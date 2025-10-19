Rusija ta teden nad Ukrajino z več kot 3.270 droni in skoraj 50 raketami

Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli nove medsebojne napade z brezpilotnimi letalniki. V ruskih napadih na ukrajinsko regijo Doneck sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti dve osebi, več je bilo ranjenih. Ukrajinske sile so medtem napadle obrat za predelavo plina v ruskem Orenburgu.

14.23 Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi

Ruska vojska je ponoči napadla več ukrajinskih regij, pri čemer je zračna obramba sestrelila 40 od 62 ruskih dronov. O napadih z droni je poročala tudi Rusija. Po navedbah tamkajšnjega ministrstva za obrambo je zračna obramba sestrelila 45 ukrajinskih dronov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Tarča napada z droni je bil med drugim tudi obrat za predelavo plina v ruskem Orenburgu. Kot je sporočil guverner omenjene regije Jevgenij Solncev, je po napadu izbruhnil požar, ki pa so ga gasilci že pogasili. Dodal je, da ni bil v napadu nihče poškodovan.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem danes opozoril, da je Rusija ta teden izvedla napade na Ukrajino z več kot 3.270 droni in skoraj 50 raketami. V luči tega je zaveznice pozval, naj ne popuščajo Moskvi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.