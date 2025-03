Obudili Lancio, toda prodaja še strmo pada. Koliko časa dejansko imajo?

Lancia ima po novem zagonu pod okriljem Stellantisa za seboj zelo slab začetek leta. So krive le višje cene?

Letošnje leto se je za Lancio začelo slabo. Prodali so namreč veliko manj avtomobilov kot v enakem obdobju lanskega leta. Lani so v prvih dveh mesecih registrirali okrog osem tisoč avtomobilov, letos pa le še okrog 2.200. Podatki so sicer okvirni, saj Združenje avtomobilskih proizvajalcev ACEA podatke za Lancio objavlja skupaj z znamko Chrysler. Toda njihovih avtomobilov v Evropi uradno ni mogoče kupiti, zato je skupni izkupiček dejansko tudi prodajni izkupiček Lancie.

Lancia je od leta 1985 prodala več kot tri milijone ypsilonov. Foto: Lancia

Ob koncu lanskega prvega polletja je vodstvo Lancie poročalo o odličnih rezultatih, ki so bili plod modela ypsilon in prodaje izključno na italijanskem trgu. V prvih šestih mesecih so prodali več kot 24.700 avtomobilov, s poletjem pa se je stari ypsilon dokončno umaknil novemu. Že ob koncu leta o prodajnih rekordih ni bilo več sledi. Lancia je leto končala s 23 odstotkov slabšo prodajo kot leta 2023.

Novega ypsilona je Lancia začela prodajati februarja lani. Lani so prodali 3.900 novih ypsilonov, od tega 550 električnih. V zadnji tretjini lanskega leta so jih prodali okrog 900 mesečno. To je velika razlika v primerjavi s starim ypsilonom – teh so letno lani prodali 32.600, kar je bilo še vedno 28 odstotkov manj kot leta 2023.

Pri nasledniku bode v oči tudi neuspešnost v tujini. Od 3.900 registriranih so jih le 400 prodali zunaj Italije. Francozi so jih registrirali 312, Belgijci pa 77.

Prej nizkocenovnik, zdaj premijski malček za veliko več denarja

Razlogov za težek začetek je več. Lancia je novega ypsilona na trg postavila veliko višje kot predhodnika. Ta je bil nizkocenovni italijanski avtomobil s povprečno ceno okrog 18 tisoč evrov. Ypsilon želi biti nekoliko bolj premijski malček Stellantisa, vsaj če ga primerjamo s tehnično sorodnim peugeotom 208 in opel corso. Hibridna različica ypsilona v Italiji stane skoraj 24 tisoč evrov, električna pa vsaj 30 tisoč evrov.

Lancia se po dolgi odsotnosti vrača na izbrane tuje trge, kjer zato še nima tržne prepoznavnosti. Poleg Italije je ypsilona mogoče kupiti v Franciji in Belgiji ter na Nizozemskem. V Italiji so lani prenovili 160 prodajnih salonov, že letos se Lancia vrača tudi v Nemčijo. Do konca leta nameravajo v 70 evropskih mestih odpreti ravno toliko novih prodajnih salonov. Carlos Tavares, nekdanji izvršni direktor Stellantisa, je že pred svojim odhodom povedal, da je financiranje Lancie zagotovljeno vsaj še za leto 2026.

Model ypsilon letos praznuje svojo 40-letnico in prav gotovo velja za enega najuspešnejših italijanskih avtomobilov. Od leta 1985 so jih prodali več kot tri milijone.

Lancia namerava prihodnje leto predstaviti še nov model gamma, do konca desetletja pa tudi delto.

Lancia je velik del svoje prepoznavnosti pridobila tudi v avtomobilskem športu. Z novim ypsilonom se letos vračajo v razred Rally4 (pogon na sprednji kolesi). V Italiji bodo organizirali pokal, zanj pa so pripravili 380 tisoč evrov nagradnega sklada. Dirkalna različica ypsilona, ki je tehnično bolj ali manj enaka peugeotu 208 rally4 in opel corsi rally4, je homologacijo FIA dobila 1. marca. V prvih treh mesecih je Lancia za dirkalnik dobila 80 prednaročil.