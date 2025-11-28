Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Petek,
28. 11. 2025,
16.30

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kamniško-Savinjske Alpe Naj planinska koča Naj planinska koča nasvet za izlet v hribe gore hribi Velika planina Menina planina pohodništvo Kašna planina

Petek, 28. 11. 2025, 16.30

27 minut

Nasvet za izlet v hribe (110.)

Kašna planina, nezahtevna družinska tura, tudi po snegu #video

Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kašna planina Kranjska reber | Foto Pastirska koča na Kašni planini

Foto: Pastirska koča na Kašni planini

Ob petkih vas spodbujamo k aktivnemu preživljanju koncev tedna v naravi, v hribih – tudi pozimi. Samo malo bolj toplo se je treba obleči in izbrati lažje ture. Tokratna je primerna za vse generacije, pa tudi po snegu – Kašna planina oziroma Kranjska reber. Gre za razgledni greben med Veliko planino in Menino planino, kjer pa ni gneče pohodnikov.

pohod na Trupejevo poldne
Sportal Trupejevo poldne, ko zlate macesne nasledi zimska pravljica #video

Izhodišče na prelazu Črnivec | Foto: Matej Podgoršek Izhodišče na prelazu Črnivec Foto: Matej Podgoršek Na dnu tega članka najdete več dobrih idej za nezahteven in varen zimski pohod, ki smo jih opisali v prejšnjih dveh zimah. Zagotovo pa kakšno vrhunsko pot opišemo tudi to zimo. Nad tisoč metri je že nekaj snega. Sam sem sicer na turo, ki jo opisujem v naslednjih vrsticah, krenil tik pred zadnjim sneženjem. To je Kranjska reber oziroma Vrh Kašne planine. Marsikdo me je vprašal, kje je to. Malo poznana planina je vrhunski razglednik, pa jo obišče le redko kdo. Bolj sta priljubljeni Velika planina, ki je zahodno od Kašne planine, in Menina planina, ki je vzhodno. Kranjska reber, ki se nadaljuje z Lepenatko in Velikim Rogatcem, je med prelazom Črnivec ter med Podvolovljekom in Gornjim Gradom. 

Za vzpon na Kranjsko reber lahko izberemo dve izhodišči – prelaz Črnivec ali prelaz Kranjski rak. S tega se pravzaprav lahko zapeljemo desno navzgor po makadamski cesti vse do severnega dela Kašne planine. Če želimo narediti pravi pohod, tako raje izberemo Črnivec (902 metra). Tu je večje brezplačno makadamsko parkirišče. 

Vzpon na Kašno planino oziroma Kranjsko reber. | Foto: Matej Podgoršek Vzpon na Kašno planino oziroma Kranjsko reber. Foto: Matej Podgoršek

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.
Upamo, da najdete tudi kaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu 
Instagram.com/matejtravels, več videoposnetkov pa najdete na njegovem kanalu na YouTubu.
Golaki
Sportal Golaki, trije vrhovi in dve koči na razgledni krožni turi #video

Po uri vzpona dosežemo planino. | Foto: Matej Podgoršek Po uri vzpona dosežemo planino. Foto: Matej Podgoršek Na parkirišču bomo uzrli prve planinske table in markacije. Levo z makadamske ceste nas markacija takoj usmeri na gozdno pešpot. Kmalu začnemo pridobivati na višinskih metrih. Pešpot dvakrat prečka gozdno cesto, tudi nekaj manjših potočkov. Po pol ure se dvignemo v zelo lep iglasti gozd, kjer morda, ko je sezona, rastejo tudi gobe. Tu se pešpot spremeni v gozdno vlako, ki ni prestrma. Če se nam je spodaj odpiral pogled na desno proti Menini planini, bomo nekaj višje skozi drevje na naši levi prvič uzrli Veliko planino (oziroma Gojško planino). 

