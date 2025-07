Greben Košute z desetimi kilometri velja za najdaljšega v Sloveniji. Ima 22 poimenovanih vrhov, uradno pa šest samostojnih dvatisočakov. Najvišji je Košutnikov turn (2.136 metrov nadmorske višine), a vzpon nanj velja za zahtevno turo. Tehnično je res zahtevnejši od denimo Velikega vrha in Velikega Kladiva, a z nekaj več truda in previdnosti ga lahko osvoji tudi planinec, ki ni toliko vajen izpostavljenih odsekov in strmejših skalnih stopenj.

Planina Dolga njiva pod Košutnikovim turnom Foto: Matej Podgoršek Lani poleti smo vas v petkovi pohodniški rubriki Nasvet za izlet v hribe povabili čez planino Kofce in Veliki vrh (2.088 metrov) na Veliko Kladivo (2.094 metrov), jeseni pa smo se povzpeli na planino Dolga njiva pod Košutnikovim turnom in naprej do razglednice na greben Košute, na Plešivec (1.802 metrov). Zdaj je čas, da vas spodbudimo, da se odpraviti na sam Košutnikov turn (2.133 oziroma 2.136 metrov, kot piše na avstrijskem križu na vrhu), pa čeprav nanj vodijo samo zahtevne poti. Pot je zahtevna tako kondicijsko kot tehnično, saj je treba od planine Dolga njiva (1.400 metrov) premagati več kot 700 precej strmih višinskih metrov ter tik pod vrhom nekaj izpostavljenih in krajših odsekov skalnih stopenj.

V videoposnetku poglejte, kako je videti vzpon na Košutnikov turn:

Vzpon po zahodni poti s Spodnje Dolge njive s pogledom proti Storžiču Foto: Matej Podgoršek Večina za vzpon na Košutnikov turn izbere parkirišče Pod Krnico (20 minut hoje pod planino Dolga njiva), a to pomeni devet kilometrov vožnje po makadamski cesti iz Jelendola. Vožnjo si lahko skrajšate za pet kilometrov in parkirate že v Medvodju oziroma Jelendolu 24 (854 metrov), ob sotočju Košutnika, Tržiške Bistrice in Stegovnika. Tu nas prve table za planšarijo Dolga njiva usmerijo po cesti navzgor. Lahko ji sledimo pet kilometrov do parkirišča Pod Krnico (1.250 metrov) ali pa vmes uberemo dve markirani bližnjici. Za tehnično nezahteven in precej zložen vzpon do planine Dolga njiva (1.400 metrov) sta predvideni dve uri, a če boste hitro stopili, ste lahko na eni bolj idiličnih planšarij pri nas že v uri in pol.

Nato pa se pravi vzpon šele začne! Še pred planšarijo je razpotje, kjer izberemo levo oziroma zahodno pot na Košutnikov turn. Ta je nekoliko krajša, a tudi strmejša od vzhodne poti in zato manj primerna za sestop. Da je tura zanimivejša, jo naredimo v krožni različici: po zahodni poti gor in po vzhodni dol. Sprva se zahodna pot dviguje cikcak na strmo pobočje. Višje, kot smo, lepši so razgledi: tako nazaj proti Storžiču kot navzgor na greben Košute.

Tik pod vrhom Košutnikovega turna – pogled v smeri zahoda na nadaljevanje grebena Košute Foto: Matej Podgoršek

Pod vrhom je nekaj strmih skalnih stopenj, kjer si je treba nekoliko pomagati z rokami. Foto: Matej Podgoršek Po uri vzpona dosežemo strmejši, bolj kamnit teren, kjer velja več previdnosti. Na nekaj krajših mestih si je treba pomagati z rokami, a ni tako zahtevno, da ne bi zmogli. Ko prijemamo skale, smo pozorni, da so trdne in se za njimi ne skriva kakšna kača. Na koncu nas čaka še nekaj korakov po samem vrhu grebena, ki je nekoliko izpostavljen. S planine do vrha je markirane hoje za uro in pol in res bomo potrebovali vsaj toliko. Če imate manj kondicije, pa pravzaprav raje nekaj več.

Na vrhu Košutnikovega turna je avstrijski križ, ki označuje 2.136 metrov visoko mejno goro. Foto: Matej Podgoršek

Pogled proti Macesju, Kladivu in Velikemu vrhu Foto: Matej Podgoršek Košutnikov turn (1.136 metrov) je res izvrsten razglednik in ne samo na celoten greben Košute od Tolste Košute do Velikega vrha. Pogled seže od najvišjih vrhov Kamniško-Savinjskih Alp prek Storžiča, Kriške gore, Dobrče, Begunjščice, Vrtače in vse do Julijcev. Prek tega mejnega grebena bomo na avstrijski strani, v zamejstvu, prepoznali Ojstrc (Hochobir), na katerega smo se s sedla Šajda povzpeli lani. S Šajde vodi tudi zelo zahtevna plezalna pot na Košutnikov turn.

Košutnikov turn (2.136 metrov)



Izhodišče: Medvodje, dolina Tržišče Bistrice (854 metrov)

Višinska razlika po poti: 1.200 metrov

Čas za vzpon: tri ure in pol

Dolžina ture: 15 kilometrov

Zahtevnost: zahtevna označena pot



Zemljevid planinskih poti na Košutnikov turn najdete : Medvodje, dolina Tržišče Bistrice (854 metrov): 1.200 metrovtri ure in pol: 15 kilometrov: zahtevna označena potZemljevid planinskih poti na Košutnikov turn najdete na maPZS

Sestop po vzhodni poti do Zgornje Dolge njive Foto: Matej Podgoršek Sestop torej opravimo po vzhodni poti. Z vrha uberemo levo pot, ki se takoj zelo strmo spusti navzdol proti Dolgi njivi (palice pridejo prav). Ta je res nekaj manj strma, a nekaj nižje bolj izpostavljena, saj gre prečno na greben Košute (pod Tolsto Košuto). Previdno! V dobri uri sestopimo do Zgornje Dolge njive (1.580 metrov). Težji del ture je za nami.

Po gozdni cesti se spustimo še do planšarije na Spodnji Dolgi njivi, ki je priljubljena tudi med družinami, saj lahko tu otroci spoznajo krave, osle, prašiče in race. Predvsem pa nas tu postrežejo z dobro planšarsko hrano, od maslovnika in kislega mleka do štrukljev. Ne najejte pa se preveč, saj se je treba nato vrniti še pet kilometrov do izhodišča v Medvodju. Na celotni turi se sicer naredi približno 15 kilometrov in 1.250 višinskih metrov vzpona.

Malica na planšariji Dolga njiva. Ni poleti boljšega kot kislo mleko po naporni planinski turi. Foto: Matej Podgoršek