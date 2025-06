Velike ruske težave z jedrskimi ledolomilci. To je za zdaj znano.

Zaradi britanskih sankcij proti ruskemu vlačilcu Rusija ne more dobiti 220-metrskega plavajočega doka za popravilo najsodobnejših ledolomilcev na jedrski pogon. Dok so pred leti Rusi naročili v Turčiji, vendar ga zdaj iz Sredozemlja ne morejo pripeljati na Arktiko.

Rusija nima plavajočega doka na Arktiki, ki bi bil dovolj velik, da bi dvignil štiri najnovejše jedrske ledolomilce projekta 22220. Posledično so ledolomilci Arktika, Sibir, Ural in Jakutija prisiljeni pluti okoli Skandinavije do baltske ladjedelnice v Sankt Peterburgu, da bi opravili popravila trupov, piše norveški medij Barents Observer.

Potop ruskega velikanskega doka

Edini velikanski plavajoči dok, ki ga je imela Rusija na severu, se je potopil leta 2018 v ladjedelnici št. 82 severno od Murmanska. Ta dok je uporabljala letalonosilka Admiral Kuznjecov.

Rosatomflot, upravljavec ladjevja jedrskih ledolomilcev, je leta 2021 podpisal pogodbo v vrednosti 68 milijonov dolarjev (60 milijonov evrov) s turško ladjedelnico Kuzey Star za izgradnjo novega doka, ki bi bil dovolj velik, da bi ga lahko uporabljal novi razred ledolomilcev. Dok, ki ima nosilnost 30 tisoč ton, so dokončali lansko jesen in ga odvlekli skozi Bosporsko ožino v Sredozemlje.

Vlačilec se vrne v Rusijo brez doka

Vlačilec Vengery, ki pluje pod rusko zastavo, naj bi 220 metrov dolg in 48 metrov širok plavajoči popravni dok iz Sredozemlja pripeljal v Murmansk, a so te načrte potopile britanske sankcije. Vlačilec se je tako moral vrniti v Rusijo brez doka.

Jedrski ledolomilec Jakutija, četrti od petih ledolomilcev projekta 22220, so splovili novembra v ladjedelnici v Sankt Peterburgu v Rusiji. Jedrski ledolomilci projekta 22220 so zasnovani za samostojno spremstvo ladij in celoletno vodenje karavan v Arktiki, v plitvih območjih Jeniseja in Obskega zaliva, vleko ladij ter za pomoč in izvajanje reševalnih akcij v ledenih razmerah in v čisti vodi. Ledolomilci lahko premagajo do 2,8 metra trdnega ledu. Foto: Guliverimage

Če Rusija ne bo našla drugega načina za vleko novega doka proti severu, bo moral ledolomilec Jakutija proti koncu letošnjega leta po končani prvi sezoni odpluti nazaj v Sankt Peterburg na privez.

Težava ladjedelnice v Sankt Peterburgu

A baltska ladjedelnica ima težave zaradi omejenega števila dokov za večja plovila. Krepitev ruske vojaške mornarice namreč izčrpava trenutne zmogljivosti. Pregledi in popravila trupov bodo kmalu potrebni tudi za ledolomilce Arktiko, Sibir in Ural.

Jedrski ledolomilci imajo pomembno vlogo pri čiščenju Severne morske poti za tankerje za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina (gre za tankerje iz t. i. Putinovega tajnega ladjevja), še piše Barents Observer.

Kot vemo, je izvoz nafte in plina pomemben finančni vir, ki Rusiji omogoča nadaljevanje vojne v Ukrajini. Britanske sankcije glede plavajočega doka tako dokaj močno finančno udarjajo Rusijo.