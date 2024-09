Putinovo tajno ladjevje

Leta 2003 zgrajena ladja Everest Energy je bila prvotno v lasti in upravljanju norveškega podjetja Bergesen, imenovala se je Berge Everett in je plula pod norveško zastavo.

Zdaj je ta 277 metrov dolga ladja pod novim imenom del ladjevja vsaj sedmih tankerjev, ki na skrivaj prevažajo utekočinjeni zemeljski plin iz ruskega terminala ob Obskem zalivu kupcem v Aziji, piše norveški mediji Barents Observer.

Ladjevje, ki pluje po arktičnem morju, upravlja nedavno ustanovljeno podjetje, ki je registrirano v Indiji. Gre za del operacije, s katerimi se skuša Rusija izogibati sankcijam. Kot piše ameriški medij Bloomberg, je bila Everest Energy v pristanišču Utrenij, kjer je terminal utekočinjenega zemeljskega plina, 7. in 8. septembra letos.

Čeprav je jasno, da je ladja na tem območju, ladja ni navedena v registrih uprave Severne morske poti, ruskega državnega organa, ki ureja prevoze po tej morski poti. Vse ladje, ki plujejo v oddaljenih ruskih vodah Arktike, so običajno navedene v registru.

Potovanje ladje Everest Energy:

In further signs of desperation, we have a very-much non-ice-class #LNG vessel taking a cargo from Arctic LNG 2 along the Northern Sea Route. Presumably either to China or to the other mega floating storage unit in Kamchatka.#ONGT #natgas #TTF #Novatek pic.twitter.com/H6E3UenUH2