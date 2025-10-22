Zveza Nato je v zadnjih dneh izvedla izjemno pomorsko operacijo v britanskih vodah, ko je zaradi prisotnosti ruske vojaške ladje aktivirala britanski rušilec HMS Duncan. Ta je bil prvič v zgodovini neposredno podrejen poveljstvu Nata, ne Kraljevi mornarici, kar kaže na resnost razmer in naraščajoče napetosti med Zahodom in Moskvo.

Pomorska operacija, v kateri je britanski rušilec HMS Duncan spremljal ruski rušilec Vice-admiral Kulakov od Severnega morja do La Manchea, je trajala več kot 48 ur. Rušilec tipa 45 je s pomočjo naprednih senzorjev in radarjev sledil ruski ladji, ki je plula mimo britanske obale. V operaciji so sodelovali tudi helikopter Wildcat iz 815. eskadrilije pomorske zračne baze Yeovilton, nizozemski mornariški helikopter NH90 in francoska mornarica, poroča britanski časnik The Telegraph.

Nato prevzel nadzor

Čeprav je spremljanje ruskih ladij v britanskih vodah običajna praksa Kraljeve mornarice, je tokratna operacija posebna, saj je bil rušilec HMS Duncan neposredno podrejen poveljstvu Nata (Marcom) in dodeljen stalni Natovi mornariški skupini SNMG1. To pomeni, da je bila ladja del širšega zavezniškega odziva na ruske pomorske aktivnosti, kar je britanski obrambni minister John Healey označil kot "jasen signal Putinu, da Velika Britanija ostaja zavezana obrambi evropske varnosti".

Pomorsko poveljništvo zavezniških sil (Allied Maritime Command - Marcom) je osrednje poveljstvo vseh pomorskih sil Nata.

Sporočilo Moskvi

Britanski minister za oborožene sile Al Carns je ob tem poudaril, da je Kraljeva mornarica pripravljena odgovoriti na vsako rusko pomorsko aktivnost. "Naša mornarica neprestano izvaja operacije spremljanja, da zaščiti Veliko Britanijo in njene teritorialne vode," je dejal. Healey pa je dodal, da Putin vidi Veliko Britanijo kot "sovražnika številka ena" zaradi njene podpore Ukrajini.

Foto: Royal Navy HMS Duncan je sodoben rušilec tipa 45, zasnovan za zračno obrambo in opremljen z raketnim sistemom Sea Viper, ki omogoča prestrezanje sovražnih letal in raket na velikih razdaljah. Ladja je bila sicer že večkrat aktivirana za spremljanje ruskih ladij, vključno s korveto Boikiy in fregato Admiral Grigorovich, ki sta pred tem pluli skozi Gibraltar in Severno morje, a ne pod poveljstvom Nata.

Operacija je jasen pokazatelj, da zveza Nato krepi svojo prisotnost in pripravljenost v evropskih vodah. V času, ko se ruske pomorske aktivnosti stopnjujejo, zavezništvo odgovarja z usklajenimi in odločno izvedenimi operacijami, ki naj bi ohranile stabilnost in varnost v regiji, še piše The Telegraph.