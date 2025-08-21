Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
21. 8. 2025,
22.30

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Luka Dončić Luka Dončić Nikola Jokić

Četrtek, 21. 8. 2025, 22.30

42 minut

Hči Nikole Jokića navdušila s spontanim pozdravom #video

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
jokic | Foto zajem zaslona

Foto: zajem zaslona

Srbski košarkarji so na zadnji pripravljalni tekmi pred Eurobasketom v Beograjski areni visoko s 106:72 ugnali reprezentanco Slovenije. Po tekmi je za simpatično potezo poskrbela hči Nikole Jokića, svetlolasa Ognjena, ki je sproščeno pozdravila zvezdnika lige NBA Luko Dončića.

Nikola Jokić, ki je k visoki zmagi srbske reprezentance (106:72), ta je prvi favorit za osvojitev naslova evropskega prvaka, prispeval 10 točk, je po tekmi v naročje vzel svojo prikupno hčerkico Ognjeno in odšel pozdravit razočaranega prijatelja Luko Dončića, ki bo verjetno še dolgo premleval današnji poraz. S 'petko' je slovenskega šampiona pozdravila tudi mala Ognjena, Jokić pa se je poslovil s poljubom na lice. 

Pripravljalno tekmo si je iz prve vrste ogledal tudi legendarni Ivo Daneu, med gledalci pa sta bila tudi Erik Spoelstra, glavni trener Miami Heat in pomočnik trenerja ameriške košarkarske reprezentance in Grk Ioannis Sfairopoulos, glavni trener Crvene zvezde.

Preberite še:

Luka Dončić slovenska košarkarska reprezentanca
Sportal Nemoč Dončićeve Slovenije v Beogradu, Srbi že v tretji četrtini vodili za 40
Basket
Sportal Dončić in Omić sta se takole pošalila z Murićem #video
Luka Dončić, Nikola Jokić
Sportal Srbi sanjajo o navezi Jokić – Dončić

EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Luka Dončić Luka Dončić Nikola Jokić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.