroma Vrh Kašne planine. Marsikdo me je vprašal, kje je to. Malo poznana planina je vrhunski razglednik, pa jo obišče le redko kdo. Bolj sta priljubljeni Velika planina, ki je zahodno od Kašne planine, in Menina planina, ki je vzhodno. Kranjska reber, ki se nadaljuje z Lepenatko in Velikim Rogatcem, je med prelazom Črnivec ter med Podvolovljekom in Gornjim Gradom.

Za vzpon na Kranjsko reber lahko izberemo dve izhodišči – prelaz Črnivec ali prelaz Kranjski rak. S tega se pravzaprav lahko zapeljemo desno navzgor po makadamski cesti vse do severnega dela Kašne planine. Če želimo narediti pravi pohod, tako raje izberemo Črnivec (902 metra). Tu je večje brezplačno makadamsko parkirišče.

Vzpon na Kašno planino oziroma Kranjsko reber. Foto: Matej Podgoršek

Po uri vzpona dosežemo planino. Foto: Matej Podgoršek Na parkirišču bomo uzrli prve planinske table in markacije. Levo z makadamske ceste nas markacija takoj usmeri na gozdno pešpot. Kmalu začnemo pridobivati na višinskih metrih. Pešpot dvakrat prečka gozdno cesto, tudi nekaj manjših potočkov. Po pol ure se dvignemo v zelo lep iglasti gozd, kjer morda, ko je sezona, rastejo tudi gobe. Tu se pešpot spremeni v gozdno vlako, ki ni prestrma. Če se nam je spodaj odpiral pogled na desno proti Menini planini, bomo nekaj višje skozi drevje na naši levi prvič uzrli Veliko planino (oziroma Gojško planino).

Vrh Kašne planine Foto: Matej Podgoršek V približno uri dosežemo lesen plot, južni rob Kašne planine, ki nas bo s svojo velikostjo presenetila. Sledi še kakšnih deset minut vzpona po pašniku. Najvišja točka ima 1.435 metrov, imenuje pa se Kranjska reber oziroma Vrh Kašne planine. Ima tudi žig in vpisno knjižico. Od tu se nam odpre lep pogled proti Veliki planini, tudi na Dleskoško planoto in najvišje vrhove Kamniško-Savinskih Alp za njo.

Pogled proti severozahodu: levo je Velika Planina, desno Dleskoška planota, zadaj pa najvišji vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp. Foto: Matej Podgoršek

Vrh Kašne planine/Kranjska reber (1.435 metrov)



Izhodišče: prelaz Črnivec (902 metra)

Višinska razlika: 550 metrov

Čas za vzpon: ura in pol

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot



Zemljevid planinske poti na Kašno planino najdete : prelaz Črnivec (902 metra): 550 metrovura in pol: tehnično nezahtevna markirana potplaninske poti na Kašno planino najdete na maPZS

Pastirska koča na Kašni planini Foto: Matej Podgoršek Turo lahko še nekoliko podaljšano in krenemo po vrhu planine naprej, še do pastirske koče na Kašni planini, ki leži nekaj nižje, na severnem pobočju (1.317 metrov). Ko se spuščamo do koče, gledamo neposredno proti travnati Lepenatki in kamnitemu Velikemu Rogatcu. Ta dva sta še uro in pol oziroma dve uri in pol hoje naprej. Del poti do tja zna biti v snegu zahtevnejši, zato ju prihranimo raje za kakšno turo v naslednjem letu (sam sem nadaljeval, a kot zapisano, sem bil na turi, ko je bilo še kopno).

