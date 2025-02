Družina Vrsaljko vodenje hotela prevzema za petnajst let. Kot so izvedeli na omenjenem portalu, je nogometaš Šime Vrsaljko skupaj s svojim bratrancem in poslovnim partnerjem Andrejem Vrsaljkom zmagal na pred mesecem dni objavljenem razpisu Občine Pakoštane za vodenje kulturno zaščitenega hotela Maškovića Han.

Gre za razpis, na katerem so hotel v najem oddali za obdobje desetih let z možnostjo podaljšanja za naslednjih pet. Novico je potrdil tudi nogometaš, ki je povedal, da je njegov cilj združiti šport in turizem, saj je nedavno postal ambasador Hrvaške nogometne zveze.

Zaposleni so obdržali službo

"Naša želja je ustvariti kraj, ki bo povezal zgodovino, kulturo in luksuzno namestitev s fantastično gastronomsko izkušnjo. To bo prostor za vse čute, za različne profile ljudi, predvsem pa za tiste, ki radi uživajo," je o njunih poslovnih načrtih povedal Andrej Vrsaljko, ki v zadrskih gostinskih krogih velja za znano ime. V Zadru vodi restavracijo Corte, popolnoma pa je prenovil tudi kultno restavracijo Ankora.

"Ideja o prevzemu hotela je prišla spontano, ko sva s Šimom videla razpis za koncesijo. Oba sva takoj prepoznala velik potencial kompleksa ter želela povezati šport in turizem. Prostor želimo znova povzdigniti in ustvariti zgodbo, ki si jo zasluži," je še povedal o prevzemu hotela in dodal, da so v skladu s pravili razpisa vsi dotedanji zaposleni obdržali službo.

Hotel Maškovića Han je v slikovitem mestecu Vrana nedaleč od Zadra. Je eden najpomembnejših spomenikov otomanske arhitekture na Hrvaškem. Stavba, zgrajena v 17. stoletju, je bila prvotno mišljena kot razkošna rezidenca Jusufa Maškovića, visokega otomanskega dostojanstvenika, ki je izviral iz Hrvaške, a ni bila nikoli v celoti dokončana. Znotraj kompleksa so luksuzni butični hotel, restavracija, velnes center in muzej.

Sklenil nogometno kariero

Triintridesetletni Šime Vrsaljko je zaročen s slovensko igralko Kajo Vidmar, ki smo jo spoznali v seriji Moji, tvoji, najini, nato pa se je uveljavila predvsem kot manekenka. Svojo zvezo sta dalj časa skrivala, saj je bil Vrsaljko do leta 2022 uradno še vedno poročen. Aprila 2022 sta se razveselila rojstva deklice Viktorije, oktobra 2023 pa še fantka, čigar ime ni znano. Šime ima iz prejšnjega zakona še sina Bruna.

