Slovo poceni motorjev, vse se draži, električni pa v Sloveniji do novega mejnika

Primer prenovljenega avtomobila kia stonic kaže na postopno podražitev klasičnih avtomobilov, ki v primerjavi z električnimi – vsaj ob trenutnih subvencijah – vse bolj izgubljajo svojo konkurenčnost.

Kia je v Slovenijo pripeljala že drugič prenovljenega stonica in ob tem pokazala nekaj podatkov, ki kažejo zanimivo luč slovenskega avtomobilskega trga. Kia, ki s 4,5-odstotnim tržnim deležem trdno drži mesto med prvo deseterico najuspešnejših znamk v Sloveniji, ima prav v tem kompaktnem križancu enega svojih ključnih avtomobilov. Stonic namreč predstavlja četrtino vse prodaje v Sloveniji. Uspešnejši je s tretjinskim deležem le še sportage, preostalim modelom pa tako ostane le še dokaj majhen delež prodaje.

Bencinsko gnani avtomobili se dražijo, pritisk električnih vozil pa je vse bolj očiten

Stonicova osnova ni najnovejša. Zdaj so ga že drugič prenovili. Te prenove so potrebne, da avtomobil ostaja v skladu z dinamiko trga. Dokler stonic ne dobi nove generacije, uradno to ni nov avtomobil in zato zanj veljajo nekaj starejši predpisi glede potrebnih vgrajenih sistemov. To je tudi eden od razlogov, da za take vrste avtomobila še nihče ne napoveduje nove generacije. Morda niti ne bo potrebna, saj prihaja na primer električni EV2.

Bencinsko gnani križanci bodo pod vse večjim pritiskom električnih sorodnih modelov. Stonic je do zdaj kupce v veliki večini prepričal z osnovnim atmosferskim 1,2-litrskim bencinskim motorjem, ki pa se s prenovo poslavlja. Zdaj je osnova že nekaj dražji turbobencinski litrski motor (73 kilovatov), ob tem pa je na voljo še blago hibridni pogon. O cenovni razliki je težko pisati, saj trgovci podražitve zasenčijo tudi z dodajanjem opreme. Toda star stonici, tisti s šibkejšim motorjem, z zaloge stanejo približno dva tisoč evrov manj.

Foto: Gregor Pavšič

Če ne bi bilo popustov: s samodejnim menjalnikom že 25 tisoč, kot blagi hibrid pri 28 tisoč evrih

Kia je do zdaj v Sloveniji prodala blizu sedem tisoč stonicov. Prenovljenega želijo prodati okrog 560 kupcem letno. Osnovna cena je za tak avtomobil brez popustov že pri 22 tisoč evrih, pri izbiri samodejnega menjalnika cena poskoči že na vsaj 25 tisoč evrov.

To pa je cenovni razred, ki ga z odbitkom subvencije že dosegajo primerljivi in tudi večji električni avtomobili. Kot smo poročali že včeraj, se zdaj tudi Tesla s svojim modelom 3 (s subvencijo) spusti na ceno krepko pod 30 tisoč evrov. Blagohibridni stonic (84 kilovatov) stane že več kot 28 tisoč evrov.

Stonic se postavlja ob bok tekmecev, kot so ford puma, hyundai bayon, škoda kamiq in seat arona. Vse te avtomobile, ki danes tvorijo prodajno najpomembnejši segment avtomobilskega trga v Sloveniji, čakajo podobni izzivi.

Trg električnih vozil hitro raste, toda brez subvencij bi sledil kolaps

Tako bo vsaj, dokler bodo na voljo podobno visoke subvencije, poudarja Tomaž Mikulan, regijski vodja prodaje za znamko Kia. Rast prodaje električnih avtomobilov v Sloveniji je letos občutna (do konca novembra 5.727 registracij oziroma 100-odstotna rast), toda na trgu so postavljene trdne psihološke meje. Kia je svoj električni križanec EV3 po podatkih Mikulana v 90 odstotkih prodala v osnovni različici pod mejo 35 tisoč evrov, ki prinaša najvišjo subvencijo 7.200 evrov. Že če je avtomobil dražji od te meje, kar pomeni zgolj 700 evrov nižjo subvencijo, lahko kupce odvrne od nakupa.

Električni avtomobili imajo letos na bruto avtomobilskem trgu v Sloveniji prvič desetodstotni (10,5-odstotni) tržni delež.

Za znamko Kia v Sloveniji predstavljajo električni avtomobili osem odstotkov celotne prodaje, prihodnje leto bodo ta delež z novimi modeli povečali na deset ali celo 12 odstotkov. Predpostavka, da potrebujejo za ustrezno nizek povprečni izpust CO2 vsaj 20-odstotni delež električnih vozil, na majhnih trgih, kot je Slovenija, po besedah Mikulana ni tako ključna.

Naslednje leto vsaj sedem novih kitajskih znamk

Mikulan prav tako opozarja na vse večjo konkurenco znamk. Že letošnje leto je bilo v znamenju prihoda novih kitajskih imen. Prihodnje leto naj bi v Slovenijo prišlo še vsaj sedem novih kitajskih znamk.

Te trenutno slovenske kupce v prvi vrsti nagovarjajo s cenejšimi, bencinsko gnanimi in opremsko privlačnimi križanci oziroma športnimi terenci. Pri električnih vozilih se je prava ponudba z daljnega Vzhoda šele začela. Cenovni razred tik nad 30 tisoč evrov (brez subvencije) postaja izjemno natrpan, električni modeli pa ob upoštevanju možnosti subvencije dobivajo vse večjo konkurenčnost.

