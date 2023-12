Priljubljeni novoletni pohodi v gore, a pozor! #video

Med božično-novoletnimi prazniki se vse več Slovencev odloča za pohodne ture v naš čudovit gorski svet (poglejte v zgornjem videu). Ker je bilo v zadnjih dneh tudi na nadmorski višini okoli 1.500 metrov snega samo še za vzorec, nižje ležeče koče pa so konec tedna in za praznike odprte, pohodnikov ne manjka. Številni smo tako ubežali megli v dolini. A pozor, napovedano je poslabšanje vremena, zato velja premislek, če se v gore odpravljate na prvi ali drugi dan novega leta.

Na poti na Ratitovec Foto: Matej Podgoršek Slovenske visokogorske koče so se zaprle že konec oktobra oziroma v prvih dneh novembra, med redkimi izjemami je dom na Komni (1.520 m), ki je odprt večji del leta in je zaradi zimske pravljice tudi pozimi ob sončnih dneh zelo priljubljena pohodniška destinacija. O lažjih zimskih turah smo pisali že prejšnjo zimo, trenutno snega na poti do doma v Tamarju in do koče v Krnici ni več veliko, tudi na idiličnih Zajamnikih na Pokljuki ga je samo še za vzorec.

Flancati na Ratitovcu Foto: Matej Podgoršek V času božično-novoletnih praznikov so najbolj priljubljene ture do še odprtih koč nad Ljubljansko kotlino, tam med 1.000 in 1.500 metri nadmorske višine. Številni ljubitelji gora tako leto sklenejo ali pa novega začnejo na primer s pohodom do koče na Kriški gori (1.471 m) ali Krekove koče na Ratitovcu (1.642 m). V soboto je bilo tako parkirišče v Prtovču za vzpon na Ratitovec polno, tudi v koči so se številni mastili s flancati. Večji del poti je bil kopen, tudi na vrhu je bilo snega samo za vzorec (pogled z Ratitovca poglejte v zgornjem videu). Katere koče so ob praznikih in koncih tedna še odprte, lahko preverite na spletni strani Planinske zveze Slovenije ali na družabnih omrežjih posameznih koč, saj je odprtost odvisna tudi od trenutnih vremenskih razmer.

Sobota, 30. december, na sončnem Ratitovcu. Krekova koča. Foto: Matej Podgoršek

In te za ture na novega leta dan očitno ne bodo najugodnejše. Arso napoveduje: "To nedeljo bo oblačno in megleno, predvsem v zahodnih Julijcih in v hribih jugozahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo, proti večeru in v noči na ponedeljek pa tudi drugod. Meja sneženja bo sprva na višini okoli 1.500 metrov, v drugem delu noči pa se bo ponekod spustila pod 1.000 metrov. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Temperatura na 1.500 m bo okoli 2, na 2.500 m pa okoli –4 °C."

Pogled od Krekove koče proti Altenmaverju in Julijci s Triglavom v ozadju. Foto: Matej Podgoršek Za vremenske razmere na smučiščih in v gorah po srednji Evropi je zelo uporabna in običajno zelo točna napoved v aplikaciji bergfex/Wetter. Za Ratitovcu bližnji Stari vrh je za ponoči in zjutraj napovedan najprej dež, nato nekaj snega, nato pa padavin do petka naj ne bi bilo več. Podobno velja tudi za Pokljuko, kjer naj bi se v ponedeljek popoldne celo pokazali sončni žarki. Na prav tako za silvestrovo priljubljeni Veliki planini bo v noči na ponedeljek rahlo snežilo, prvi in drugi januar pa bosta dala celo nekaj sončnih žarkov.

Kako je bil 30. decembra videti vzpon na Ratitovec:

Gladki vrh (Ratitovec) Foto: Matej Podgoršek Ratitovec je vse leto eden bolj priljubljenih vrhov med pohodniki. Pravzaprav gre za več vrhov na robu Jelovice. Najvišji je Altenmaver (1.678 m), Krekova koča pa je tik pod Gladkim vrhom (1.667), ki ga ima večina za cilj svoje ture na Ratitovec. Najbolj obiskano izhodišče je vas Prtovč nad Železniki (iz Ljubljane skoraj ena ura vožnje), kjer celodnevno parkiranje stane dva evra. Od tam sta dve markirani poti: lažja čez Poden oziroma Povden (levo iz vas) in strmejša čez Razor. Obe vzameta uro in 15 minut, največ uro in pol.

V gore se vrača zima. Foto: Matej Podgoršek Prva tretjina poti čez Povden do sedla s tem imenom je najbolj neprijeten del ture, saj gre za širok kolovoz, ki je mestoma precej strm. S sedla zavijemo desno v strnjen iglasti gozd, kjer je še na sončen dež precej temno. Ko postane gozd vse redkejši, se začne pešpot cikcak na pobočje dvigati po zahodnem robu Ratitovca. Odpre se nam lep pogled proti Poreznu. V soboto je na primer samo Porezen kukal iznad megle. Ko na vrhu pobočja pot zavije v levo, je pred nami samo še zadnji položen del vzpona po travnatem grebenu. V soboto je bilo šele tu nekaj prave zime (dereze so lahko ostale v nahrbtniku): veter, mraz, malo snega in prav umetniško zamrznjene spihane kaplje na tleh. Razgled je bil več kot čudovit, še posebej proti Julijcem in Triglavu. V koči je bilo težko dobiti prosto mizo, saj so se pohodniki greli s čajem in krepčali s flancati. Ti so tu tako dobri, da jih kuharica komaj sproti pripravi za vse.

Zimske umetnine na vršnem grebenu Ratitovca. Foto: Matej Podgoršek

Krekova koča na Ratitovcu (1.642 metrov)



Izhodišče: Prtovč (1.011 metrov)

Višinska razlika po poti: 630 metrov

Čas za vzpon: ura in pol

Zahtevnost: lahka markirana pot

Še enkrat pa opozorilo: v teh dneh na turo nikar brez primerne zimske opreme, predvsem pa pred odhodom preverite vremensko napoved, se prepričajte, koliko snega je zapadlo v noči na ponedeljek, in tako raje dvakrat razmislite, ali res na turo že na novega leta dan.

