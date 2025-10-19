Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
19. 10. 2025,
22.13

Rusija Ukrajina Vladimir Putin Volodimir Zelenski Donald Trump

Nedelja, 19. 10. 2025, 22.13

0 minut

Trump preklinjal in kričal na Zelenskega: Sprejmi Putinove pogoje!

Donald Trump | Donald Trump naj bi kričal na Volodimirja Zelenskega. | Foto Guliverimage

Donald Trump naj bi kričal na Volodimirja Zelenskega.

Foto: Guliverimage

Srečanje med Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim v Beli hiši se je po poročanju Financial Timesa spremenilo v pravo kričanje. Po navedbah virov, ki so seznanjeni s pogovorom, je ameriški predsednik "ves čas preklinjal" in večkrat ponovil, da mora Ukrajina sprejeti ruske pogoje za mir, sicer jo bo Putin uničil.

Donald Trump naj bi med srečanjem večkrat prekinil Volodimirja Zelenskega, jezno odrinil zemljevide ukrajinske fronte in zahteval, naj Ukrajina prepusti celoten Donbas Rusiji. Po informacijah Financial Timesa, ki so jih lansirali v javnost v nedeljo, je šlo za skoraj dobesedno ponavljanje stališč Vladimirja Putina iz telefonskega pogovora dan prej. Kljub burnemu tonu je Trump pozneje podprl idejo o "zamrznitvi" trenutnih bojiščnih linij.

Napeto srečanje v Beli hiši. "Te rdeče črte ... ne vem niti, kje to je."

Srečanje je potekalo dan po tem, ko je Putin v pogovoru s Trumpom ponudil nov predlog za končanje vojne: Moskva bi v zameno za dele južnih regij Herson in Zaporožje prejela celoten vzhodni Donbas, ki je še vedno delno pod ukrajinskim nadzorom. Gre za nekoliko omiljeno različico Putinovega lanskega zahtevka, ko je od Kijeva zahteval predajo vseh štirih regij.

Donald Trump in Volodimir Zelenski sta se v petek sestala v Washingtonu. | Foto: Guliverimage Donald Trump in Volodimir Zelenski sta se v petek sestala v Washingtonu. Foto: Guliverimage

Trump naj bi med srečanjem jezno odrinil ukrajinske zemljevide bojišč in dejal: "Te rdeče črte ... ne vem niti, kje to je. Tega sem se že naveličal." Dodal je tudi, da se "rusko gospodarstvo odlično drži", kar je v popolnem nasprotju z njegovimi preteklimi javnimi izjavami, da se Rusija sooča z gospodarskim kolapsom.

Zelenski zahteval orožje, dobil ultimat

Ukrajinska delegacija je v Washington prišla s prošnjo za dodatno orožje, med drugim za dolge dosege raket Tomahawk, a je Trump to zavrnil. Namesto tega je ponovil Putinove argumente o "posebni operaciji", ki po njegovem videnju ni vojna, in Zelenskemu dejal, da mora skleniti dogovor, sicer ga bo Putin uničil.

Ali je Zelenski potisnjen v kot? | Foto: Guliverimage Ali je Zelenski potisnjen v kot? Foto: Guliverimage

Evropski uradniki, seznanjeni z vsebino srečanja, pravijo, da je Trump prevzel velik del Putinove retorike. "Zelenski je bil po srečanju zelo negativen," je dejal eden od evropskih uradnikov in dodal, da v evropskih prestolnicah po pogovorih vlada "realistična, a pesimistična" ocena razmer.

Putin ponuja “kompromis”, Ukrajina ga zavrača

Putinov predlog, da Ukrajina preda Donbas, je za Kijev nesprejemljiv, saj bi to pomenilo, da Moskva dobi ozemlje, ki ga kljub vojni od leta 2022 ni uspela popolnoma osvojiti. "Predati Donbas brez boja je za ukrajinsko družbo nesprejemljivo, Putin to dobro ve," je povedal Oleksandr Merežko, predsednik zunanjepolitičnega odbora ukrajinskega parlamenta.

Po njegovih besedah ruski voditelj s takšnimi predlogi ne išče ozemlja, temveč skuša razbiti Ukrajino od znotraj.

Napetosti pred novim srečanjem

Trump in Putin naj bi po navedbah Financial Timesa pripravljala novo srečanje v naslednjih dveh tednih, verjetno v Budimpešti, po avgustovskem srečanju na Aljaski, kjer dogovora nista dosegla.

Donald Trump | Foto: Guliverimage Donald Trump Foto: Guliverimage

Trump je v nedeljo za Fox News izjavil, da verjame v hitro končanje vojne, in dodal, da je Putin že osvojil določeno ozemlje. A medtem ko Trump vidi možnost za mir, mnogi analitiki opozarjajo, da njegovo ravnanje pomeni nevaren zasuk v korist Moskve – in da bi lahko Ukrajina ob tem ostala sama.

