Lancia je v preteklosti večino svoje slave dosegla prek avtomobilskih dirk, kar je bilo najbolj očitno konec sedemdesetih in v osemdesetih letih. Takrat so bili v vrhu relija z modeli, kot je bil najprej stratos, nato 037 rally skupine B, delta S4 skupine B in potem še delta HF integrale skupine A.

Foto: Lancia

Vrnitev v reli z italijansko obleko na francoski tehniki

Italijani so bili v zadnjem desetletju le še majhen igralec na evropskem avtomobilskem trgu. Imeli so le model ypsilon, ki so ga prodajali le v Italiji, a so kljub temu z njegovo cenovno dostopnostjo dosegali dobre prodajne številke. Novodobna Lancia nima več veliko skupnega z Italijo, saj je del koncerna Stellantis in tako tudi povzema francosko tehnologijo.

Novodobni ypsilon je preoblečeni peugeot 208, podobno velja tudi za nove dirkalnike Lancie. Najprej so izdelali dvokolesno gnani ypsilon rally4 in nedavno na češkem dosegli prvo zmago v svojem razredu za evropsko prvenstvo, zdaj Lancia že razvija tudi štirikolesno specialko Rally2. To so dirkalniki najvišje ravni za regionalna in nacionalna prvenstva. Opravili so že več testiranj, homologacijo za avtomobil pa pričakujemo v začetku naslednjega leta.

Foto: Lancia

Ypsilon Rally2 je sicer preoblečeni citroen C3 rally2, eden uspešnejših dirkalnikov te kategorije. Pri tem pa Citroen uporablja še staro generacijo modela C3, s kakršnim tudi v Sloveniji dirkata Marko Grossi in Mark Škulj. Stellantis bi lahko večji športni poudarek spet dal znamki Lancia, ki vsakršni promocijski pospešek krvavo potrebuje. Prodaja modela ypsilon je z novo generacijo strmoglavila. Ta avtomobil je na voljo le na izbranih evropskih trgih, v prvih osmih mesecih pa je prodaja ypsilona v Evropi upadla kar za 73 odstotkov.

"To je šele začetek," medtem pomenljivo napoveduje Lancia, ki bo športni program za sezono 2026 razkrila v prihodnjih tednih ali mesecih.

Foto: Lancia Foto: Lancia Foto: Lancia Foto: Lancia