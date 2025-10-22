Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
22. 10. 2025,
19.21

Putinova zahteva: to je konec za Ukrajino

Ruski predsednik Vladimir Putin bi rad za zeleno mizo dobil ves Doneck, s čimer bi se ruski vojski odprla pot za hiter prodor proti zahodu. To bi bilo lahko usodno za Ukrajino.

Ruski predsednik Vladimir Putin bi rad za zeleno mizo dobil ves Doneck, s čimer bi se ruski vojski odprla pot za hiter prodor proti zahodu. To bi bilo lahko usodno za Ukrajino.

Vladimir Putin je v nedavnem telefonskem pogovoru z Donaldom Trumpom po poročanju medijev kot pogoj za konec vojne v Ukrajini zahteval umik ukrajinske vojske iz vse regije Doneck. V ozadju njegove zahteve je seveda cilj, da bi za pogajalsko mizo in brez žrtev v svoje roke dobil dobro utrjeni ukrajinski obrambni pas, za katerega zasedbo bi v zdajšnjem tempu ruskega prodiranja potreboval nekaj let. Zasedba tega obrambnega pasu bi poleg tega pomenila dobro odskočno desko za nadaljnje prodore ruske vojske proti Harkovu in Kijevu.

Ruski predsednik Vladimir Putin si želi, da bi ukrajinska vojska zapustila vso regijo Doneck. Del te regije je v ruskih rokah že od leta 2014, ko so se Kijevu uprli proruski zagovorniki ločitve Donbasa od Ukrajine. Od leta 2014 so Ukrajinci na tem območju zgradili dobro utrjen obrambni pas.

Zakaj bi Putin rad dobil Doneck

Rusi sicer tudi na tem območju prodirajo oziroma potiskajo ukrajinske sile proti zahodu, a zelo počasi in z zelo velikimi žrtvami. Zato ne preseneča, da bi Putin rad to ozemlje dobil na lahek način – s Trumpovo pomočjo.

Po poročanju nekaterih medijev naj bi Trump v nedavnem pogovoru z Zelenskim od ukrajinskega predsednika zahteval umik ukrajinske vojske iz Donecka, s čimer bi ustregel Putinu. Trump je to pozneje zanikal.

Ukrajinci že leta s pomočjo dobro utrjenih obrambnih položajev ruski vojski preprečujejo, da bi na hitro zasedla ves Doneck. Rusi tako prodirajo počasi in z veliko žrtvami. Na fotografiji: ukrajinski vojak na obrambnem položaju v regiji Doneck.

