Ko pomislimo na planinske izlete za novo leto na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji, nam najprej na misel pridejo Komna, kjer številni tudi silvestrujejo, in Ratitovec ter Kriška gora, ki sta na novega leta dan zelo obiskana. Ta dva sta oba sorazmerno kratka vzpona, z razgledom na vrhu in malico v kočah, ki sta odprti. Novoletno turo na Ratitovec smo vam predstavili lani, letos vam tako opišemo najbolj priljubljeni poti na Kriško goro.

Koča na Kriški gori vabi tudi v času praznikov. Foto: Matej Podgoršek Gore nad Tržičem so med najbolj obiskanimi v Sloveniji: Dobrča, Begunjščica, Košuta in seveda Kriška gora, ki je po najkrajši poti iz vasi Gozd sorazmerno lahko dostopna, ne gre za zahteven vzpon. Kriška gora še sodi v Kamniško-Savinjske Alpe in se dviga nad Križami in Golnikom. Petkilometrski greben je razpotegnjen med Tržičem in Storžičem. Najvišja točka je na vzhodnem robu, Tolsti vrh (1.715 metrov), priljubljena koča pa je nekaj nižje na zahodnem delu (1.471 metrov).

Koča je odprta stalno, torej tudi pozimi in seveda zdaj, v času praznikov. Uradno je sicer zaprta ob ponedeljkih in torkih, a se lahko zgodi, da bo odprta tudi v teh dneh, v torek 31. decembra zagotovo bo. Oskrbnik pravi, da je treba delati, da samo tako lahko preživi Planinsko društvo Križe. Poskrbel bo, da domov ne boste odšli premraženi, žejni in lačni.

Poglejte, kako je videti pohod v času božično-novoletnih praznikov na Kriško goro:

Izhodišče je pri cerkvici v vasi Gozd. Foto: Matej Podgoršek Izhodišče za vzpon na Kriško goro, ki ga izbere največ planincev, je vasica Gozd, do katere se pripeljemo skozi Tržič in Križe ter nato po ozki vzpenjajoči se cesti skozi Zgornje Vetrno. Parkiramo lahko tik pred vasjo, pred cerkvico ali pa že 200 metrov prej, kjer je večji parkirni prostor pri zavetišču v Gozdu (to je odprto ob koncih tedna).

Zanimivo: nekoč so Kriški gori (imenovani po vasi Križe) rekli Gojška planina, to ime pa je izhajalo iz domače besede za vas Gozd – Gojzd.

Kriška gora je greben med Tržičem in Storžičem s tem vrhunskim pogledom proti Julijskim Alpam. Foto: Matej Podgoršek

Opozorilo, da so derezice pozimi zares priporočljive. Foto: Matej Podgoršek Najkrajša, najlažja in tudi najbolj priljubljena pot na Kriško goro je pot do koče. Za vzpon na najvišjo točko Tolsti vrh se odloči precej manj planincev. Za vzpon do koče se z izhodišča sprehodimo skozi vas, za njo pa se vlaka takoj postavi kar pošteno pokonci. Že po nekaj minutah smo na razpotju. Levo gre pot proti koči, desno pa proti Tolstemu vrhu. Izberemo torej levo pot, ki nas v dobri uri pripelje do koče na razglednem zahodnem delu Kriške gore. Markirana pešpot se vzpenja cik cak na pobočje in tako ni prestrma. Kmalu zatem, ko zapade nov sneg, je že shojena. Ker je tako obiskana, se tudi zgodi, da je precej drseča, tudi ledena. Zato pozimi za ta vzpon res ne smete pozabiti na derezice, ki si jih boste skoraj zagotovo morali nadeti na posameznih odsekih.

Koča na Kriški gori in v ozadju najvišji vrh, Tolsti vrh, ter Storžič Foto: Matej Podgoršek

Pohod lahko podaljšamo vse do vrha Kriške gore, torej na Tolsti vrh. Tik pred kočo, v bližini gugalnice, je razpotje, kjer se navzgor po grebenu odcepi pot na Tolsti vrh. Ta del poti vzame še približno uro. V dobrih dveh kilometrih se naredi še 240 višinskih metrov, strmina torej ni prehuda, le na nekaj krajših odsekih, ki so lahko poledeneli.

Koča na Kriški gori (1.471 metrov)



Izhodišče: Gozd (891 metrov)

Višinska razlika po poti: 580 metrov

Čas za vzpon: ura in 15 minut

Zahtevnost: nezahtevna markirana pot

Vzpon po "desni" poti, imenovani tudi "skozi Ježo", na Tolsti vrh. Foto: Matej Podgoršek

Pred zaključnim vzponom po vzhodnem pobočju pogled na Storžič Foto: Matej Podgoršek Če si želite nekaj daljše ture in se najprej povzpeti na Tolsti vrh, pa na prvem razpotju nad Gozdom izberete desno pot. Pri tem je treba vedeti, da je ta lahko pozimi ob večji količini snega nevarna zaradi možnosti plazov. Zato jo izberemo samo, ko snega ni veliko. Tudi ta pot je markirana, od izhodišča na Gozdu pa do Tolstega vrha se v približno uri naredi več kot 800 višinskih metrov (4,5 kilometra). Dve tretjini vzpona sta kar strmi, gre za pravo kondicijsko turo. Se pa že med vzponom večkrat odprejo lepo razgledi, najprej navzdol na Ljubljansko kotlino, nato proti Julijcem in Triglavu, pod zadnjo strmino pa še proti Storžiču. Na poti so le tri razpotja, vsa označeni s tablami (vselej se držimo leve), torej ni nobene težave s sledenjem.

Zadnji metri vzpona na Tolsti vrh Foto: Matej Podgoršek

Na samem Tolstem vrhu bodo razgledi še lepši. Proti vzhodu se ob Storžiču vidu še Krvavec, proti severu celoten greben Košute, proti zahodu pa pogled seže do Dobrče, Begunjščice, najvišjega vrha Karavank Stola in naprej do Julijskih Alp.

Tolsti vrh (1.715 metrov)



Izhodišče: Gozd (891 metrov)

Višinska razlika po poti: 820 metrov

Čas za vzpon: dve uri

Zahtevnost: nezahtevna markirana pot (pozimi nevarnost plazov)

Za sestop izberemo pot po grebenu do koče na Kriški gori, ki nam bo vzela slabo uro. Nekaj previdnosti bo potrebne na posameznih bolj shojenih in poledenelih delih, priporočena je uporaba omenjenih derezic. Zaslužena malica sledi v koči z izvrstnim razgledom na Ljubljansko kotlino. Krožna tura se konča s spustom v Gozd po poti prvo opisanega pristopa.

Pogled s Tolstega vrha na greben Kriške gore in najvišje vrhove Karavank in Julijskih Alp Foto: Matej Podgoršek