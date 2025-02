V štirizvezdičnem hotelu na Brdu pri Kranju so se pojavile stenice

Konec januarja letos so v Elegans Hotelu Brdo, kjer gostijo predvsem protokolarne goste in dogodke, v treh od 122 sob zaznali stenice.

Kot so za 24ur.com pojasnili v Javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije (JGZ Brdo), so ob sumu na stenice na podlagi internega pravilnika sprejeli vse potrebne ukrepe.

Postopek sanacije za njihovo odpravo je prevzela kranjska enota pristojnega Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NIJZ). "Proces odprave je potekal s kombinacijo insekticidov in postopkom pregrevanja na 60 stopinj Celzija, pri čemer smo iz prizadetih sob odstranili in uničili vso tekstilno in pohištveno opremo," so za omenjeni medij pojasnili na JGZ Brdo.

Poleg treh sob so preventivno iz uporabe izločili še devet sosednjih sob v istem traktu. Zato da bi se izognili podobnim težavam, v hotelu vsak dan preverijo vse preostale sobe, ki so v uporabi. Kot so pojasnili za 24ur.com, gostov o pojavu stenic niso obvestili, saj so skupaj z NIJZ ocenili, da ločitev okuženega trakta od ostalega dela hotela zagotavlja normalno obratovanje vseh storitev hotela.

Hotel bo zaradi rednih vzdrževalnih del zaprt od 20. februarja do vključno 2. marca.

Kaj so stenice?



Posteljne stenice so od enega milimetra do sedmih milimetrov velike žuželke, ki se hranijo s krvjo. So majhne, a jih s prostim očesom lahko vidimo, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ugriz posteljne stenice je lahko neprijeten, na mestu ugriza se najpogosteje pojavi srbeč izpuščaj.



Lahko se skrivajo v razpokah in šivih vzmetnic, oblazinjenem pohištvu, hrbtnih straneh postelj, za slabo pritrjenimi tapetami posteljnega dna. V postelje jih običajno prinesemo s potovanj. Njihova prisotnost ni nujno povezana s slabo higieno oziroma pomanjkljivim vzdrževanjem. Včasih se lahko pojavijo tudi v hotelih s petimi zvezdicami. Posteljnih stenic se je zelo težko znebiti, ker so lahko praktično povsod.



Uničujemo jih na različne načine, najučinkovitejša je kombinacija pranja pri temperaturi, višji od 60 stopinj Celzija, in dezinsekcije.