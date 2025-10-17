Ruske oblasti so danes poročale, da je bila črnomorska obala z zasedenim polotokom Krim ponoči tarča ukrajinskih raket in dronov. V ruskem letovišču Soči in na Krimu so se oglasile sirene za zračni napad. S Krima poročajo o škodi in izpadih elektrike, če sklepamo po poročilih na družbenih omrežjih, pa naj bi bilo tarča napada tudi skladišče nafte.

Pregled dnevnega dogajanja:



12.48 Ruska črnomorska obala in Krim tarča ukrajinskih napadov

Po besedah župana Sočija Andreja Prošunina je bila ponoči v mestu aktivna zračna obramba, vendar jim je uspelo odbiti ukrajinski raketni napad. Prebivalci tega znanega ruskega letoviškega mesta so na družbenih omrežjih poročali o sirenah in eksplozijah. Turisti v hotelih so glede na poročila morali poiskati zavetje v kleteh.

Prošunin je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ljudi pozval, naj se izogibajo plaži in obalnim območjem ter poiščejo zavetje.

O škodi ne poročajo

Zračni promet na mednarodnem letališču v Sočiju je bil po poročanju medijev zaradi opozorila pred zračnim napadom začasno ustavljen. O škodi za zdaj ne poročajo.

Po podatkih ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba na Krimu, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014, sestrelila 32 ukrajinskih dronov. Po navedbah oblasti je nastala škoda na transformatorskih postajah, prekinjena je bila tudi oskrba z električno energijo.

Na družbenih omrežjih so medtem zaokrožili sprva nepreverjena poročila in videoposnetki, ki trdijo, da je bilo ponoči zadeto veliko skladišče nafte v bližini Simferopola, glavnega upravnega središča na Krimu. Bencinske črpalke na Krimu naj bi se že pritoževale nad pomanjkanjem goriva, še poroča dpa.