Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
21. 8. 2025,
9.52

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
košarka Alen Omić Edo Murić Luka Dončić Luka Dončić EuroBasket 2025 EuroBasket 2025

Četrtek, 21. 8. 2025, 9.52

1 ura, 13 minut

Trening v Beogradu

Dončić in Omić sta se takole pošalila z Murićem #video

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Alen Omić, Luka Dončić | Alen Omić in Luka Dončić sta se v Beogradu pošalila z Edom Murićem. | Foto Filip Barbalić

Alen Omić in Luka Dončić sta se v Beogradu pošalila z Edom Murićem.

Foto: Filip Barbalić

Luka Dončić in Alen Omić sta se na začetku sredinega treninga košarkarske slovenske reprezentance v Beogradu pošalila z Edom Murićem.

Edo Murić
Sportal Slovenski rekorder Edo Murić pripravljen na konec posebne zgodbe

Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v Beogradu proti Srbiji odigrala zadnje pripravljalno srečanje pred evropskim prvenstvom, ki ga bo prihodnji četrtek odprla v Katovicah. 

Slovenci so bili na sredinem treningu dobro razpoloženi. O tem priča posnetek b92.sport, v središču katerega so Luka Dončić, Alen Omić in Edo Murić.

Pristaš Crvene zvezde Dončić in njen nekdanji košarkar Omić sta na središče parketa, kjer je grb beograjskega velikana, v šali povabila nekdanjega košarkarja velikega tekmeca Crvene zvezde Partizana Murića: "Pridi Edo, da se fotografiramo."

Slovenci in Srbi se bodo pomerili ob 20. uri.

Po vrnitvi iz Beograda bo selektor Aleksander Sekulić razkril seznam 12 igralcev, ki bodo v ponedeljek zvečer odpotovali v Katovice. Tam jih prva tekma čaka 28. avgusta proti gostiteljici Poljski, nato pa se bodo v skupinskem delu srečali še s Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom.

košarka Alen Omić Edo Murić Luka Dončić Luka Dončić EuroBasket 2025 EuroBasket 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.