Kje je to? Je daleč? Vprašanji, ki sem ju v preteklih dneh dobil največkrat, potem ko sem minuli teden objavljal fotografije s pohodniškega izleta v sosednjo Avstrijo. Jezero Grüner See s svojo neverjetno zeleno barvo res vzame dih. V okolici pa ne manjka zanimivih pešpoti. In sploh ni daleč. Iz Maribora manj kot dve uri vožnje. Za Štajerce tako bližje kot na primer naše gore v Posočju. V tokratnem petkovem povabilu v hribe vas tako popeljemo na Messnerin (1.835 m) nad jezerom Grüner See v pogorju Hochschwab.

Jezero Grüner See Foto: Matej Podgoršek Avstrijske Štajerske z visokimi gorami in osupljivimi naravnimi lepotami ne povezujemo tako pogosto kot na primer Koroško ali Tirolsko in Salzkammergut. Pa le pol ure vožnje severno od avstrijskega Gradca – skozi dva skoraj desetkilometrska predora – dosežemo pogorje Hochschwab. Njegov najvišji vrh je Hochschwab (2.277 m). Ta je še pod snežno odejo, le malo jugozahodneje pa se dviga Messnerin (1.835 m), ki velja za enega od najlepših razglednikov v Hochschwabu. Dviga se nad najlepšim skritim kotičkom tega dela Avstrije, nad jezerom tako močno zelene barve, da mu je ta dala tudi ime: Grüner See. Pohod na Messnerin je prava visokogorska tura, kjer brez prave hribovske kondicije ne gre. Večji del vzpona je precej strm. Z vrha pa nagrada z razgledom za 360 stopinj, tudi na Hochschwab.

Poglejte razgled za 360 stopinj z Messnerina:

Avstrijska markacija Foto: Matej Podgoršek Čez Šentilj in mimo Gradca se zapeljemo po avtocesti do mesta Brück an der Mur, od tam pa po lokalni cesti do Tragössa. Kilometer za zgornjim delom vasi je urejeno veliko parkirišče (celodnevno parkiranje stane šest evrov). Če greste samo na izlet do jezera, je s parkirišča do njega le 15 minut položnega vzpona. A je vredno narediti turo na Messnerin. S parkirišča krenemo po označeni poti proti jezeru, a že po nekaj minutah, na prvem razcepu, zavijemo desno na pešpot (na tabli piše Kamplsteig, Klamm in Sonnschien). Čez Kamplsteig bomo sestopili, zato na naslednjem razcepu krenemo desno po gozdni cesti v smeri nazaj proti vasi Tragöss. Markirana pešpot številka 844 se namreč začne v vasi. Po kakšnih 15 minutah hoje po položni cesti dosežemo pešpot 844 in začne se pravi vzpon – strmo navzgor proti Messnerinu.

Strm vzpon na Messnerin v osrčju Hochschwaba Foto: Matej Podgoršek

Po uri in 45 minutah vzpona pogled na jezero Grüner See Foto: Matej Podgoršek V nadaljevanju sledimo avstrijskim markacijam in oznakam za pot 844. Razcepov ni veliko, strmina pa ne popušča. Po približno uri in 45 minutah pridemo na rob vršnega grebena in s treh točk se nam odpre pogled navzdol proti jezeru Grüner See. Razgled je res vreden truda. S samega vrha jezera ne bomo videli. Nismo pa še na vrhu. Če nas je vzpon do sem vodil po gozdni poti, je v nadaljevanju nekoliko bolj kamnit. Steza je ozka, ni pa nikjer izpostavljena ali nevarna. Zanimivo, koliko polžev je na poti ali ob njej, morda zaradi aprilskega vremena, ki nas v hribih spremlja že nekaj tednov, ko si vsak dan sledijo plohe in sončna obdobja. Ko bomo mislili, da smo že na cilju, se nam bo vrh kar izmikal, saj je nekoliko naprej na grebenu. Po približno dveh urah in 45 minutah pa Messnerin, na katerem je križ, le dosežemo. Po poti bomo naredili približno 1.100 višinskih metrov.

Poglejte, kako sta videti jezero Grüner See in pohod na Messnerin:

Pogled z vrha Messnerina na pogorje Hochschwab Foto: Matej Podgoršek

Zadnji del vzpona Foto: Matej Podgoršek Ko se nadihamo in naužijemo razgledov, sestopimo po isti poti. A ne povsem do doline, približno na dveh tretjinah, pri večji gozdni jasi, izberemo drugo pot. Na drevju je razcep lepo označen: levo proti Marienklammu, navzdol proti Tragössu, desno pa po Blumenpfadu proti Kamplsteigu. Prečno na pobočje nas sprva ozka in položna pešpot vodi v smeri proti jezeru. Ob poti so številne informativne table o rastlinstvu in živalstvu tega dela Avstrije. Ko dosežemo Kamplsteig (približno 1.000 m), se nam z roba odpre pogled na jezero Grüner See. Sledi še krajši strmejši sestop do gozdne ceste, ki povezuje dolino Klamm z Grüner See in našim izhodiščem. Ozrite se nazaj, nad vami bodo strma zahodna pobočja Messnerina. Na drugi strani doline Klamm pa je gora Pribitz, na samem vrhu njenih navpičnih sten boste opazili naravno okno. Po skoraj dveh urah sestopa dosežemo gozdno pot s parkirišča do jezera, kjer je bil naš prvi razcep pri vzponu.

Messnerin v odsevu zelenega jezera Foto: Matej Podgoršek

Messnerin (1.835 metrov)



Izhodišče: Tragöss, parkirišče pod Grüner See (760 metrov)

Višinska razlika po poti: 1.100 metrov

Čas za vzpon: dve uri in 45 minut

Zahtevnost: strma markirana pot

Grüner See Foto: Matej Podgoršek Za konec celodnevne ture se torej sprehodimo še do zelenega jezera in okoli njega. S svojo smaragdno zeleno barvo nas bo zagotovo navdušilo. Spomladi ga napolni voda, ko se tali sneg v visokogorju. Globoko je lahko tudi do 12 metrov. Konec poletja in jeseni pa skoraj presahne (sem in tja je še nekaj meter globokih ribnikov). Zato je tudi tako zelene barve, saj je večino dna poraslega s travo. Ker gre za naravni rezervat, je kopanje v jezeru seveda prepovedano. Leta 2014 so na avstrijski televizijski mreži ORF Grüner See razglasili za najlepši skriti kotiček Avstrije. Okrog jezera je lepo urejena pohodna pot s številnimi klopcami, na drugi strani pa je tudi večji gostinski lokal (več kot klasična planinska koča).

Jassingalm Foto: Matej Podgoršek Če je za vas vzpon na Messnerin prezahteven, krožna pot okrog jezera pa prekratka, je v okoli še več drugih pohodnih poti. Približno uro hoje je oddaljena planina Jassing (200 višinskih metrov), podobno tudi do planine Klamm. Ležita v dveh stranskih dolinah. Če pa boste v okolici Tragössa preživeli več dni, pa priporočamo krožno pot na planino oziroma koče Sonnschienhütte (1.523 m). Ta je lahko se vzpnemo iz Klamma in sestopimo do Jassinga ali obratno.