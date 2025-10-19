Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom kot pogoj za končanje vojne v Ukrajini zahteval popoln nadzor nad regijo Doneck na vzhodu Ukrajine. To informacijo sta za Washington Post potrdila dva visoka uradnika, seznanjena s podrobnostmi pogovora.

Putin skuša Doneck osvojiti že 11 let, a je pri tem neuspešen, saj mu preboj vsakič znova preprečijo ukrajinske sile. To regijo namreč vidijo kot glavno obrambo pred hitrim napredovanjem Rusije proti Kijevu.

Pripravljen predati dele Zaporožja in Hersona

Njegova osredotočenost na Doneck kaže, da Putin kljub Trumpovemu optimizmu glede dosege dogovora ne odstopa od prvotnih zahtev, sta za omenjeni časopis povedala uradnika, ki sta zahtevala, da ostaneta anonimna.

Exclusive: Russian President Vladimir Putin in a phone call this week with President Trump demanded that Kyiv surrender full control of Donetsk, a strategically vital region in eastern Ukraine, as a condition for ending the war. https://t.co/UtUbtmijkz — The Washington Post (@washingtonpost) October 18, 2025

Kot sta dejala, je med pogovorom s Trumpom ruski voditelj namignil, da bi bil v zameno za popoln nadzor nad Doneckom pripravljen predati dele Zaporočja in Hersona, dveh drugih ukrajinskih regij, ki jih je delno osvojil. Gre za nekoliko manjšo ozemeljsko zahtevo od tiste, ki jo je izrazil avgusta na vrhu v Anchorageu na Aljaski.

Eden od uradnikov je dejal, da so njegovo zahtevo nekateri v Beli hiši razumeli kot napredek pri končanju vojne. Vendar pa je drug uradnik, visoki evropski diplomat, izpostavil, da Ukrajinci tega pogoja verjetno ne bodo sprejeli. "To je, kot da bi jim zastonj prodal svojo nogo," je povedal.

Trump se na Putinovo prošnjo še ni javno odzval. Po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se namerava v prihodnjih tednih s Putinom sestati v Budimpešti, kjer bosta pogajanja nadaljevala.