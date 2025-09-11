Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
11. 9. 2025,
9.54

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
lancia ypsilon lancia ypsilon rally2 Lancia

Četrtek, 11. 9. 2025, 9.54

30 minut

Lancia ypsilon rally2

Lancia se uradno vrača: italijanska obleka, francoska tehnika in visoki načrti

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Lancia ypsilon rally2 | Foto Lancia

Foto: Lancia

Lancia je potrdila vrnitev v svetovni reli tudi z avtomobilom višjega razreda Rally2.

Lancia je v preteklosti večino svoje slave dosegla prek avtomobilskih dirk, kar je bilo najbolj očitno konec sedemdesetih in v osemdesetih letih. Takrat so bili v vrhu relija z modeli, kot je bil najprej stratos, nato 037 rally skupine B, delta S4 skupine B in potem še delta HF integrale skupine A. 

Lancia ypsilon rally2 | Foto: Lancia Foto: Lancia

Vrnitev v reli z italijansko obleko na francoski tehniki

Italijani so bili v zadnjem desetletju le še majhen igralec na evropskem avtomobilskem trgu. Imeli so le model ypsilon, ki so ga prodajali le v Italiji, a so kljub temu z njegovo cenovno dostopnostjo dosegali dobre prodajne številke. Novodobna Lancia nima več veliko skupnega z Italijo, saj je del koncerna Stellantis in tako tudi povzema francosko tehnologijo.

Novodobni ypsilon je preoblečeni peugeot 208, podobno velja tudi za nove dirkalnike Lancie. Najprej so izdelali dvokolesno gnani ypsilon rally4 in nedavno na češkem dosegli prvo zmago v svojem razredu za evropsko prvenstvo, zdaj Lancia že razvija tudi štirikolesno specialko Rally2. To so dirkalniki najvišje ravni za regionalna in nacionalna prvenstva. Opravili so že več testiranj, homologacijo za avtomobil pa pričakujemo v začetku naslednjega leta.

Lancia ypsilon | Foto: Lancia Foto: Lancia Prodaja ypsilona v Evropi padla za 73 odstotkov

Ypsilon Rally2 je sicer preoblečeni citroen C3 rally2, eden uspešnejših dirkalnikov te kategorije. Pri tem pa Citroen uporablja še staro generacijo modela C3, s kakršnim tudi v Sloveniji dirkata Marko Grossi in Mark Škulj. Stellantis bi lahko večji športni poudarek spet dal znamki Lancia, ki vsakršni promocijski pospešek krvavo potrebuje. Prodaja modela ypsilon je z novo generacijo strmoglavila. Ta avtomobil je na voljo le na izbranih evropskih trgih, v prvih osmih mesecih pa je prodaja ypsilona v Evropi upadla kar za 73 odstotkov.

"To je šele začetek," medtem pomenljivo napoveduje Lancia, ki bo športni program za sezono 2026 razkrila v prihodnjih tednih ali mesecih. 

Lancia ypsilon rally2 | Foto: Lancia Foto: Lancia Lancia ypsilon rally2 | Foto: Lancia Foto: Lancia Lancia ypsilon rally2 | Foto: Lancia Foto: Lancia Lancia ypsilon rally2 | Foto: Lancia Foto: Lancia

lancia ypsilon lancia ypsilon rally2 Lancia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.