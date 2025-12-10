Mazda 6e je izjemno vpadljiva in v notranjosti kakovostna limuzina, kjer pa je napotek le eden - izberite malo baterijo, ki je zdaj edina smiselna. Taka odločitev se zdi nenavadna, a je povsem logična.

V avtomobilskem svetu, polnem športnih terencev, je elegantna skoraj pet metrov dolga limuzina prava poživitev. Mazda je skupaj s kitajskim partnerjem izdelala naslednico nekdanje mazde 6 in jo pripeljala tudi v Evropo. Avtomobil s svojo obliko privablja poglede in velja za enega najlepših novih avtomobilov letošnjega leta. Notranjost je kakovostna in premijska, predstavlja pa Mazdin odhod v svet digitalizacije in minimalizma. Avtomobil je na voljo z dvema baterijama, pri kateri svetujemo manjšo. Medtem ko je poraba zelo solidna, je težava avtomobila učinkovitost hitrega polnjenja (predvsem pri večji bateriji) in tudi nedodelan sistem predgretja baterije. Vsem tem pomanjkljivostim se mazda 6e odkupi z ugodno ceno.

Palec gor: oblika, kakovost notranjosti, udobje vožnje, pet vrat, poraba energije, cena

oblika, kakovost notranjosti, udobje vožnje, pet vrat, poraba energije, cena Palec dol: zelo šibko polnjenje večje baterije, nedodelan sistem predgretja baterije, sedenje za odrasle potnike zadaj (položaj nog), preveč funkcij v zaslonu

Foto: Gregor Pavšič Zdaj povsem digitalizirana notranjost pri Mazdi. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Mazda v Evropi ne ponuja več svoje tradicionalne limuzine na osnovi šeste serije. Ta avtomobil se z oznako 6e zdaj vrača s kitajsko pomočjo. To je namreč avtomobil, ki so ga izdelali skupaj s kitajskim Changanom za tamkajšnji avtomobilski trg. Kitajcem prodajajo priključnega hibrida, v Evropi bo na voljo le polno električna različica.

Pri Mazdi, kjer so imeli do zdaj le ponesrečen izdelek MX-30, potrebujejo prodajo električnih avtomobilov in temu je ta avtomobil prvenstveno tudi namenjen. Toda z ugodnimi pogoji in novo zasnovo je ta limuzina že takoj k Mazdi pripeljala tudi povsem nove kupce. Prodajni potencial je vse prej kot nišen, saj navsezadnje sodi med tiste testne avtomobile, ki so letos privabili največ pogledov mimoidočih.

Foto: Gregor Pavšič

O zunanjosti ne gre zgubljati besed. Električna šestica je prežeta z eleganco in dinamiko, za nekaj dodatnega športnega pridiha je tu še iztegljivi zadnji spojler. Avtomobil je dolg 4,92 metra, širok je 1,89 metra, medosna razdalja pa znaša 2,89 metra. Že ob prihodu na trg smo pri avtomobilu izpostavili z materiali zelo kakovostno notranjost in odličen občutek za volanom. Tu diši po premijskem razredu, ni dvoma.

Toda na drugi strani Mazda prav s tem avtomobilom prinaša tudi popoln preobrat svoje dozdajšnje filozofije. Ne le pri pogonu, temveč tudi pri digitalizaciji notranjosti. Če smo imeli do zdaj v mazdah majhne zaslone in smo z njimi večinoma upravljali prek vrtečega stikala, so se zdaj fizična stikala povsem poslovila.

Odlično udobje in kakovostni materiali v notranjosti. Foto: Gregor Pavšič Prostora zadaj je veliko, položaj stopal nog pa bo precej visok. Foto: Gregor Pavšič

Popoln preobrat v notranjosti: Mazda gre na vse ali nič v digitalni svet

Na sredini je velik zaslon, s katerim se upravlja skoraj vse. Vmesnik zahteva nekaj prilagajanja in kdor je že kdaj vozil teslo, se bo z njim znašel prej kot drugi. Podmeniji so sicer prilagodljivi po željah voznika, toda tako drastičen prehod iz ene v drugo skrajnost je za Mazdo kar pogumna odločitev. Taka digitalna notranjost namreč ni muha enodnevnica le pri tej "kitajski" limuzini, saj bo imel enako zasnovo prihodnje leto tudi novi CX-5.

Sredinski zaslon skriva vse funkcije in zahteva kar nekaj privajanja. Ikone pa je mogoče prilagoditi lastnim željam. Foto: Gregor Pavšič

Obvolanske ročice so po vzoru Tesle zelo minimalistične. Tudi z brisalci se upravlja predvsem prek vmesnika na zaslonu. Foto: Gregor Pavšič

Naj najprej pojasnim največjo dilemo tega avtomobila. To je izbira baterije, kjer Mazda nudi baterijo z uporabno kapaciteto 75 ali 66 kilovatnih ur (kWh). Glede na velikost in namembnost avtomobila bi izbrali večjo, toda pri tem avtomobilu se je treba zavedati določenih omejitev.

Ker je ta večja baterija tipa NMC, le manjša pa je železofosfatna LFP - ta pa je precej bolj odporna proti degradaciji ob hitrem polnjenju - so ji prav zaradi podaljševanja življenjske dobe močno pristrigli moč polnjenja. Podobno je sicer naredil tudi že kdo drug, a ne tako drastično kot Mazda.

Največja moč polnjenja je komaj 90 kilovatov, kar je za avtomobil take namembnosti v letu 2025 seveda daleč pod vsemi standardi. Kdor bo baterijo polnil doma, večjih težav niti ne bo imel. Drugače pa bo takrat, ko se bo s takim avtomobilom odpravil na daljšo pot in moral baterijo med vožnjo nekje hitro polniti. Tam bo postanek veliko daljši kot pri konkurenci.

Foto: Gregor Pavšič

Alternativa je manjša baterija, ki smo jo prav tako preizkusili. Imela je celo nekaj manjšo porabo elektrike - pri dokaj hladnem vremenu je znašala okrog 18 do 19 kWh, pri večji pa okroglih 20 kWh na sto prevoženih kilometrov. Ker je razlika v kapaciteti med baterijama le 9 kWh, ob upoštevanju malo nižje porabe to ne pomeni velike razlike pri dosegu.

Pri večji vsaj pozimi pričakujete doseg slabih 400, pri manjši od 300 do 350 kilometrov. Vsaj izven zime bo tudi pri manjši bateriji dosegljivih 400 kilometrov dosega. In ker se manjša baterija lahko polni bistveno močneje (hitreje) in ima zaradi kemične sestave še druge pomembne prednosti (cenejša, veliko bolj odporna proti požarom, manjša degradacija …), je izbira Mazdine šestice z manjšo baterijo povsem racionalna in logična odločitev.

Pri večji bateriji je moč polnjenja izjemno nizka. Foto: Gregor Pavšič Všečen volan, pogrešamo pa obvolanske ročice za nastavitev jakosti rekuperacije. Foto: Gregor Pavšič

Predgretje baterije: domačo nalogo lahko prepišejo od glavnega tekmeca

Vsaj teoretično ta mala baterija omogoča polnjenje do 200 kilovatov. Imeli smo le en poizkus, v hladnem vremenu pa je moč polnjenja ostala pod stotimi kilovati. Razlog najbrž tiči v dejstvu, da nam ni uspelo zagnati sistema predgretja baterije.

Ta je namreč prilagojen tako, da ga zaženemo doma pred odhodom (nižja poraba), ne pa pred prihodom do polnilnice. Tako imenovani čas odhoda je treba nastaviti vsaj 20 minut vnaprej, mi pa smo bili med testom le še 15 minut do polnilnice.

Rešitev je jasna - avtomobil potrebuje ročni zagon predgretja baterije, kar bodo pri Mazdi zagotovo uredili z nadgradnjo vmesnika na daljavo. Primer dobre prakse je kar eden glavnih tekmecev volkswagen ID.7, kjer je ta sistem med najboljšimi nasploh.

Pomanjkljivosti bo rešila odločnejša posodobitev na daljavo

To bo zagotovilo konstantno uporabnost manjše baterije, ne bo pa rešilo težav večje. Moč polnjenja bodo pri Mazdi v prihodnje lahko povečali na daljavo, a trenutno ne moremo napovedati, ali se bo to res zgodilo. Vsekakor so podatki, kako počasi in neučinkovito se baterija polni, zelo zgovorni. Z njimi bi se sprijaznili v električnem majhnem avtomobilu, ne pa v potovalni limuzini.

Žal prav ta del pokvari vtis sicer odličnega in tudi vozniško zelo prijetnega avtomobila. Občutek na volanu je zelo dober, pripomb ni nad udobjem, prostornostjo in tudi praktičnostjo - navsezadnje je to petvratna in ne štirivratna limuzina.

Z odbitkom subvencije pod 40 tisočaki

Redna cena za mazdo 6e z manjšo baterijo je od nekaj več kot 43 tisoč evrov naprej. Na voljo je le ena oprema (takumi), doplačila pa so le za izbiro barve. Z upoštevanjem subvencije (6.500 ali 4.500 evrov) se cena spusti kar zanesljivo pod mejo 40 tisoč evrov, kar je za limuzino take velikosti in praktičnosti prav gotovo odlično izhodišče. Razlika pri izbiri baterije je 1.600 evrov.

Konkurenca? Vsaj med električnimi limuzinami je ni prav veliko. Tu je seveda že omenjeni ID.7 - začetna cena je 43 tisočakov, toda z nekaj več opreme lahko tudi presega 50 tisoč evrov. Pri kakovosti notranjosti je prednost na strani Mazde, pri izkoristku pogona za zdaj vodi Volkswagen. Toda pravi tekmeci so tudi vse tiste limuzine, ki so na trgu s klasičnimi motorji. Ko bodo pri Mazdi poskrbeli za že omenjene programske nadgradnje, bodo z novo šestico kos tudi tem.

Foto: Gregor Pavšič

