Pogovori med delegacijama ZDA in Ukrajine na Floridi glede načrta za končanje vojne v Ukrajini so se v četrtek zvečer končali, poroča ukrajinska televizija Suspilne. Predsednik ZDA Donald Trump je ocenil, da bodo na koncu dosegli končanje vojne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da je Kijev za dosego miru pripravljen konstruktivno sodelovati z vsemi partnerji.

11.10 Modi: Indija podpira prizadevanja za mir v Ukrajini

9.50 Na Floridi končani ameriško-ukrajinski pogovori o končanju vojne

Indijski premier Narendra Modi je ruskega predsednika Vladimirja Putina ob njegovem prvem obisku v Indiji po začetku ruske invazije na Ukrajino sprejel z državniškimi častmi. V ospredju srečanja sta trgovanje z energenti in orožjem ter širše gospodarsko sodelovanje, pričakovani pa so tudi pogovori o vojni v Ukrajini in pritiskih ZDA na obe državi.

Putin je poudaril, da je Modiju predstavil podrobnosti o dogajanju v Ukrajini in pogajanjih z ZDA glede morebitnega mirovnega dogovora. Modi je ob tem dejal, da Indija podpira vsa prizadevanja za mir. Po začetku vojne je Indija začela množično kupovati rusko nafto, kar je povzročilo napetosti z Zahodom. ZDA so uvedle dodatne carine na indijsko blago, ker menijo, da Indija s tem pomaga financirati rusko vojno.

Pogajalska delegacija ZDA, ki je bila v torek na pogovorih v Moskvi glede načrta za končanje vojne v Ukrajini, naj bi ukrajinski delegaciji poročala o srečanju z rusko delegacijo na čelu s predsednikom Vladimirjem Putinom. Preboja v torkovih pogovorih sicer ni bilo.

Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff in zet predsednika ZDA Jared Kushner sta se na Floridi srečala z ukrajinsko pogajalsko delegacijo pod vodstvom generalnega sekretarja sveta za nacionalno varnost Rustema Umerova. Kot je za ukrajinski medij Suspilne povedala ukrajinska delegacija, so se pogovori končali v četrtek pozno zvečer po krajevnem času, podrobnosti pa niso navedli.

Zelenski: Ukrajina je pripravljena konstruktivno sodelovati z vsemi svojimi partnerji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred tem v večernem video nagovoru ljudstvu dejal, da je cilj srečanja v Miamiju pridobiti popolne informacije o pogovorih v Rusiji, in o tem "kakšne druge pretveze je Putin našel, da bi podaljšal vojno in pritiskal na Ukrajino". Ob tem je poudaril, da je Ukrajina pripravljena konstruktivno sodelovati z vsemi svojimi partnerji, da bi dosegli mir, poroča ukrajinski portal v angleščini Kyiv Independent.

Trump in Vance ostajata optimistična

Ameriški predsednik Donald Trump se je na četrtkovi slovesnosti prižiga lučk na božičnem drevesu v Beli hiši pohvalil, da je rešil že osem vojn po svetu. Dodal je, da iščejo rešitev za končanje še enega konflikta, vojne v Ukrajini. "Mislim, da bomo to na koncu dosegli," je še dejal po poročanju ameriške tiskovne agencije AP.

Podpredsednik ZDA JD Vance pa je v pogovoru za NBC News o prvem letu svojega mandata v četrtek dejal, da je konflikt med Rusijo in Ukrajino "vir nenehnega razočaranja za celotno Belo hišo". "Mislim, da smo resnično verjeli - in predsednik je to povedal že milijonkrat -, da bo najlažje rešiti to vojno," je dodal.

Poudaril je, da kljub temu ostaja optimističen. "Mislim, da smo, če to kaj pomeni, dosegli velik napredek, vendar še nismo povsem na ciljni črti," je povedal. Ob tem je izrazil upanje, da bodo v prihodnjih tednih dobili dobre novice na tem področju.

V mirovnem načrtu še nekaj spornih točk

Srečanje ameriške in ruske delegacije je potekalo v času, ko so prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini dobila nov zagon. ZDA so novembra predstavile mirovni načrt, ki je v prvi različici vseboval 28 točk, in bil deležen številnih kritik, češ da gre za neke vrste ruski seznam želja. ZDA so nato načrt v sodelovanju z evropsko in ukrajinsko stranjo predelale, toda več točk še vedno ostaja spornih. Evropske zaveznice Ukrajine se med drugim bojijo, da bo Kijevu vsiljen nepravičen mirovni dogovor in da bo Rusija dosegla priznanje nekaterih zasedenih ozemelj v Ukrajini kot ruskih.

Ameriška in ruska stran na pet ur trajajočih pogovorih o končanju vojne v Ukrajini v torek nista našli kompromisa glede ključnih vprašanj, pri čemer so bila izpostavljena zasedena ukrajinska ozemlja in članstvo Ukrajine v zvezi Nato, čemur Rusija še naprej ostro nasprotuje.