Dončić in Omić sta se takole pošalila z Murićem #video

Luka Dončić in Alen Omić sta se na začetku sredinega treninga košarkarske slovenske reprezentance v Beogradu pošalila z Edom Murićem.

Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v Beogradu proti Srbiji odigrala zadnje pripravljalno srečanje pred evropskim prvenstvom, ki ga bo prihodnji četrtek odprla v Katovicah.

Slovenci so bili na sredinem treningu dobro razpoloženi. O tem priča posnetek b92.sport, v središču katerega so Luka Dončić, Alen Omić in Edo Murić.

Pristaš Crvene zvezde Dončić in njen nekdanji košarkar Omić sta na središče parketa, kjer je grb beograjskega velikana, v šali povabila nekdanjega košarkarja velikega tekmeca Crvene zvezde Partizana Murića: "Pridi Edo, da se fotografiramo."

Slovenci in Srbi se bodo pomerili ob 20. uri.

Po vrnitvi iz Beograda bo selektor Aleksander Sekulić razkril seznam 12 igralcev, ki bodo v ponedeljek zvečer odpotovali v Katovice. Tam jih prva tekma čaka 28. avgusta proti gostiteljici Poljski, nato pa se bodo v skupinskem delu srečali še s Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom.