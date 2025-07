Slovenska manekenka in igralka Kaja Vidmar je objavila utrinke iz razkošnega hotela, katerega vodenje je v začetku letošnjega leta prevzel njen zaročenec, nekdanji hrvaški nogometaš Šime Vrsaljko.

Potem ko je leta 2023 končal nogometno kariero, se je nekdanji hrvaški reprezentant Šime Vrsaljko podal v poslovne vode. V začetku letošnjega leta je z bratrancem prevzel vodenje luksuznega hotela Maškovića Han blizu Vranskega jezera v Dalmaciji.

Za nočitev v dvoposteljni sobi z vključenim zajtrkom boste v teh dneh odšteli 130 evrov, kaj pa vas čaka za zidovi te zgodovinske stavbe, je na Instagramu razkrila Kaja Vidmar, zaročenka Šimeta Vrsaljka.

Slovenska manekenka in igralka, ki smo jo spoznali v seriji Moji, tvoji, najini, je pri ureditvi hotela sodelovala kot "strokovnjakinja za dizajn in estetiko", navaja Dom & Dizajn, priloga časopisa Jutarnji list, "trudila se je ohraniti izvirni šarm hotela, obenem pa je vanj vnesla sodobne elemente in tako ta zgodovinski objekt preobrazila v luksuzno destinacijo".

Vrsaljko in Vidmar sta svojo zvezo kar nekaj časa skrivala, saj je bil Vrsaljko do leta 2022 uradno še vedno poročen. Aprila 2022 sta se razveselila rojstva hčerke, oktobra 2023 pa še sina. Vrsaljko ima iz prejšnjega zakona še enega sina.