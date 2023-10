Invazija stenic dosegla Hrvaško

Potem ko so stenice preplavile Pariz in London, težave povzročajo tudi pri naših južnih sosedih. Na Hrvaškem so jih odkrili v enem izmed splitskih hotelov in v stanovanjski stolpnici na Reki.

Po besedah biologa Gorana Vignjevića z univerze v Osjeku je problem s stenicami na Hrvaškem prisoten že od 15 do 20 let, vsako poletje pa se s prihodom turistov z vseh koncev sveta, še okrepi.

Vodja Oddelka za zatiranje škodljivcev, dezinsekcijo in dezinfekcijo zavoda za javno zdravstvo Istrske županije Nediljko Landeka je za Index.hr pojasnil, da so na Hrvaškem najbolj ogrožene prav turistične destinacije. "To vključuje mesta ob obali, pa tudi Zagreb, skozi katerega se pelje veliko turistov," pravi Landeka in poudarja, da problem ni omejen le na poceni nastanitve, ampak je prisoten tudi v luksuznih hotelih. Prisotnost stenic namreč ni povezana s slabo higieno oziroma pomanjkljivim vzdrževanjem.

Stenice v povprečju živijo od šest do 12 mesecev. Samice zležejo od dva do tri jajčeca na dan, v roku desetih dni se jajčece izvali. Najboljše pogoje za razmnoževanje imajo takrat, ko so prisotni gostitelji, na katerih se hranijo, so zapisali na spletni strani NIJZ. Foto: Profimedia

Te dni so stenice opazili v enem izmed splitskih hotelov in stanovanjski stolpnici na Reki. "To je prvi primer, da so se razširile v več stanovanjih in da se je začela prava mala invazija," je povedal Landeka.

Za hrvaški portal N1 je spregovorila ena od najemnic stanovanja, v katerem mrgoli stenic. "Svetovali so nam nakup parnih čistilnikov in uporabo insekticidov. Oblačila peremo na visokih temperaturah. Vse, kar lahko, damo v zamrzovalnik, saj so nam povedali, da stenice poginejo pri –17 stopinjah Celzija. V sobi, kjer so se pojavile stenice, ne spimo več," je pojasnila Marina Nimac. Najbolj jo je zaskrbelo, ko je pri hčerki opazila pike stenic. Otroci nekaterih stanovalcev imajo tudi po 30 pikov teh nadležnih žuželk, piše HRT.

Stenice so žuželke, ki se hranijo s človeško krvjo. Najpogostejše so posteljne stenice, ki napadejo ponoči, na mestu pika se pojavita srbečica in rdečkasta izboklina. Velike so nekaj milimetrov, samice pa so večje od samcev. Njihova prisotnost ni nujno povezana s slabo higieno. Privlačijo jih telesna toplota, kri in izdihan ogljikov dioksid. Brez hrane, torej človeške krvi, ne preživijo.