Hud ukrajinski udarec Putinovemu tajnemu ladjevju

Ukrajina je s pomorskimi droni v Črnem morju zadela dva ruska tankerja, ki spadata v t.i. rusko ladjevje v senci oziroma Putinovo tajno ladjevje. Tankerja sta plula proti ruskemu pristanišču, da bi tam naložila nafto.

Tankerja, identificirana kot Kairos in Virat, sta bila prazna in sta plula v Novorosijsk, pomemben ruski črnomorski naftni terminal, je za Reuters povedal uradnik ukrajinske varnostne službe.

Uničena tankerja

Ukrajinski uradnik je delil videoposnetek, ki kaže mornariške drone, kako hitiju proti ogromnima tankerjema, sledijo pa močne eksplozije, ki so povzročila požar na plovilih.

Reuters ni mogel neodvisno preveriti identitete tankerjev v posnetkih ali lokacije in datuma posnetka. Po ukrajinskih trditvah sta oba tankerja utrpela veliko škodo in nista več uporabna, kar je velik udarec ruskemu naftnemu prevozu.

Tankerja sta bila na seznamu sankcij

Kairos in Virat sta na seznamu ladij, za katere veljajo sankcije proti Rusiji po invaziji na Ukrajino leta 2022. Ukrajina že mesece napada ruske naftne rafinerije in uporablja drone dolgega dosega za napade daleč za frontnimi črtami.

Pri ruskem senčnem ladjevju gre za stotine, večinoma skorajda odsluženih ladij. Te ladje Rusija uporablja, da bi se izognila zahodnim sankcijam.