Vrh Kašne planine | Foto: Matej Podgoršek Vrh Kašne planine Foto: Matej Podgoršek V približno uri dosežemo lesen plot, južni rob Kašne planine, ki nas bo s svojo velikostjo presenetila. Sledi še kakšnih deset minut vzpona po pašniku. Najvišja točka ima 1.435 metrov, imenuje pa se Kranjska reber oziroma Vrh Kašne planine. Ima tudi žig in vpisno knjižico. Od tu se nam odpre lep pogled proti Veliki planini, tudi na Dleskoško planoto in najvišje vrhove Kamniško-Savinskih Alp za njo. 

Pogled proti severozahodu: levo je Velika Planina, desno Dleskoška planota, zadaj pa najvišji vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp. | Foto: Matej Podgoršek Pogled proti severozahodu: levo je Velika Planina, desno Dleskoška planota, zadaj pa najvišji vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp. Foto: Matej Podgoršek

Vrh Kašne planine/Kranjska reber (1.435 metrov)

Izhodišče: prelaz Črnivec (902 metra)
Višinska razlika: 550 metrov
Čas za vzpon: ura in pol
Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot 

Zemljevid planinske poti na Kašno planino najdete na maPZS.

Pastirska koča na Kašni planini | Foto: Matej Podgoršek Pastirska koča na Kašni planini Foto: Matej Podgoršek Turo lahko še nekoliko podaljšano in krenemo po vrhu planine naprej, še do pastirske koče na Kašni planini, ki leži nekaj nižje, na severnem pobočju (1.317 metrov). Ko se spuščamo do koče, gledamo neposredno proti travnati Lepenatki in kamnitemu Velikemu Rogatcu. Ta dva sta še uro in pol oziroma dve uri in pol hoje naprej. Del poti do tja zna biti v snegu zahtevnejši, zato ju prihranimo raje za kakšno turo v naslednjem letu (sam sem nadaljeval, a kot zapisano, sem bil na turi, ko je bilo še kopno).

V videu poglejte, kako je videti pot na Kašno planino in Lepenatko:

Poiščite še več nasvetov za zimski izlet v hribe:

Ratitovec iz Soriške planine
Sportal Po najlepši, a malo obiskani poti na Ratitovec do naj planinske koče #video
Slivnica
Sportal Pot pod noge za pogled od blizu in zviška na polno Cerkniško jezero #video
gora Oljka
Sportal Gora Oljka, savinjska Šmarna gora ne vabi samo domačinov #video
Slavnik
Sportal Z volkovi po samotni pešpoti na Slavnik, primorski Triglav #video
Smrekovec
Sportal Zimski pohod s planote Golte na "vulkan" Smrekovec #video
Dobrča Šentanski vrh
Sportal Dobrča in Šentanski vrh, ena najlepših zimskih razglednic v Sloveniji #video
Rogla Lovrenška jezera sneg
Sportal Lovrenška jezera, eden najlepših družinskih pohodov po snegu #video
Kriška gora
Sportal Ni novega leta brez vzpona na Kriško goro #video
Lokve Poldanovec Trnovski gozd
Sportal Zimski družinski pohod na Poldanovec, morda s presenečenjem #video
Belopeška jezera in Rifugio Zacchi
Sportal Koča Zacchi – pravljica za pohodnike, turne smučarje in sankače
Dobrač
Sportal Dobrač, varen zimski pohod na dvatisočaka za vsakogar #video
Kum
Sportal Tri najlepše razgledne ture v spregledanem Posavskem hribovju #video
Višarje
Sportal Pravi križev pot, a za nagrado nebeški razgled – Višarje #video
Kranjska Gora Podkoren
Sportal Zimski vzpon iz Rateč na Tromejo #video
Ratitovec
Sportal Novoletni pohod na Ratitovec na najboljši flancat #video
Kamniško-Savinjske Alpe Naj planinska koča Naj planinska koča nasvet za izlet v hribe gore hribi Velika planina Menina planina pohodništvo Kašna planina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.