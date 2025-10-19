Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Nedelja,
19. 10. 2025,
9.09

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
vojna Vladimir Putin Ukrajina Rusija

Nedelja, 19. 10. 2025, 9.09

35 minut

Razkrili Putinov novi pogoj za končanje vojne v Ukrajini

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Vladimir Putin | Njegova osredotočenost na Doneck kaže, da Putin kljub Trumpovemu optimizmu glede dosege dogovora ne odstopa od prvotnih zahtev. | Foto Reuters

Njegova osredotočenost na Doneck kaže, da Putin kljub Trumpovemu optimizmu glede dosege dogovora ne odstopa od prvotnih zahtev.

Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom kot pogoj za končanje vojne v Ukrajini zahteval popoln nadzor nad regijo Doneck na vzhodu Ukrajine. To informacijo sta za Washington Post potrdila dva visoka uradnika, seznanjena s podrobnostmi pogovora.

Putin skuša Doneck osvojiti že 11 let, a je pri tem neuspešen, saj mu preboj vsakič znova preprečijo ukrajinske sile. To regijo namreč vidijo kot glavno obrambo pred hitrim napredovanjem Rusije proti Kijevu.

Pripravljen predati dele Zaporožja in Hersona

Njegova osredotočenost na Doneck kaže, da Putin kljub Trumpovemu optimizmu glede dosege dogovora ne odstopa od prvotnih zahtev, sta za omenjeni časopis povedala uradnika, ki sta zahtevala, da ostaneta anonimna.

Kot sta dejala, je med pogovorom s Trumpom ruski voditelj namignil, da bi bil v zameno za popoln nadzor nad Doneckom pripravljen predati dele Zaporočja in Hersona, dveh drugih ukrajinskih regij, ki jih je delno osvojil. Gre za nekoliko manjšo ozemeljsko zahtevo od tiste, ki jo je izrazil avgusta na vrhu v Anchorageu na Aljaski. 

Eden od uradnikov je dejal, da so njegovo zahtevo nekateri v Beli hiši razumeli kot napredek pri končanju vojne. Vendar pa je drug uradnik, visoki evropski diplomat, izpostavil, da Ukrajinci tega pogoja verjetno ne bodo sprejeli. "To je, kot da bi jim zastonj prodal svojo nogo," je povedal. 

Trump se na Putinovo prošnjo še ni javno odzval. Po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se namerava v prihodnjih tednih s Putinom sestati v Budimpešti, kjer bosta pogajanja nadaljevala.

Vladimir Putin
Novice Je to pot, po kateri namerava Putin priti v Budimpešto?
Vladimir Putin Donald Trump
Novice To je napoved, kaj se bo zgodilo na srečanju v Budimpešti
ruski predsednik Vladimir Putin
Novice Putin je prestopil mejo. Bo naredil usodno napako?
vojna Vladimir Putin Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.