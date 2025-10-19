Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

19. 10. 2025,
14.22

Nedelja, 19. 10. 2025, 14.22

20 minut

Rusija ta teden nad Ukrajino z več kot 3.270 droni in skoraj 50 raketami

Avtorji:
K. M., STA

Rusija napad Ukrajina | Ruska vojska je ponoči napadla več ukrajinskih regij, pri čemer je zračna obramba sestrelila od 40 od 62 ruskih dronov. | Foto Reuters

Ruska vojska je ponoči napadla več ukrajinskih regij, pri čemer je zračna obramba sestrelila od 40 od 62 ruskih dronov.

Foto: Reuters

Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli nove medsebojne napade z brezpilotnimi letalniki. V ruskih napadih na ukrajinsko regijo Doneck sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti dve osebi, več je bilo ranjenih. Ukrajinske sile so medtem napadle obrat za predelavo plina v ruskem Orenburgu.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

14.23 Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi

14.23 Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi

Ruska vojska je ponoči napadla več ukrajinskih regij, pri čemer je zračna obramba sestrelila 40 od 62 ruskih dronov. O napadih z droni je poročala tudi Rusija. Po navedbah tamkajšnjega ministrstva za obrambo je zračna obramba sestrelila 45 ukrajinskih dronov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Tarča napada z droni je bil med drugim tudi obrat za predelavo plina v ruskem Orenburgu. Kot je sporočil guverner omenjene regije Jevgenij Solncev, je po napadu izbruhnil požar, ki pa so ga gasilci že pogasili. Dodal je, da ni bil v napadu nihče poškodovan.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem danes opozoril, da je Rusija ta teden izvedla napade na Ukrajino z več kot 3.270 droni in skoraj 50 raketami. V luči tega je zaveznice pozval, naj ne popuščajo Moskvi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

