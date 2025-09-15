Toyota je po številu zmag na relijih za svetovno prvenstvo najuspešnejši proizvajalec, po naslovih svetovnega prvaka na vrhu ostaja Lancia.

Ogier je na reliju v Čilu praznoval svoj 200. reli za svetovno prvenstvo. Foto: Red Bull Toyota je včeraj z zmago Sebastiena Ogierja (toyota yaris rally1, sovoznik Vincent Landais) po zmagah na svetovnem prvenstvu postala najuspešnejši proizvajalec v zgodovini. Od leta 1973, ko je Walter Boyce (toyota corolla) slavil na reliju Press On Regardless v ZDA, so zmagali že na 103 relijih. Japonci so si zadnje tedne vrh te lestvice delili s Citroenom. Tretji najuspešnejši je Ford s 94 zmagami.

Po številu naslovov svetovnega prvaka med proizvajalci je še vedno prva Lancia z desetimi naslovi, Toyota pa bo letos predvidoma osvojila deveti naslov. Citroen jih ima osem. Prihodnje leto bi se Toyota torej lahko izenačila z Lancio.

Zmage za svetovno prvenstvo: Toyota 103 (1973–2025), Citroen 102 (1999–2019), Ford 94 (1973–2023), Lancia 73 (1974–1992), Peugeot 48 (1975–2005), Subaru 47 (1993–2005), Volkswagen 44 (1987–2016), Mitsubishi 34 (1974–2001), Hyundai 33 (2014–2025), Audi 24 (1981–1987) … skupno je na relijih za SP zmagalo 21 različnih proizvajalcev.

Legendarna lancia delta HF integrale Foto: RM Sotheby's

Citroen je pred dnevi napovedal svoj prihod na svetovno prvenstvo formule E. S tem se kot tovarniško moštvo uradno vračajo v avtomobilski šport na najvišji ravni. Več informacij o projektu bodo pri Citroenu razkrili prihodnji mesec. S svojim moštvom so trenutno sicer prisotni na svetovnem prvenstvu WRC2, kjer pa se bo konec prihodnjega leta končala homologacija dirkalnika C3 rally2. Očitno bo pod streho Stellantisa glavno vlogo pri reliju od Citroena prevzela Lancia, ki je na tehnični zasnovi C3 rally2 (resda tudi z nekaterimi lastnimi rešitvami) izdelala dirkalnik ypsilon rally2. Ali se lahko Lancia vrne tudi v najvišji razred tekmovanja, bo znano po letu 2027 z vpeljavo novih tehničnih pravil za svetovni reli.

Citroen je svoje največje uspehe dosegel na krilih devetkratnega svetovnega prvaka Sebastiena Loeba in sovoznika Daniela Elene. Foto: Red Bull