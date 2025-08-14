Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Četrtek,
14. 8. 2025,
15.09

1 ura, 17 minut

Četrtek, 14. 8. 2025, 15.09

1 ura, 17 minut

To so najbolj kaotični znaki horoskopa

Avtor:
Siol.net

zabava | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Obstajajo ljudje, ob katerih vam preprosto nikoli ni dolgočasno, čeprav to ne pomeni, da je vedno zabavno. V zodiaku so štirje znaki horoskopa, ki so še posebej nadarjeni, da povsem vsakdanje zadeve spremenijo v kaos epskih razsežnosti.

Oven

Ob ovnih nikoli ne veste, kaj pričakovati. Morda se bodo med lagodnim sprehodom odločili, da splezajo na bližnjo garažo in si ogledajo okolico, ali pa sredi večerje rezervirali letalsko vozovnico, ker so si zaželeli potovanja. Pustolovščine jih privlačijo kot magnet, ko se zgodi kaj nepričakovanega, pa bodo ovni prvi na kraju dogodka, da bi doživeli nekaj novega.

Dvojčka

Dvojčki so kot film, pri katerem do konca ne veste, kaj se bo zgodilo. V določenem trenutku mirno pijejo kavo, že v naslednjem skočijo v prijateljev avto in se odpeljejo na koncert v drugo državo - brez vstopnice in brez načrta, kje bodo prespali. Njihov nemirni duh jih pogosto privede v položaje, ki so na prvi pogled nedolžni, nato pa se sprevržejo v kaos.

Lev

Levi imajo radi, da se okoli njih ves čas kaj dogaja, in še bolj jim je všeč, če se dogajanje vrti okoli njih. Pogosto spremenijo načrte in priredijo nenapovedano zabavo ali pa dolgočasen sestanek prekinejo z zabavno zgodbo, ki se je bodo vsi spominjali. Kaos, ki ga povzročijo levi, je praviloma zabaven in poln smeha, včasih pa tudi uide izpod nadzora.

Strelec

Strelci so znani po tem, da le redko sledijo začrtani poti. Raje delajo ovinke, spreminjajo smer, raziskujejo stranske ulice in se spuščajo v dogodivščine, ki jih povzroči gola radovednost. Če gre kaj narobe, se le nasmejijo in rečejo, da je tako pač moralo biti. Njim se kaos ne zdi težava, ampak začimba, zaradi katere je življenje še bolj zanimivo.

