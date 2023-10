Panika in gnus v Franciji: državo preplavile stenice

V Franciji je zavladala panika, ker so državo preplavile posteljne stenice, ki jih sicer lahko najdemo v vzmetnicah, oblačilih in tudi prtljagi. Težava je tako resna, da je povzročila celo politične razprave, piše Guardian.

Na problematiko je vlado opozoril pariški podžupan Emmanuel Gregoire. "Posteljne stenice so javnozdravstveno vprašanje in jih je za to treba razglasiti," je zapisal v pismu premierki Elisabeth Borne in dodal, da proti temu vprašanju "ni nihče imun".

Super la propreté des TGV EST (vidéo prise aujourd’hui trajet Paris / Nancy) et je te raconte pas la propreté des sièges (plein de cheveux et miettes) , ne me dites pas que ça a été nettoyé et désinfecté je n’y crois pas #punaisedelit #SNCF pic.twitter.com/2pzvxblFgc — Mohamed (@Shihan4_1) October 2, 2023

Iz pariške mestne hiše so še sporočili, da je treba invazijo krvosesih žuželk uničiti pred olimpijskimi igrami prihodnje leto, minister za promet pa je železniške in avtobusne operaterje pozval, naj preprečijo razmnoževanje žuželk na sedežih njihovih vozil.

Une punaise de lit filmée dans le train entre Paris et Lille-Flandres : ce que l'on sait sur cette vidéo virale https://t.co/mpJ4h0e40Y pic.twitter.com/JqFFheQaVZ — Jean Rev (@Rev_de_Presse) September 24, 2023

Številni potniki so na družbenih omrežjih objavili fotografije in videoposnetke stenic v pariškem mestnem prometu, na hitrih vlakih in na letališču Charles de Gaulle, kar je povzročilo pravi val panike in gnusa. Nekateri celo pravijo, da bodo na metrojih in lokalnih vlakih le še stali, ker si ne upajo sedeti na sedežih.

Grosse punaise de lit sur la 8 je vais canner pic.twitter.com/xCo2Eg1vex — 🌞 jeanne (@jeannertz) October 2, 2023

Pariška mestna uprava je od vlade že v četrtek zahtevala ukrepanje. Minister za promet Clement Beaune je nato v petek sporočil, da se bo v tem tednu sestal s prevozniki, in napovedal ukrepe v korist potnikov, je po navedbah STA poročal bruseljski spletni bilten Politico.