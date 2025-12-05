Tesla je tudi v Slovenijo pripeljala najcenejšega, kakšna je letos prodaja?

Tesla je v Sloveniji po modelu Y tudi za model 3 ponudila osnovno različico standard, kar ceno njihovih avtomobilov (z upoštevanjem subvencije) spusti na dobrih 30 tisočakov.

Tesla ostaja brez novih avtomobilov in je zato pospeševanje prodaje iskala prek nove cenejše različice svojih osrednjih dveh avtomobilov. Tako so precej "oskubili" model Y in ceno znižali za štiri tisočake, žal pa iz ponudbe umaknili prej eno najbolj mikavnih različic s pogonom na zadnji kolesi, manjšo baterijo in klasičnim naborom opreme. Tako je kupec primoran izbrati precej slabše opremljen avtomobil ali pa nato že deset tisoč evrov dražjo različico s pogonom na zadnji kolesi in večjo baterijo.

Model 3 je z različico standard ohranil nekaj več opreme, ceno zanj pa jim je uspelo znižati na slabih 38 tisoč evrov. Z upoštevanjem subvencije se tako cena Teslinih avtomobilov zniža na dobrih 33 tisočakov.

Tesla je letos v Evropi zabeležila padec prodaje. V celotni Evropi so do konca oktobra prodali 29 odstotkov manj avtomobilov kot v enakem obdobju lani in to kljub dejstvu, da se je delež električnih avtomobilov v tem obdobju povečal z lanskih 14,8 na letošnjih 18,3 odstotka.

Kako dobro se tesle letos prodajajo v Sloveniji?

V Sloveniji so do konca oktobra zbrali 774 novih registracij, kar je celo več kot v enakem obdobju lani (709). Izstopal je september, ko jim je uspelo registrirati kar 164 novih avtomobilov. Oba njihova avtomobila sta tudi zanesljivo najuspešnejša na slovenskem trgu električnih avtomobilov – tesla model Y si s 498 registracijami lasti skoraj deset odstotkov trga (9,7 %), tretjeuvrščeni model 3 pa je v desetih mesecih zbral 276 registracij. Oba avtomobila Tesli zagotavljata 15 odstotkov trga novih električnih avtomobilov v Sloveniji.