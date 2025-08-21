Hči Nikole Jokića navdušila s spontanim pozdravom #video

Srbski košarkarji so na zadnji pripravljalni tekmi pred Eurobasketom v Beograjski areni visoko s 106:72 ugnali reprezentanco Slovenije. Po tekmi je za simpatično potezo poskrbela hči Nikole Jokića, svetlolasa Ognjena, ki je sproščeno pozdravila zvezdnika lige NBA Luko Dončića.

Nikola Jokić, ki je k visoki zmagi srbske reprezentance (106:72), ta je prvi favorit za osvojitev naslova evropskega prvaka, prispeval 10 točk, je po tekmi v naročje vzel svojo prikupno hčerkico Ognjeno in odšel pozdravit razočaranega prijatelja Luko Dončića, ki bo verjetno še dolgo premleval današnji poraz. S 'petko' je slovenskega šampiona pozdravila tudi mala Ognjena, Jokić pa se je poslovil s poljubom na lice.

Pripravljalno tekmo si je iz prve vrste ogledal tudi legendarni Ivo Daneu, med gledalci pa sta bila tudi Erik Spoelstra, glavni trener Miami Heat in pomočnik trenerja ameriške košarkarske reprezentance in Grk Ioannis Sfairopoulos, glavni trener Crvene zvezde.

👀 Erik Spoelstra is in Belgrade, watching the clash between Nikola Jokic lead 🇷🇸Serbia and Luka Dončić lead 🇸🇮 Slovenia pic.twitter.com/GSi5SpF9R7 — Basketball Sphere (@BSphere_) August 21, 2025

Preberite še: