Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
17. 10. 2025,
12.48

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina vojna Rusija

Petek, 17. 10. 2025, 12.48

11 minut

Vojna v Ukrajini

Ruska črnomorska obala in Krim tarča ukrajinskih napadov

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Rusija, Ukrajina, vojna | Prošunin je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ljudi pozval, naj se izogibajo plaži in obalnim območjem ter poiščejo zavetje. | Foto Reuters

Prošunin je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ljudi pozval, naj se izogibajo plaži in obalnim območjem ter poiščejo zavetje.

Foto: Reuters

Ruske oblasti so danes poročale, da je bila črnomorska obala z zasedenim polotokom Krim ponoči tarča ukrajinskih raket in dronov. V ruskem letovišču Soči in na Krimu so se oglasile sirene za zračni napad. S Krima poročajo o škodi in izpadih elektrike, če sklepamo po poročilih na družbenih omrežjih, pa naj bi bilo tarča napada tudi skladišče nafte.

Pregled dnevnega dogajanja:

12.48 Ruska črnomorska obala in Krim tarča ukrajinskih napadov

12.48 Ruska črnomorska obala in Krim tarča ukrajinskih napadov

Po besedah župana Sočija Andreja Prošunina je bila ponoči v mestu aktivna zračna obramba, vendar jim je uspelo odbiti ukrajinski raketni napad. Prebivalci tega znanega ruskega letoviškega mesta so na družbenih omrežjih poročali o sirenah in eksplozijah. Turisti v hotelih so glede na poročila morali poiskati zavetje v kleteh.

Prošunin je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ljudi pozval, naj se izogibajo plaži in obalnim območjem ter poiščejo zavetje.

O škodi ne poročajo

Zračni promet na mednarodnem letališču v Sočiju je bil po poročanju medijev zaradi opozorila pred zračnim napadom začasno ustavljen. O škodi za zdaj ne poročajo.

Po podatkih ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba na Krimu, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014, sestrelila 32 ukrajinskih dronov. Po navedbah oblasti je nastala škoda na transformatorskih postajah, prekinjena je bila tudi oskrba z električno energijo.

Na družbenih omrežjih so medtem zaokrožili sprva nepreverjena poročila in videoposnetki, ki trdijo, da je bilo ponoči zadeto veliko skladišče nafte v bližini Simferopola, glavnega upravnega središča na Krimu. Bencinske črpalke na Krimu naj bi se že pritoževale nad pomanjkanjem goriva, še poroča dpa.

Igor Sečin
Novice Napad na Putinovega glavnega pomagača
ruski predsednik Vladimir Putin
Novice Putin je prestopil mejo. Bo naredil usodno napako?
Ukrajina vojna Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.