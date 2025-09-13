Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sobota,
13. 9. 2025,
20.33

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Natisni članek

Natisni članek
Norveška Rusija Le Commandant Charcot

Sobota, 13. 9. 2025, 20.33

47 minut

To se je zgodilo Putinovim superbogatašem

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27
Le Commandant Charcot | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Sredi poletja je odjeknila novica, da si želi 245 superbogatih Rusov konec avgusta na francoskem luksuznem ledolomilcu Le Commandant Charcot odpraviti proti severnemu polu. A je načrt padel v vodo, ker si je francoski lastnik ladje premislil.

Luksuzni ledolomilec naj bi iz Longyearbyena odplul 21. avgusta, potovanje pa naj bi trajalo 16 dni. Kabine velikosti od 20 do 115 kvadratnih metrov, kuhinja z Michelinovimi zvezdicami, gledališče, velik zunanji bazen s pogledom na morje ali led itd.

Popolnoma rezervirano potovanje

Načrti za severni pol: festival didžejev, glasba v živo, žar. Za vozovnico je moral vsak odšteti 60 tisoč evrov. Potovanje, ki ga je organizirala moskovska agencija Neverend, je bilo menda popolnoma rezervirano.

Murmansk
Novice Moskva je to rusko mesto odrezala od sveta. Kaj se dogaja?

Vendar je potovanje v kratkem odpovedalo podjetje Ponant, francoski lastnik ladje, kot poroča norveški Svalbardposten. Po poročanju Ponanta nobeden od številnih bogatih potnikov ni bil na seznamih sankcij. Vse je bilo preverjeno, kot je junija zapisal norveški medij Barents Observer.

Verjetno so Francozi postali živčni

To si je težko predstavljati z več kot 200 najbogatejšimi Rusi, med katerimi so nekateri znani kot goreči Putinovi podporniki ali pa naj bi bili povezani z zloglasno skupino Wagner, piše Svalbardposten.

Očitno je Ponant postal živčen zaradi teh ljudi, zato je bilo potovanje odpovedano. V Longyearbyenu je ljudem padel kamen od srca. Zaradi potovanja ruskih bogatašev so celo načrtovali proteste, tudi z mahanjem ukrajinskih zastav.

Le Commandant Charcot
Novice To načrtujejo Putinovi superbogataši
Ledolomilec Ural
Novice Velike ruske težave z jedrskimi ledolomilci
Murmansk
Novice Ruski vojaki umirajo, njihove žene pa zmrzujejo v hladnih stanovanjih
Kirkenes
Novice Rusom zaprli še zadnje okno na Zahod: zdaj morajo jesti neokusno hrano
Norveška Rusija Le Commandant Charcot
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.