Glavni izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman je na četrtkovi novinarski konferenci v San Franciscu predstavil najnovejši in najnaprednejši model umetne inteligence velikega obsega GPT-5, poročajo ameriški mediji.

OpenAI trdi, da je stopnja halucinacij GPT-5 nižja, kar pomeni, da si model manj pogosto izmišlja odgovore. V podjetju so pojasnili, da so med razvojem GPT-5 izvedli tudi obsežne varnostne ocene, vključno s pet tisoč urami testiranja, poroča poslovna televizija CNBC.

​​​​​​​Altman je dejal, da je GPT-5 kot ekipa strokovnjakov z doktoratom, ki je uporabniku na voljo kadarkoli, interakcija z modelom pa da je naravna in bolj človeška. Foto: Guliverimage

"Kot bi se pogovarjal z doktorjem znanosti"

OpenAI je od leta 2022, ko je predstavil svojega klepetalnega robota ChatGPT, hitro rasel in pričakuje, da bo v tem tednu presegel mejo 700 milijonov tedenskih uporabnikov. Z vlagatelji se pogaja o prodaji svojih delnic v vrednosti 500 milijard dolarjev.

"GPT-3 mi je deloval kot pogovor z dijakom – če zastaviš vprašanje, morda dobiš pravilen odgovor, morda pa nekaj norega. GPT-4 je deloval kot pogovor s študentom, GPT-5 pa je prvi, ki resnično deluje kot pogovor z doktorjem znanosti na kateremkoli področju," je dejal Altman.

Novi, posodobljeni model GPT-5 ne bo več zavračal odgovorov na tvegana vprašanja uporabnikov, ampak bo uporabil varne dopolnitve. "GPT-5 je bil usposobljen, da prepozna, kdaj naloge ni mogoče dokončati, se izogiba špekulacijam in lahko natančneje pojasni omejitve, kar zmanjša število neutemeljenih trditev v primerjavi s prejšnjimi modeli," pa je povedala vodja usposabljanja v OpenAI Michelle Pokrass.

Ustvarjanje programske opreme

Med četrtkovo predstavitvijo je OpenAI pokazal, kako se GPT-5 lahko uporabi za "vibe coding", kar je izraz za ustvarjanje programske opreme z umetno inteligenco na podlagi preprostega pisnega navodila, poroča CNBC.

Podjetje je GPT-5 prosilo, naj ustvari spletno aplikacijo, ki bi angleško govorečim pomagala pri učenju francoščine. Aplikacija je morala imeti zanimivo temo in vključevati dejavnosti, kot so kvizi, ter način za spremljanje dnevnega napredka. OpenAI je isto navodilo vnesel v dve okni GPT-5 in ta je v nekaj sekundah ustvaril dve različni aplikaciji.

Aplikaciji sta imeli po Altmanovih besedah nekaj pomanjkljivosti, vendar lahko uporabniki po lastni presoji dodatno prilagodijo programsko opremo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca – na primer spremenijo ozadje ali dodajo dodatne zavihke.

GPT-5 je od četrtka na voljo uporabnikom OpenAI Free, Plus, Pro in Team. Če uporabniki Free dosežejo svojo omejitev uporabe, bodo imeli dostop do GPT-5 mini.

Za uporabnike Plus OpenAI so nastavljene višje omejitve uporabe, uporabniki Pro pa imajo neomejen dostop do GPT-5 in dostop do GPT-5 Pro. Uporabniki ChatGPT Edu in ChatGPT Enterprise bodo dostop do GPT-5 dobili približno čez teden dni.

Novi model je od četrtka na voljo na Microsoftovih izdelkih, je razvidno iz objave na blogu podjetja. Microsoft 365 Copilot bo dobil GPT-5, prav tako pa tudi Copilot za potrošnike in Azure AI Foundry, ki ga lahko razvijalci uporabijo za vključitev modelov umetne inteligence v aplikacije tretjih oseb. Foto: Guliverimage

Težave pri zapleteni matematiki

Podjetje Box, ki pomaga podjetjem pri upravljanju računalniških datotek, je v zadnjih tednih testiralo GPT-5 na široki paleti podatkovnih nizov.

Glavni izvršni direktor Box Aaron Levie je za CNBC dejal, da so prejšnji modeli umetne inteligence v mnogih najnaprednejših testih podjetja odpovedali, ker so imeli težave z razumevanjem zapletene matematike ali logike v dolgih dokumentih.

Levie pa je dejal, da je GPT-5 sposoben zadržati veliko več informacij, ki jih pregleduje, in nato uporabiti veliko višjo raven razumevanja in logičnih sposobnosti, da lahko sprejema odločitve.

​​​​​​​