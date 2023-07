Pohod na Hochlantsch − v družbi kozorogov #video #foto

Kozorogi so kralji visokogorja. Si predstavljate, da bi jih srečali na Pohorju? Zdi se neverjetno. A le 200 metrov višji Naturpark Almenland z najvišjih vrhom Hochlantschem (1.722) na avstrijskem Štajerskem spominja na pohorske pašnike in gozdove. In verjetno, da boste na Hochlantsch iz oči v oči srečali kozoroge − in to odrasle samce − je precejšnja. Naš tokratni petkov nasvet za pohodniški izlet v sklopu akcije Naj planinska koča je krožna tura po Hochlantschu.

Jezero Teichalm in v ozadju Hochlantsch (vrh je na levi strani). Foto: Matej Podgoršek Hochlantsch (1.722 m) je najvišji vrh v graškem hribovju. Je del naravnega parka Almenland, ki se razprostira severno od Gradca in vzhodno od doline reke Mure na avstrijskem Štajerskem. Je priljubljena izletniška destinacija prebivalcev Gradca, podobno, kot je Pohorje za Mariborčane. Je nekaj višji, a vseeno spominja na pohorske pašnike in gozdove. Še posebej Teichalm (1.172 m), ki je izhodišče kondicijsko in tehnično nezahtevnega krožnega pohoda na Hochlantsch. Teichalm je planina z jezerom in manjšim smučiščem sredi omenjenega hribovja. Do tja je ura in 40 minut vožnje iz Maribora (skozi Šentilj, mimo Gradca in nato ob reki Muri v smeri kraja Bruck an der Mur).

Vzpon skozi iglasti gozd za 550 višinskih metrov Foto: Matej Podgoršek Parkiramo pri jezeru Teichalm, nasproti hotela Teichwirt, kjer se začne najbolj priljubljena pešpot v Almenlandu − na Hochlantsch. Že pri cesti opazimo smerokaze za številne pohodniške poti, sledili bomo poti številka 740 za Hochlantsch. Krenemo po makadamski cesti, po nekaj deset metrih pa sledi razcep. Izberemo desno cesto (740), po levi se bomo pozneje vrnili (745). Kolovoz po manj kot 100 metrih zapustimo in stopimo levo na pešpot. Sledi kakšnih 50 minut vzpona skozi iglasti gozd. Na večji poseki se nam bo vmes odprl pogled nazaj na Teichalm.

Tik pod vrhom ... kozorogi Foto: Matej Podgoršek Ko dosežemo vrh grebena, se pot iz smeri sever obrnemo v smer zahod in takrat se pot položi. Gozd je nekaj časa redkejši in v daljavi vidimo tudi križ, ki označuje vrh Hochlantscha. Po 15 minut položnejšega terena sledi še 20 minut blagega vzpona. A tu se nam utegne pot podaljšati. Če srečamo kozoroge! Sam sem najprej slišal pokanje. "Kaj je to?" sem se vprašal. In kar naenkrat sem nekaj deset metrov pred sabo na sami pešpoti zagledal štiri odrasle kozoroge, samce, ki so se zaletavali z mogočnim rogovjem. Ko so me videli, so se umaknili za nekaj metrov od poti, pod iglavce, se zleknili in me mirno opazovali. Kot bi želeli pozirati za nekaj fotografij.

Sam sem srečal štiri odrasle kozoroge, ki so mi takole mirno pozirali. Foto: Matej Podgoršek

Vrh Hochlantscha Foto: Matej Podgoršek Samo zadnjih nekaj korakov na Hochlantsch poteka čez skale. V uri in pol tako do najvišje točke tega krožnega pohoda naredimo 550 višinskih metrov. V primeru lepega vremena se nam odpre pogled za 360 stopinj. Sam sem imel na vrhu nekaj smole z oblaki in slabšo vidljivostjo. Če želite, da pohod ni predolg, se s Hochlantscha lahko vrnete po isti poti na izhodišče, a svetujemo vam krožno pot.

Poglejte, kakšna je pot na Hochlantsch v družbi kozorogov:

Domača hrana Foto: Matej Podgoršek Z vrha sestopimo na drugo stran − proti planinski koči Steirischer Jokl (1.398 m) in leseni cerkvici Schüsserlbrunn. Tu je pot nekoliko strmejša, v približno 40 minutah se bomo spustili za 320 višinskih metrov. Koča je postavljena na robu strmih severnih pobočij Hochlantscha, cerkvica pa leži približno 200 lesenih stopnic pod samo kočo. S pogledom na dolino, proti vasicama St. Jakob bei Mixnitz in Breitenau am Hochlantsch (izhodišči za pohod na Hochlantsch iz same doline), nam bo okrepčilo v koči še bolj teknilo. Zanimivo: za Avstrijo tako značilnega jabolčnega zavitka (Apfelstrudl) nismo dobili, imajo pa nekaj podobnega makovi potici (Mohnstrudel).

Koča Steirischer Jokl pod severnimi stenami Hochlantscha Foto: Matej Podgoršek

Hochlantsch (1.722 metrov)



Izhodišče: Teichalm (1.172 m)

Višinska razlika po poti: 550 metrov

Čas za vzpon: ura in pol

Vrnitev: mimo koče Steirischer Jokl (1.398 m)

Skupaj: 15 kilometrov, štiri ure

Zahtevnost: tehnično in kondicijsko nezahtevno

Vrnitev po makadamski cesti ob potoku Mixnitz Foto: Matej Podgoršek Nazaj na Teichalm se vrnemo po makadamski cesti: najprej je to pešpot številka 746, nato številko 745. Vsi trije razcepi so lepo označeni, enostavno sledimo tablam za Teichalm (razen, če si želite zaviti še do koče Guten Hirten). V drugem delu sestopa gre cesta ob potoku Mixnitz in je hoja zato še toliko prijetnejša. Od koče Steirischer Jokl do izhodišča potrebujemo debelo uro. Celoten krog je dolg približno 15 kilometrov in kondicijsko res ni zahteven. Po vrnitvi se velja sprehoditi še okrog jezera Teichalm, zraven njega je urejena še krajša učna pot po mokrišču s številnimi tablami o živalstvu in rastlinstvu. Pika na i enodnevnemu izletu.

Poglejte, kakšen je pogled s Teichalma proti Hochlantschu:

Na planini Teichalm Foto: Matej Podgoršek