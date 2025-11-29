Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sobota,
29. 11. 2025,
22.16

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
tanker ladjevje Rusija Ukrajina

Sobota, 29. 11. 2025, 22.16

1 ura, 25 minut

Hud ukrajinski udarec Putinovemu tajnemu ladjevju

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Tanker Kairos | Ukrajinci so z droni uničili tanker Kairos, ki pluje pod gambijsko zastavo. | Foto Reuters

Ukrajinci so z droni uničili tanker Kairos, ki pluje pod gambijsko zastavo.

Foto: Reuters

Ukrajina je s pomorskimi droni v Črnem morju zadela dva ruska tankerja, ki spadata v t.i. rusko ladjevje v senci oziroma Putinovo tajno ladjevje. Tankerja sta plula proti ruskemu pristanišču, da bi tam naložila nafto.

Tankerja, identificirana kot Kairos in Virat, sta bila prazna in sta plula v Novorosijsk, pomemben ruski črnomorski naftni terminal, je za Reuters povedal uradnik ukrajinske varnostne službe.

Uničena tankerja

Ukrajinski uradnik je delil videoposnetek, ki kaže mornariške drone, kako hitiju proti ogromnima tankerjema, sledijo pa močne eksplozije, ki so povzročila požar na plovilih.

Le Commandant Charcot
Novice To se je zgodilo Putinovim superbogatašem

Reuters ni mogel neodvisno preveriti identitete tankerjev v posnetkih ali lokacije in datuma posnetka. Po ukrajinskih trditvah sta oba tankerja utrpela veliko škodo in nista več uporabna, kar je velik udarec ruskemu naftnemu prevozu.

Tankerja sta bila na seznamu sankcij

Kairos in Virat sta na seznamu ladij, za katere veljajo sankcije proti Rusiji po invaziji na Ukrajino leta 2022. Ukrajina že mesece napada ruske naftne rafinerije in uporablja drone dolgega dosega za napade daleč za frontnimi črtami.

Pri ruskem senčnem ladjevju gre za stotine, večinoma skorajda odsluženih ladij. Te ladje Rusija uporablja, da bi se izognila zahodnim sankcijam.

Le Commandant Charcot
Novice To načrtujejo Putinovi superbogataši
Ledolomilec Ural
Novice Velike ruske težave z jedrskimi ledolomilci
Tanker Eventin
Novice Skrivnostne eksplozije uničujejo ruske tankerje. To je za zdaj znano.
Tanker Eventin
Novice Razkritje: Ukrajinci pomagajo prevažati rusko nafto po svetu
Vladimir Putin
Novice Putin za svoje tajno ladjevje odštel 14 milijard dolarjev
Eagle S v finskem pristanišču
Novice Ameriški napad na Putinovo tajno ladjevje
Terminal za utekočinjeni zemeljski plin
Novice Putinovo tajno ladjevje
tanker ladjevje Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.