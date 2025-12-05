Zmagovalka zadnjih dveh sezon svetovnega pokala Nika Prevc je na četrtkovo diskvalifikacijo odgovorila z zanesljivo zmago na posamični tekmi v Wisli. To je njena druga zmaga v sezoni, skupno pa že 24. v karieri, s čimer je izenačila slovenski rekord po številu zmag brata Petra Prevca. Slovenski uspeh je z drugim mestom dopolnila Nika Vodan, za katero so to prve posamične stopničke po marcu 2024. Tretja je bila Norvežanka Eirin Maria Kvandal, četrta pa vodilna v svetovnem pokalu Nozomi Marujama. Od Slovenk je točke osvojila še Katra Komar s 27. mestom.

Izjemen slovenski dan v Wisli, kjer se slovenski tabor veseli dvojne zmage. Pod to sta se podpisali Nika Prevc in Nika Vodan, ki sta bili na/pri vrhu že v kvalifikacijah. Te so pripadle Vodan, ki je večji del lanske sezone zaradi poškodbe izpustila, Prevc pa je bila tretja.

Veselje slovenskega tabora ob dvojni zmagi. Foto: Reuters

Zmagovalka zadnjih dveh sezon svetovnega pokala Prevc je tako na najboljši mogoči način odgovorila na četrtkovo diskvalifikacijo. V prvi seriji je skočila 128 metrov in imela 9,9 točke prednosti pred drugouvrščeno Niko Vodan (126). Tretja je bila po polovici Japonka Nozomi Marujama (129), četrta pa Norvežanka Eirin Maria Kvandal.

V finalu se je vrstni red med prvo trojico nekoliko spremenil. Kvandal je s četrtega mesta napredovala na tretje, Marujama pa je končala tik pod zmagovalnim odrom.

Na vrhu ni bilo sprememb. Vodan je najprej skočila 130 metrov in za skoraj osem točk prehitela Kvandal, nato pa je njeno daljavo ponovila še Prevc in potrdila zanesljivo zmago – zmagala je s prednostjo 12,8 točke.

Nika Prevc je na diskvalifikacijo odgovorila z zanesljivo zmago. Foto: Reuters

S 24. zmago je izenačila bratov rekord

Za Prevc je to 24. zmaga svetovnega pokala, z njo se je izenačila z dosedanjim rekorderjem, starejšim bratom Petrom Prevcem, za Vodan pa so to prve stopničke po marcu 2024.

"Zelo sem zadovoljna s svojimi današnjimi skoki, naredila sem dva dobra, res dobra skoka. Tudi finalni skok Nike me ni prestrašil, saj močno navijam zanjo. Lani je manjkala zaradi poškodbe, tako da je to super rezultat zanjo," je v prvi izjavi v mikrofon Eurosporta dejala zmagovalka Prevc.

Nika Vodan, ki je bila najboljša v kvalifikacijah, se veseli svojih prvih posamičnih stopničk po poškodbi. Foto: Reuters

Prevc spet druga Foto: Reuters Po šestih od predvidenih 33 tekem v vodstvu svetovnega pokala ostaja Marujama s 490 točkami, na drugo mesto se je vrnila Prevc (356), tretja je Anna Odine Stroem (308). Vodan je napredovala z desetega na osmo mesto (217).

Katra Komar do nekaj točk, sledi selitev v Nemčijo

Točke je od Slovenk osvojila še Katra Komar s 27. mestom: "Za nami je še druga tekma v Wisli. Vesela sem, da sta mi uspela dva solidna skoka in da sem popravila, kar sem si včeraj zadala. Zdaj pa gremo naprej."

"Odličen dan za nas. Nika in Nika sta v prvi in drugi seriji dokazali, da sta zelo konstantni, da skačeta zelo dobro. Zelo sem vesel tudi točk Katre Komar, ki se počasi prebija. Gremo naprej, Klingenthal nas že čaka," pa je v izjavi za SZS dodal Jurij Tepeš.

Maja Kovačič je bila na 33. mestu prekratka za finale in druge točke kariere. V kvalifikacijah pa sta obstali Tinkara Komar in Jerica Jesenko.

Skakalke so nastope v Wisli že končale, čez teden dni bodo svetovni pokala nadaljevale v Klingenthalu.

Wisla, velika skakalnica: 1. Nika Prevc (Slo) 259,7 točke (128/130 m)

2. Nika Vodan (Slo) 246,9 (126/130)

3. Eirin Kvandal (Nor) 239,5 (128/126)

4. Nozomi Maruyama (Jap) 237,6 (129/127)

5. Agnes Reisch (Nem) 237,3 (123/125,5)

6. Anna Stroem (Nor) 235,3 (120/122)

...

27. Katra Komar (Slo) 190,3 (108/114)

...

- brez finala:

33. Maja Kovačič (Slo) - brez tekme: Tinkara Komar, Jerica Jesenko; Vrstni red v svetovnem pokalu (6/33): 1. Nozomi Maruyama (Jap) 490 točk

2. Nika Prevc (Slo) 356

3. Anna Stroem (Nor) 308

4. Abigail Strate (Kan) 276

5. Liza Eder (Avt) 263

6. Heidi Traaserud (Nor) 248

...

8. Nika Vodan (Slo) 217

36. Katra Komar (Slo) 11

42. Tinkara Komar (Slo) 2

43. Maja Kovačič (Slo) 1

... Pokal narodov: 1. Japonska 1230

2. Norveška 969

3. Slovenija 762

... Vir: STA

Kako je bilo v kvalifikacijah?

Skakalke v Wisli so že uro in pol pred tekmo opravile s kvalifikacijami, v katerih je bila pred vso konkurenco Nika Vodan, ki je pristala pri 135 metrih (123,2 točke). Na četrtkovi tekmi je bila z devetim mestom najboljša Slovenka. Druga je bila Norvežanka Anna Odine Strøm (124 m; 121,1 točke), po četrtkovi diskvalifikacijami pa se je uspešno vrnila Nika Prevc, ki je bila v kvalifikacijah tretja (125,5 m; 120,6 točke).

Na tekmi bosta od Slovenk nastopili še Katra Komar in Maja Kovačič. Katra Komar je bila 25. (109 m; 95 točk), Kovačič pa 37. (108 m; 85,5). Zunaj štirideseterice in brez nastopa na tekmi pa sta ostali Tinkara Komar na 42. mestu (102,5 m; 78,2) in Jerica Jesenko na 43. mestu (103 m; 77,6).

Nika Prevc je v četrtek po izpuščeni tekmi izgubila eno mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, na tretje jo je izrinila zmagovalka četrtkove tekme, Norvežanka Anna Odine Strøm. Vodilna je ostala Japonka Nozumi Marujama, ki je bila včeraj tretja.

Po današnji tekmi se skakalke selijo v Nemčijo. Klingenthal bo 12. in 13. decembra gostil še dve posamični tekmi na veliki skakalnici. 20. in 21. decembra dve tekmi gosti švicarski Engelberg, 31. decembra in 1. januarja pa bosta tekmi novoletne turneje v Garmisch Partenkirchnu in Oberstdorfu.

Izidi kvalifikacij: