To se je zgodilo Putinovim superbogatašem

Sredi poletja je odjeknila novica, da si želi 245 superbogatih Rusov konec avgusta na francoskem luksuznem ledolomilcu Le Commandant Charcot odpraviti proti severnemu polu. A je načrt padel v vodo, ker si je francoski lastnik ladje premislil.

Luksuzni ledolomilec naj bi iz Longyearbyena odplul 21. avgusta, potovanje pa naj bi trajalo 16 dni. Kabine velikosti od 20 do 115 kvadratnih metrov, kuhinja z Michelinovimi zvezdicami, gledališče, velik zunanji bazen s pogledom na morje ali led itd.

Popolnoma rezervirano potovanje

Načrti za severni pol: festival didžejev, glasba v živo, žar. Za vozovnico je moral vsak odšteti 60 tisoč evrov. Potovanje, ki ga je organizirala moskovska agencija Neverend, je bilo menda popolnoma rezervirano.

Vendar je potovanje v kratkem odpovedalo podjetje Ponant, francoski lastnik ladje, kot poroča norveški Svalbardposten. Po poročanju Ponanta nobeden od številnih bogatih potnikov ni bil na seznamih sankcij. Vse je bilo preverjeno, kot je junija zapisal norveški medij Barents Observer.

Verjetno so Francozi postali živčni

To si je težko predstavljati z več kot 200 najbogatejšimi Rusi, med katerimi so nekateri znani kot goreči Putinovi podporniki ali pa naj bi bili povezani z zloglasno skupino Wagner, piše Svalbardposten.

Očitno je Ponant postal živčen zaradi teh ljudi, zato je bilo potovanje odpovedano. V Longyearbyenu je ljudem padel kamen od srca. Zaradi potovanja ruskih bogatašev so celo načrtovali proteste, tudi z mahanjem ukrajinskih zastav.