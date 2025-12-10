Se vrača picasso? Citroen napoveduje želje po enoprostornemu vozilu. #foto

Se Citroen pripravlja na povratek znamenita picassa, ki je bil z enoprostorskim konceptom zelo priljubljen predvsem pri družinah?

Še preden so trg avtomobilov preplavili športni terenci in križanci, je Citroen stavil na enoprostorsko zasnovo svojih najpomembnejših avtomobilov. Označili so jih kot picasso in bili so pojem uporabnosti za družinske namene. Potem so se tudi pri francoski znamki pridružili valu SUV-jev, ki danes zaznamujejo tudi nove modele kot so C3 aircross in C5 aircross.

Toda prihodnost bo morda drugačna. Trendi s Kitajske že napovedujejo ponovni vzpon priljubljenosti enoprostorcev. Tam so ti pri prestižnih vozilih že prevzeli status limuzinam, selijo pa se tudi med cenovno dostopnejše avtomobile. Tem namigom se je pridružil Citroen s konceptom ELO, ki kaže njihovo vizijo cenovno dostoponih in uporabnih večfunkcijskih vozil v prihodnosti.

Sprednji in zadnji odbijač sta enaka

ELO je predvsem oblikovalni koncept. Bil naj bi sicer vozen, toda podatkov o motorjih in bateriji ni na voljo. Voznik kot v superšportniku sedi na sredini, njegov sedež pa je mogoče vrteti za 360 stopinj. Vseh sedežev je šest. Voznik ima ozek pas s prikazom podatkov, ki nadomešča projeciranje na vetrobransko steklo. Nižanje stroškov so pri Citroenu dosegli z odbijači, ki so enaki spredaj kot zadaj. Vse to kaže na zelo praktično zasnovo vozila.

Fotografije - koncept ELO

Foto: Citroën Foto: Citroën

