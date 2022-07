Pohod do ledenika, po eni najlepših gorskih poti v Avstriji #video

V zadnjih letih se ledeniki v Alpah krčijo. Od Pastirice (Pasterze) pod Velikim Klekom (Grossglockner) je ostalo skorajda samo še jezero, a je le dobro uro vožnje naprej in nato tri ure in pol hoje na ledenik Schlatenkees, ki vizualno vendarle nekoliko bolj ustreza našim predstavam. Tako imenovana Gletscherweg Innergschlöss je ena najlepših pohodnih poti v Avstriji in je naš tokratni pohodniški namig.

Aussergschloss Foto: Matej Podgoršek Podajamo se v osrčje avstrijskega narodnega parka Visoke Ture (Hohe Tauern), kjer so tri tisoč metrov in več visoke gore stoletja preoblikovali ledeniki. Ti se zaradi globalnega segrevanja zadnjega pol stoletja drastično krčijo. Da bi spoznali in občudovali njihovo moč, so pod ledenik Schlatenkees speljali pohodno pot, ki velja za eno najlepših v Avstriji.

Ledenik, ki je bil po uradnih podatkih izpred desetletja dolg šest kilometrov, se spušča z nadmorske višine 3.670 metrov v pogorju Venediger in danes sega samo še do nadmorske višine približno 2.200 metrov, nekoč je vse do Tauerntala, kjer se na nadmorski višini 1.500 metrov prične naš pohod.

Pohod nas vodi do ledeniškega jezika ledenika Schlatenkees. Foto: Matej Podgoršek

Do izhodišča je tri ure in pol vožnje iz Ljubljane (mimo Beljaka, Špitala in Lienza). Zapeljemo se še mimo mesteca Matrei in Osttirol ter tik pred predorom Felbertauern zavijemo levo v dolino Tauern. Za javni prevoz odprta cesta se pred gostiščem Matreier Tauernhaus konča z velikim parkiriščem (parkiranje sedem evrov). In tu se krožna pešpot dolga približno 20 kilometrov (900 višinskih metrov po poti) začne.

Glej ga svizca. Foto: Matej Podgoršek Prvih nekaj sto metrov naredimo po cesti, zaprti za javni promet, nato se prek mostička čez potok Gschlössbach raje podamo levo na pešpot, ki je označena s številko 925. Sprva položna pot nas vodi ob robu doline v gozdu, nato pa se sorazmerno strmo vzpne za slabih 200 višinskih metrov. Ko smo znova bliže potoku, pridemo do prvih pastirskih bajt na Aussergschlossu (1.680 m). Do sem je ledenik segal še sredi 19. stoletja. Noben drug ledeniški jezik v Vzhodnih Alpah v tistem času ni segal tako nizko.

Innergschlöss Foto: Matej Podgoršek Položna pot po dolini Innergschloss gre nekaj časa še po desnem bregu potoka, nakar ga prečkamo in s hojo nadaljujemo po makadamski cesti. Obkrožajo nas pašniki, pred nami je že vrsta tradicionalnih koč v zaselku Innergschloss. Videti so prav pravljično. V planinski koči Venedigerhaus (1.689) se lahko okrepčamo zdaj ali ob sestopu.

Slap ob poti Foto: Matej Podgoršek Pred nami se že odpira pogled proti ledeniku Schlatenkees in najvišji gori desno od njega, Grossvenediger (3.666 m). Na koncu doline Innergschloss zavijemo levo (znova prek potoka) in sledimo pešpoti 921. Tam je tudi velika informacijska tabla. Po dokaj strmi poti se vzpenjamo levo od potoka Schlatenbach, na katerem je tudi čudovit slap.

Ko premagamo približno 500 višinskih metrov, smo na cvetočem gorskem travniku Salzboden, kjer je tudi manjše jezero Salzbodensee. Na razcepu gremo desno na pešpot 921, kjer se po ledeniško zglajenih skalah vse bolj bližamo jeziku ledenika.

Temu se na nadmorski višini približno 2.200 metrov približamo na nekaj sto metrov. Pogled je osupljiv. Vode Schlatenbacha izvirajo iz talečega ledenika.

Kako je videti pot do ledenika Schlatenkees, si lahko pogledate v naslednjem videu:

Gletscherweg Innergschlöß



Izhodišče: Matreier Tauernhaus (1.511 m)

Najvišja točka: pod ledenikom Schlatenkees (2.280 m)

Višinska razlika: 900 metrov

Čas pohoda: sedem ur za krožno pot

Zahtevnost: nezahtevno

Salzbodensee Foto: Matej Podgoršek Nazaj v Innergschloss se spustimo po levi strani dolinice po pešpoti 902B, kjer nam družbo delajo ovce. Če smo pozorni, bomo slišali in opazili tudi kakšnega svizca. Spust je sorazmerno strm, tako bomo kar hitro znova ob potoku Gschlössbach. Da je sestop nekoliko hitrejši, gremo do izhodišča kar po cesti, torej mimo Innergschlossa in Aussergschlossa.

Malo pod zadnje omenjenim bomo lahko od blizu opazovali še slap Holzbobenwald. Vmes ob cesti opazimo še kapelico, ki so jo "zgradili" kar v skali.

Če vam je celotna tura predolga, jo lahko skrajšate. Od Matreier Tauernhaus do Venedigerhaus imajo organiziran prevoz s kombiji. V tem primeru bo hoje dobre štiri ure in približno 500 višinskih metrov.

Predaleč za enodnevni izlet? Kam greste še lahko?

Če vam je izhodišče predaleč za enodnevni izlet, je lahko Gletscherweg Innergschlöß del podaljšanega konca tedna na avstrijskem Koroškem in v Vzhodni Tirolski (meja med tema dvema avstrijskima deželama je malo pred Lienzom). Ob poti sta dve visokogorski cesti. Malo nad Špitalom se pri Gmündu začne dolina Malta, kjer se po Malta-Hochalm-Strasse lahko zapeljete do akumulacijskega jezera Kölnbrein (ob njem je speljana pešpot). Še malo naprej proti Lienzu je Großglockner Hochalpenstraße, ki nas pripelje na 2.500 metrov tik pred najvišjo avstrijsko goro Veliki Klek in nad na začetku omenjeni ledenik Pasterze.

Levo od Lienza se začno Dolomiti. Del namreč sega v Avstrijo. To so tako imenovani Lienzer Dolomiten. Najbolj priljubljena pohodniška pot nas od Dolomitenhütte (1.620 m) v uri in 40 minutah pripelje do Karlsbader Hütte (2.261 m). Sam sem s to turo (prvi dve minuti naslednjega videa) nedavno začel petdnevni izlet v Dolomite.